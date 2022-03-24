https://ria.ru/20220324/zhertva-1779961604.html

Мирная жительница погибла при обстреле Донецка

Мирная жительница погибла при обстреле Донецка - РИА Новости, 24.03.2022

Мирная жительница погибла при обстреле Донецка

Мирная жительница погибла в результате вечернего обстрела одного из районов Донецка украинскими войсками, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T23:10

2022-03-24T23:10

2022-03-24T23:10

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате вечернего обстрела одного из районов Донецка украинскими войсками, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о гибели мирной жительницы в результате прямого попадания боеприпаса ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в частный жилой дом по улице Даргомыжского, 22 в Петровском районе Донецка", - говорится в заявлении ведомства в Telegram.Ранее представительство сообщило, что зафиксировало обстрел Петровского района Донецка с применением 20 ракет из БМ-21 "Град" в 21.42.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html

донецкая народная республика

россия

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, россия, сцкк, украина, ситуация в днр и лнр