https://ria.ru/20220324/zapovednik-1779928973.html
В Астраханском заповеднике загорелся тростник на площади около 130 гектаров
В Астраханском заповеднике загорелся тростник на площади около 130 гектаров - РИА Новости, 24.03.2022
В Астраханском заповеднике загорелся тростник на площади около 130 гектаров
Тростниковая растительность загорелась на территории Астраханского государственного заповедника на площади около 130 гектаров, сообщил РИА Новости представитель РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T19:12
2022-03-24T19:12
2022-03-24T19:17
россия
астраханская область
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мар – РИА Новости. Тростниковая растительность загорелась на территории Астраханского государственного заповедника на площади около 130 гектаров, сообщил РИА Новости представитель заповедника."Тростниковая растительность загорелась на территории Трехизбинского участка заповедника. Ориентировочная площадь возгорания – 130 гектаров", - сказал собеседник агентства.По данным областного ГУМЧС России, пожар тушат 11 человек и 9 единиц техники. Угрозы перехода огня на населенные пункты нет.Астраханский государственный заповедник был организован в 1919 году в дельте реки Волга для сохранения водоплавающих и околоводных птиц. Заповедник включен во Всемирную сеть биосферных резерватов. Относится к водно-болотным угодьям международного значения.
https://ria.ru/20220324/shakhta-1779802789.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, астраханская область, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
19:12 24.03.2022 (обновлено: 19:17 24.03.2022)
В Астраханском заповеднике загорелся тростник на площади около 130 гектаров
На территории Астраханского заповедника загорелся тростник на площади около 130 гектаров