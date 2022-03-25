https://ria.ru/20220325/arest-1780020997.html

Задержанного за госизмену хабаровчанина арестовали на два месяца

Задержанного за госизмену хабаровчанина арестовали на два месяца - РИА Новости, 25.03.2022

Задержанного за госизмену хабаровчанина арестовали на два месяца

Жителя Хабаровска, задержанного за госизмену, арестовали на два месяца, сообщил РИА Новости пресс-секретарь УФСБ России по Хабаровскому краю Владлен Стефанюк. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T11:37

2022-03-25T11:37

2022-03-25T12:06

происшествия

хабаровск

хабаровский край

фсб

россия

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ХАБАРОВСК, 25 мар - РИА Новости. Жителя Хабаровска, задержанного за госизмену, арестовали на два месяца, сообщил РИА Новости пресс-секретарь УФСБ России по Хабаровскому краю Владлен Стефанюк.ФСБ сегодня рассказала, что хабаровчанин, "имея доступ к закрытой информации", анонимно через интернет предложил украинской спецслужбе купить у него "сведения, которые могли быть использованы в ущерб безопасности РФ, в том числе для совершения диверсионных акций". Происходило это после начала спецоперации на Украине. На мужчину завели уголовное дело по статье 275 УК РФ "Государственная измена"."Буквально час назад жителя Хабаровска арестовали на два месяца", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220325/zaderzhanie-1779994084.html

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хабаровский край

россия

украина

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, хабаровск, хабаровский край, фсб, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)