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В Москве задержали украинского шпиона под псевдонимом Малыш - РИА Новости, 25.03.2022
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В Москве задержали украинского шпиона под псевдонимом Малыш
В Москве задержали украинского шпиона под псевдонимом Малыш - РИА Новости, 25.03.2022
В Москве задержали украинского шпиона под псевдонимом Малыш
Российские спецслужбы задержали агента СБУ под псевдонимом Малыш, который пытался собирать информацию об участниках военной спецоперации на Украине, сообщила... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T12:50
2022-03-25T13:29
безопасность
москва
служба безопасности украины
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Российские спецслужбы задержали агента СБУ под псевдонимом Малыш, который пытался собирать информацию об участниках военной спецоперации на Украине, сообщила пресс-служба Управления ФСБ по Москве.Уточняется, что задержанный — уроженец Харькова Рудась А. В., имеющий гражданства Польши и Украины.В ФСБ рассказали, что Рудась приехал в российскую столицу в 2019 году и поступил в один из ведущих вузов на факультет политологии, чтобы расширить "возможности для шпионажа".По заданию СБУ Малыш также собирал и передавал сведения об украинских политологах и журналистах, которые работают в России и не поддерживают киевский режим.Сейчас силовые ведомства устанавливают все обстоятельства дела и выявляют связи украинского агента в России.По статье "Шпионаж" может грозить до 20 лет заключения.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220325/zaderzhanie-1779994084.html
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безопасность, москва, служба безопасности украины
12:50 25.03.2022 (обновлено: 13:29 25.03.2022)
 
В Москве задержали украинского шпиона под псевдонимом Малыш

ФСБ задержала агента СБУ с позывным "Малыш" при попытке получить данные о спецоперации

© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Российские спецслужбы задержали агента СБУ под псевдонимом Малыш, который пытался собирать информацию об участниках военной спецоперации на Украине, сообщила пресс-служба Управления ФСБ по Москве.
Уточняется, что задержанный — уроженец Харькова Рудась А. В., имеющий гражданства Польши и Украины.
"При попытке получения данных в отношении военнослужащих, участвующих в специальной операции Министерства обороны Российской Федерации на Украине, подозреваемый был задержан в городе Москве", — говорится в сообщении.
В ФСБ рассказали, что Рудась приехал в российскую столицу в 2019 году и поступил в один из ведущих вузов на факультет политологии, чтобы расширить "возможности для шпионажа".
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По заданию СБУ Малыш также собирал и передавал сведения об украинских политологах и журналистах, которые работают в России и не поддерживают киевский режим.

"В ходе опроса подозреваемый признался в сотрудничестве со Службой безопасности Украины, сообщил обстоятельства его вербовки, характер выполняемых заданий и способы передачи информации в СБУ. Также Рудась А. В. сообщил, что в период обучения в варшавской Академии военного искусства, под псевдонимом Лис он сотрудничал с Агентством разведки Польши, предоставляя информацию о студентах из Белоруссии и Украины", — добавили в ФСБ.

Сейчас силовые ведомства устанавливают все обстоятельства дела и выявляют связи украинского агента в России.
По статье "Шпионаж" может грозить до 20 лет заключения.
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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