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"Мирных не жалеть". Что НАТО устроила в Европе - РИА Новости, 24.03.2022
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"Мирных не жалеть". Что НАТО устроила в Европе
"Мирных не жалеть". Что НАТО устроила в Европе - РИА Новости, 24.03.2022
"Мирных не жалеть". Что НАТО устроила в Европе
Тысячи погибших, разрушенные города, уничтоженная инфраструктура и разваленная страна — 23 года назад НАТО начала бомбардировки Югославии. Американцы и их... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T08:00
2022-03-24T08:07
безопасность
слободан милошевич
муаммар каддафи
евгений примаков
россия
панама
югославия
нато
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости, Андрей Коц. Тысячи погибших, разрушенные города, уничтоженная инфраструктура и разваленная страна — 23 года назад НАТО начала бомбардировки Югославии. Американцы и их союзники в ходе 78-дневной воздушной кампании боеприпасов не жалели — атаковали как военные, так и гражданские объекты, вызвав масштабный гуманитарный кризис. Многие люди лишились крова, работы и средств к существованию.Гражданские целиОперация НАТО предусматривала удары ограниченными силами по автономному краю Косово и Метохия с постепенным расширением бомбардировок на всю страну. В Брюсселе не скрывали: цель — уничтожение и деморализация югославской армии. Почти 650 самолетов, в основном ударных, сосредоточили на 59 авиабазах в 12 странах альянса. Палубная авиация базировалась на американском и французском авианосцах USS Enterprise и Foch.Первые бомбы упали на Югославию вечером 24 марта 1999-го: массированным ударам подверглись Белград, Приштина, Нови-Сад, Крагуевац, Панчево, Подгорица и другие города. Стратеги НАТО выбрали путь самого настоящего террора — бомбили жилые районы. В Североатлантическом альянсе гибель сотен мирных жителей не моргнув глазом назвали "сопутствующим ущербом" и заявили, что действия военных не нарушают норм гуманитарного права.Летчикам выдали индульгенцию на поражение любых целей. Так, 12 апреля истребитель-бомбардировщик F-15E Strike Eagle атаковал ракетой AGM-130 пассажирский поезд, пересекавший реку Южная Морава по железнодорожному мосту. Погибли 14 человек, в том числе женщины и дети. В Брюсселе сообщили, что пилот ошибся, спутав гражданский объект с военным. К ответственности его, разумеется, не привлекли.После ударов по азотному заводу, нефтеочистительному предприятию и нефтехимическому комплексу в Панчеве опасные химикаты и соединения попали в атмосферу, воду и почву. Нефть из взорванных резервуаров залила Дунай, загрязнила Скадарское озеро и Адриатическое море. Министр здравоохранения Югославии Лепослава Миличевич тогда заметила, что сербские химические заводы не бомбил даже Гитлер.Западные военные не стеснялись использовать и радиоактивное оружие — мощные боеприпасы с обедненным ураном. Особенно пострадало Косово. Там до сих пор можно увидеть уничтоженную такими снарядами технику. Местные власти ее не убирают, о комплексной очистке территории от радиации и говорить не приходится. Между тем заболеваемость раком там растет, причем онкологических диагнозов много у тех, кто родился в конце 1990-х.Повод для войныВ итоге с 24 марта по 10 июня 1999-го погибли свыше 1,7 тысячи мирных жителей, в том числе почти 400 детей. Более десяти тысяч получили ранения. Без воды остался миллион человек, 500 тысяч лишились работы, десятки тысяч — крыши над головой. Бомбардировки уничтожили или повредили 89 фабрик и заводов, 128 других объектов индустрии и сферы услуг, 120 — энергетики, 14 аэродромов, 48 больниц и госпиталей, 118 радио- и ТВ-ретрансляторов, 82 моста, 61 дорожную развязку и туннель, 25 почт и телеграфов, 70 школ, 18 детских садов, девять зданий университетских факультетов и четыре общежития, 35 церквей, 29 монастырей.Интервенция западных держав стала кульминацией Косовской войны — фактически сепаратистского восстания, начатого косовскими албанцами в феврале 1998-го. С обеих сторон последовали террор и этнические чистки. Правительственные силы благодаря лучшей оснащенности побеждали. В январе 1999-го югославская полиция провела рейд в косовском селе Речак и уничтожила 45 боевиков. Комиссия Евросоюза немедленно записала их в мирные жители.Инцидент в Речаке послужил для НАТО casus belli. США в ультимативной форме потребовали от Белграда отдать спорный край албанцам и прекратить кровопролитие. Президент Слободан Милошевич отказал, и в Брюсселе решили оторвать Косово силой. Примечательно, что ООН не давала санкцию на применение войск. По нормам международного права военная операция западных стран была незаконной. Генсек ООН Кофи Аннан был вынужден смириться, ограничившись дипломатичным высказыванием, что иногда применение силы бывает оправданным.Международная реакцияБомбардировки Югославии привели к резкому охлаждению отношений России с Западом, в частности с США. Двадцать четвертого марта 1999-го премьер-министр Евгений Примаков, направлявшийся с визитом в Вашингтон, развернул самолет над Атлантическим океаном и вернулся в Москву."Это совершенно нормальное поведение человека, который считает, что ему не надо поощрять агрессию своим присутствием в это время и своим визитом, — позже объяснил он. — Я выполнил просто ту функцию, которую должен был выполнить любой нормальный премьер-министр. Думаю, сегодня мы твердо можем сказать, что заняли правильную позицию".В тот же день Кремль призвал Совет Безопасности ООН рассмотреть проект совместной резолюции России, Белоруссии и Индии с требованием "немедленного прекращения применения силы против Союзной Республики Югославия". Из 15 стран Совбеза только три проголосовали за. Против Белграда выступил весь западный мир."Тяжелое бремя ответственности за последствия всецело лежит на руководстве альянса и входящих в него государств, принявших участие в агрессии против Югославии, — говорилось в официальном сообщении МИД России, опубликованном к 20-й годовщине бомбардировок. — Это пятно позора навсегда останется на репутации НАТО. Его не смоет усиленное втягивание стран региона в альянс, углубляющее разделительные линии на Балканах и общественные противоречия. НАТО не имеет никаких легитимных оснований для таких действий и тем самым грубо нарушает основополагающие принципы международного права, закрепленные в Уставе ООН, хельсинкском Заключительном акте, а также международные обязательства государств — членов блока".Одним из немногих политиков, поддержавших Белград, был Муаммар Каддафи. На Генеральной Ассамблее ООН в 2009-м он решительно осудил бомбардировки, а также более ранние вторжения США в Гренаду и Панаму. Сербы, в свою очередь, были солидарны с его правительством во время Первой ливийской гражданской войны в 2011-м, проводя параллели между интервенцией НАТО в Ливию и собственным трагическим опытом.
https://ria.ru/20220323/yugoslaviya-1779633232.html
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Андрей Коц
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безопасность, слободан милошевич, муаммар каддафи, евгений примаков, россия, панама, югославия, нато, оон, евросоюз, f-15se
08:00 24.03.2022 (обновлено: 08:07 24.03.2022)
 

