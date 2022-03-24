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Японский депутат разоблачил манипуляцию Зеленского - РИА Новости, 24.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220324/zelenskiy-1779916089.html
Японский депутат разоблачил манипуляцию Зеленского
Японский депутат разоблачил манипуляцию Зеленского - РИА Новости, 24.03.2022
Японский депутат разоблачил манипуляцию Зеленского
Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки полагает, что якобы высокий рейтинг Владимира Зеленского сейчас искусственно создан самим политиком... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T18:16
2022-03-24T19:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
япония
ситуация в днр и лнр
днр
лнр
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки полагает, что якобы высокий рейтинг Владимира Зеленского сейчас искусственно создан самим политиком. Об этом парламентарий рассказал журналу Shukan Gendai."Это самая ужасная ложь, которая распространяется телевидением и интернетом. &lt;…&gt; Он довольно ловко уловил и использовал действительно имеющиеся у части населения антироссийские настроения", — сказал Судзуки.Политик отметил, что в этом вопросе регулярно "забывают" о пророссийских настроениях некоторых областей Украины, а также о существовании Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались подчиняться Киеву.Судзуки также подчеркнул, что считает Зеленского главной причиной кризиса на Украине. Так, в частности, политик осудил украинского лидера за игнорирование Минских соглашений с самого начала президентского срока."(Зеленский. — Прим. ред.) оказался всего лишь любителем без всякого политического опыта", — заявил Судзуки.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html
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в мире, украина, россия, япония, ситуация в днр и лнр, днр, лнр, донбасс, владимир зеленский, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, владимир путин
18:16 24.03.2022 (обновлено: 19:02 24.03.2022)
 
Японский депутат разоблачил манипуляцию Зеленского

Японский депутат Судзуки: Зеленский ловко манипулирует антироссийскими настроениями

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки полагает, что якобы высокий рейтинг Владимира Зеленского сейчас искусственно создан самим политиком. Об этом парламентарий рассказал журналу Shukan Gendai.
"Это самая ужасная ложь, которая распространяется телевидением и интернетом. <…> Он довольно ловко уловил и использовал действительно имеющиеся у части населения антироссийские настроения", — сказал Судзуки.
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Политик отметил, что в этом вопросе регулярно "забывают" о пророссийских настроениях некоторых областей Украины, а также о существовании Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались подчиняться Киеву.
Судзуки также подчеркнул, что считает Зеленского главной причиной кризиса на Украине. Так, в частности, политик осудил украинского лидера за игнорирование Минских соглашений с самого начала президентского срока.
"(Зеленский. — Прим. ред.) оказался всего лишь любителем без всякого политического опыта", — заявил Судзуки.
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Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссияЯпонияСитуация в ДНР и ЛНРДНРЛНРДонбассВладимир ЗеленскийДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаГосдума РФВладимир Путин
 
 
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