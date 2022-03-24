https://ria.ru/20220324/zelenskiy-1779916089.html

Японский депутат разоблачил манипуляцию Зеленского

Японский депутат разоблачил манипуляцию Зеленского - РИА Новости, 24.03.2022

Японский депутат разоблачил манипуляцию Зеленского

Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки полагает, что якобы высокий рейтинг Владимира Зеленского сейчас искусственно создан самим политиком... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T18:16

2022-03-24T18:16

2022-03-24T19:02

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки полагает, что якобы высокий рейтинг Владимира Зеленского сейчас искусственно создан самим политиком. Об этом парламентарий рассказал журналу Shukan Gendai."Это самая ужасная ложь, которая распространяется телевидением и интернетом. <…> Он довольно ловко уловил и использовал действительно имеющиеся у части населения антироссийские настроения", — сказал Судзуки.Политик отметил, что в этом вопросе регулярно "забывают" о пророссийских настроениях некоторых областей Украины, а также о существовании Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались подчиняться Киеву.Судзуки также подчеркнул, что считает Зеленского главной причиной кризиса на Украине. Так, в частности, политик осудил украинского лидера за игнорирование Минских соглашений с самого начала президентского срока."(Зеленский. — Прим. ред.) оказался всего лишь любителем без всякого политического опыта", — заявил Судзуки.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

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