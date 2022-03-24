18:16 24.03.2022 (обновлено: 19:02 24.03.2022)
Японский депутат разоблачил манипуляцию Зеленского
Японский депутат Судзуки: Зеленский ловко манипулирует антироссийскими настроениями
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки полагает, что якобы высокий рейтинг Владимира Зеленского сейчас искусственно создан самим политиком. Об этом парламентарий рассказал журналу Shukan Gendai.
"Это самая ужасная ложь, которая распространяется телевидением и интернетом. <…> Он довольно ловко уловил и использовал действительно имеющиеся у части населения антироссийские настроения", — сказал Судзуки.
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Политик отметил, что в этом вопросе регулярно "забывают" о пророссийских настроениях некоторых областей Украины, а также о существовании Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались подчиняться Киеву.
Судзуки также подчеркнул, что считает Зеленского главной причиной кризиса на Украине. Так, в частности, политик осудил украинского лидера за игнорирование Минских соглашений с самого начала президентского срока.
"(Зеленский. — Прим. ред.) оказался всего лишь любителем без всякого политического опыта", — заявил Судзуки.
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Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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