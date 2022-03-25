https://ria.ru/20220325/agent-1780091213.html
Задержанный в Москве агент Малыш рассказал о вербовке СБУ
Задержанный в Москве агент Малыш рассказал о вербовке СБУ - РИА Новости, 25.03.2022
Задержанный в Москве агент Малыш рассказал о вербовке СБУ
Задержанный в Москве украинский агент Александр Рудась под псевдонимом Малыш признался, что был завербован Службой безопасности Украины в апреле 2021 года. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T15:50
2022-03-25T15:50
2022-03-25T16:02
происшествия
москва
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/83/1552168379_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bd77bec1f9c3885a608d6581a04b60d1.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Задержанный в Москве украинский агент Александр Рудась под псевдонимом Малыш признался, что был завербован Службой безопасности Украины в апреле 2021 года."Службой безопасности Украины был завербован в апреле 2021 года", - сказал Рудась на допросе, кадры видео с которым имеются в распоряжении РИА Новости. По словам Рудася, его завербовал офицер СБУ по имени Антон.Рудась признался, что ранее также был завербован польской разведкой, которая использовала компромат на него.По его словам, "в 2015 или 2016 году", когда проходил обучение в военной академии в Польше, ему "поступило данное предложение". "Поступило не просто так, поступило через компромат. Конечно, там предложили определенные выгоды, но тем не менее предложили через компромат - у меня была поддельная карта поляка, у моей супруги были документы подделаны", - сказал Рудась."И так началась работа... Были предложены варианты, была предложена перспектива", - добавил он. По словам Рудася, он работал на Агентство разведки Польши, а его вербовал человек по фамилии Барткевич. У поляков Рудась получил псевдоним Лис.Управление ФСБ по Москве и Московской области сообщило в пятницу о задержании Рудася в Москве. Рудась признался в сотрудничестве с СБУ сейчас и Агентством разведки Польши. В 2019 году иностранец, прибыв в московский регион, для расширения возможностей для шпионажа поступил в один из ведущих вузов России на политологический факультет. По заданию СБУ Рудась собирал и передавал сведения в отношении украинских политологов и журналистов, работающих в России и являющихся противниками киевского режима. Рудась был задержан при попытке получения данных в отношении военнослужащих, участвующих в специальной операции на Украине, отметило УФСБ.
москва
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/83/1552168379_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_68ccf9ec66a577819a6073b5e2371d74.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, украина
15:50 25.03.2022 (обновлено: 16:02 25.03.2022)
Задержанный в Москве агент Малыш рассказал о вербовке СБУ
Украинский агент Малыш признался, что СБУ завербовала его в апреле 2021 года
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Задержанный в Москве украинский агент Александр Рудась под псевдонимом Малыш признался, что был завербован Службой безопасности Украины в апреле 2021 года.
"Службой безопасности Украины был завербован в апреле 2021 года", - сказал Рудась на допросе, кадры видео с которым имеются в распоряжении РИА Новости. По словам Рудася, его завербовал офицер СБУ
по имени Антон.
Рудась признался, что ранее также был завербован польской разведкой, которая использовала компромат на него.
По его словам, "в 2015 или 2016 году", когда проходил обучение в военной академии в Польше, ему "поступило данное предложение". "Поступило не просто так, поступило через компромат. Конечно, там предложили определенные выгоды, но тем не менее предложили через компромат - у меня была поддельная карта поляка, у моей супруги были документы подделаны", - сказал Рудась.
"И так началась работа... Были предложены варианты, была предложена перспектива", - добавил он. По словам Рудася, он работал на Агентство разведки Польши, а его вербовал человек по фамилии Барткевич. У поляков Рудась получил псевдоним Лис.
Управление ФСБ
по Москве и Московской области сообщило в пятницу о задержании Рудася в Москве. Рудась признался в сотрудничестве с СБУ сейчас и Агентством разведки Польши
. В 2019 году иностранец, прибыв в московский регион, для расширения возможностей для шпионажа поступил в один из ведущих вузов России
на политологический факультет. По заданию СБУ Рудась собирал и передавал сведения в отношении украинских политологов и журналистов, работающих в России и являющихся противниками киевского режима. Рудась был задержан при попытке получения данных в отношении военнослужащих, участвующих в специальной операции на Украине
, отметило УФСБ.