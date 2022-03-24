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В Астраханском заповеднике загорелся тростник на площади около 130 гектаров

В Астраханском заповеднике загорелся тростник на площади около 130 гектаров - РИА Новости, 24.03.2022

В Астраханском заповеднике загорелся тростник на площади около 130 гектаров

Тростниковая растительность загорелась на территории Астраханского государственного заповедника на площади около 130 гектаров, сообщил РИА Новости представитель РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T19:12

2022-03-24T19:12

2022-03-24T19:17

россия

астраханская область

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мар – РИА Новости. Тростниковая растительность загорелась на территории Астраханского государственного заповедника на площади около 130 гектаров, сообщил РИА Новости представитель заповедника."Тростниковая растительность загорелась на территории Трехизбинского участка заповедника. Ориентировочная площадь возгорания – 130 гектаров", - сказал собеседник агентства.По данным областного ГУМЧС России, пожар тушат 11 человек и 9 единиц техники. Угрозы перехода огня на населенные пункты нет.Астраханский государственный заповедник был организован в 1919 году в дельте реки Волга для сохранения водоплавающих и околоводных птиц. Заповедник включен во Всемирную сеть биосферных резерватов. Относится к водно-болотным угодьям международного значения.

https://ria.ru/20220324/shakhta-1779802789.html

россия

астраханская область

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Владимир Лаврентьев

россия, астраханская область, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)