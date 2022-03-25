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Задержанный в Москве агент Малыш рассказал о вербовке СБУ

Задержанный в Москве агент Малыш рассказал о вербовке СБУ - РИА Новости, 25.03.2022

Задержанный в Москве агент Малыш рассказал о вербовке СБУ

Задержанный в Москве украинский агент Александр Рудась под псевдонимом Малыш признался, что был завербован Службой безопасности Украины в апреле 2021 года. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T15:50

2022-03-25T15:50

2022-03-25T16:02

происшествия

москва

украина

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Задержанный в Москве украинский агент Александр Рудась под псевдонимом Малыш признался, что был завербован Службой безопасности Украины в апреле 2021 года."Службой безопасности Украины был завербован в апреле 2021 года", - сказал Рудась на допросе, кадры видео с которым имеются в распоряжении РИА Новости. По словам Рудася, его завербовал офицер СБУ по имени Антон.Рудась признался, что ранее также был завербован польской разведкой, которая использовала компромат на него.По его словам, "в 2015 или 2016 году", когда проходил обучение в военной академии в Польше, ему "поступило данное предложение". "Поступило не просто так, поступило через компромат. Конечно, там предложили определенные выгоды, но тем не менее предложили через компромат - у меня была поддельная карта поляка, у моей супруги были документы подделаны", - сказал Рудась."И так началась работа... Были предложены варианты, была предложена перспектива", - добавил он. По словам Рудася, он работал на Агентство разведки Польши, а его вербовал человек по фамилии Барткевич. У поляков Рудась получил псевдоним Лис.Управление ФСБ по Москве и Московской области сообщило в пятницу о задержании Рудася в Москве. Рудась признался в сотрудничестве с СБУ сейчас и Агентством разведки Польши. В 2019 году иностранец, прибыв в московский регион, для расширения возможностей для шпионажа поступил в один из ведущих вузов России на политологический факультет. По заданию СБУ Рудась собирал и передавал сведения в отношении украинских политологов и журналистов, работающих в России и являющихся противниками киевского режима. Рудась был задержан при попытке получения данных в отношении военнослужащих, участвующих в специальной операции на Украине, отметило УФСБ.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, украина