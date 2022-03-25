https://ria.ru/20220325/agent-1780038902.html

В Москве задержали украинского шпиона под псевдонимом Малыш

В Москве задержали украинского шпиона под псевдонимом Малыш - РИА Новости, 25.03.2022

В Москве задержали украинского шпиона под псевдонимом Малыш

Российские спецслужбы задержали агента СБУ под псевдонимом Малыш, который пытался собирать информацию об участниках военной спецоперации на Украине, сообщила... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T12:50

2022-03-25T12:50

2022-03-25T13:29

безопасность

москва

служба безопасности украины

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Российские спецслужбы задержали агента СБУ под псевдонимом Малыш, который пытался собирать информацию об участниках военной спецоперации на Украине, сообщила пресс-служба Управления ФСБ по Москве.Уточняется, что задержанный — уроженец Харькова Рудась А. В., имеющий гражданства Польши и Украины.В ФСБ рассказали, что Рудась приехал в российскую столицу в 2019 году и поступил в один из ведущих вузов на факультет политологии, чтобы расширить "возможности для шпионажа".По заданию СБУ Малыш также собирал и передавал сведения об украинских политологах и журналистах, которые работают в России и не поддерживают киевский режим.Сейчас силовые ведомства устанавливают все обстоятельства дела и выявляют связи украинского агента в России.По статье "Шпионаж" может грозить до 20 лет заключения.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220325/zaderzhanie-1779994084.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, москва, служба безопасности украины