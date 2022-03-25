https://ria.ru/20220325/arest-1780020997.html
Задержанного за госизмену хабаровчанина арестовали на два месяца
Задержанного за госизмену хабаровчанина арестовали на два месяца - РИА Новости, 25.03.2022
Задержанного за госизмену хабаровчанина арестовали на два месяца
Жителя Хабаровска, задержанного за госизмену, арестовали на два месяца, сообщил РИА Новости пресс-секретарь УФСБ России по Хабаровскому краю Владлен Стефанюк. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T11:37
2022-03-25T11:37
2022-03-25T12:06
происшествия
хабаровск
хабаровский край
фсб
россия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ХАБАРОВСК, 25 мар - РИА Новости. Жителя Хабаровска, задержанного за госизмену, арестовали на два месяца, сообщил РИА Новости пресс-секретарь УФСБ России по Хабаровскому краю Владлен Стефанюк.ФСБ сегодня рассказала, что хабаровчанин, "имея доступ к закрытой информации", анонимно через интернет предложил украинской спецслужбе купить у него "сведения, которые могли быть использованы в ущерб безопасности РФ, в том числе для совершения диверсионных акций". Происходило это после начала спецоперации на Украине. На мужчину завели уголовное дело по статье 275 УК РФ "Государственная измена"."Буквально час назад жителя Хабаровска арестовали на два месяца", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220325/zaderzhanie-1779994084.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хабаровск, хабаровский край, фсб, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
11:37 25.03.2022 (обновлено: 12:06 25.03.2022)
Задержанного за госизмену хабаровчанина арестовали на два месяца
УФСБ: хабаровчанина, задержанного за госизмену, арестовали на два месяца