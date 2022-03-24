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В Астраханском заповеднике загорелся тростник на площади около 130 гектаров - РИА Новости, 24.03.2022
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В Астраханском заповеднике загорелся тростник на площади около 130 гектаров
В Астраханском заповеднике загорелся тростник на площади около 130 гектаров - РИА Новости, 24.03.2022
В Астраханском заповеднике загорелся тростник на площади около 130 гектаров
Тростниковая растительность загорелась на территории Астраханского государственного заповедника на площади около 130 гектаров, сообщил РИА Новости представитель РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T19:12
2022-03-24T19:17
россия
астраханская область
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мар – РИА Новости. Тростниковая растительность загорелась на территории Астраханского государственного заповедника на площади около 130 гектаров, сообщил РИА Новости представитель заповедника."Тростниковая растительность загорелась на территории Трехизбинского участка заповедника. Ориентировочная площадь возгорания – 130 гектаров", - сказал собеседник агентства.По данным областного ГУМЧС России, пожар тушат 11 человек и 9 единиц техники. Угрозы перехода огня на населенные пункты нет.Астраханский государственный заповедник был организован в 1919 году в дельте реки Волга для сохранения водоплавающих и околоводных птиц. Заповедник включен во Всемирную сеть биосферных резерватов. Относится к водно-болотным угодьям международного значения.
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россия
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россия, астраханская область, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
19:12 24.03.2022 (обновлено: 19:17 24.03.2022)
 
В Астраханском заповеднике загорелся тростник на площади около 130 гектаров

На территории Астраханского заповедника загорелся тростник на площади около 130 гектаров

© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Александр Кожохин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мар – РИА Новости. Тростниковая растительность загорелась на территории Астраханского государственного заповедника на площади около 130 гектаров, сообщил РИА Новости представитель заповедника.
"Тростниковая растительность загорелась на территории Трехизбинского участка заповедника. Ориентировочная площадь возгорания – 130 гектаров", - сказал собеседник агентства.
По данным областного ГУМЧС России, пожар тушат 11 человек и 9 единиц техники. Угрозы перехода огня на населенные пункты нет.
Астраханский государственный заповедник был организован в 1919 году в дельте реки Волга для сохранения водоплавающих и околоводных птиц. Заповедник включен во Всемирную сеть биосферных резерватов. Относится к водно-болотным угодьям международного значения.
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РоссияАстраханская областьПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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