"Мирных не жалеть". Что НАТО устроила в Европе

© AFP 2022 / DODПилот в кабине американского бомбардировщика В-52 Stratofortress во время операции НАТО в Косово, Югославия. 1999 год
Пилот в кабине американского бомбардировщика В-52 Stratofortress во время операции НАТО в Косово, Югославия. 1999 год - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© AFP 2022 / DOD
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Андрей Коц
Андрей Коц
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости, Андрей Коц. Тысячи погибших, разрушенные города, уничтоженная инфраструктура и разваленная страна — 23 года назад НАТО начала бомбардировки Югославии. Американцы и их союзники в ходе 78-дневной воздушной кампании боеприпасов не жалели — атаковали как военные, так и гражданские объекты, вызвав масштабный гуманитарный кризис. Многие люди лишились крова, работы и средств к существованию.

Гражданские цели

Операция НАТО предусматривала удары ограниченными силами по автономному краю Косово и Метохия с постепенным расширением бомбардировок на всю страну. В Брюсселе не скрывали: цель — уничтожение и деморализация югославской армии. Почти 650 самолетов, в основном ударных, сосредоточили на 59 авиабазах в 12 странах альянса. Палубная авиация базировалась на американском и французском авианосцах USS Enterprise и Foch.
Нови-Сад во время бомбардировки - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
Вчера, 14:07
Удары по Югославии показали, что международного права нет, заявил экс-посол
Первые бомбы упали на Югославию вечером 24 марта 1999-го: массированным ударам подверглись Белград, Приштина, Нови-Сад, Крагуевац, Панчево, Подгорица и другие города. Стратеги НАТО выбрали путь самого настоящего террора — бомбили жилые районы. В Североатлантическом альянсе гибель сотен мирных жителей не моргнув глазом назвали "сопутствующим ущербом" и заявили, что действия военных не нарушают норм гуманитарного права.
Летчикам выдали индульгенцию на поражение любых целей. Так, 12 апреля истребитель-бомбардировщик F-15E Strike Eagle атаковал ракетой AGM-130 пассажирский поезд, пересекавший реку Южная Морава по железнодорожному мосту. Погибли 14 человек, в том числе женщины и дети. В Брюсселе сообщили, что пилот ошибся, спутав гражданский объект с военным. К ответственности его, разумеется, не привлекли.
© AP Photo / Darko VojinovicРазрушенный в результате авиаударов НАТО мост в городе Нови-Сад, Югославия. Май 1999
Разрушенный в результате авиаударов НАТО мост в городе Нови-Сад, Югославия. Май 1999 - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Разрушенный в результате авиаударов НАТО мост в городе Нови-Сад, Югославия. Май 1999
После ударов по азотному заводу, нефтеочистительному предприятию и нефтехимическому комплексу в Панчеве опасные химикаты и соединения попали в атмосферу, воду и почву. Нефть из взорванных резервуаров залила Дунай, загрязнила Скадарское озеро и Адриатическое море. Министр здравоохранения Югославии Лепослава Миличевич тогда заметила, что сербские химические заводы не бомбил даже Гитлер.
Западные военные не стеснялись использовать и радиоактивное оружие — мощные боеприпасы с обедненным ураном. Особенно пострадало Косово. Там до сих пор можно увидеть уничтоженную такими снарядами технику. Местные власти ее не убирают, о комплексной очистке территории от радиации и говорить не приходится. Между тем заболеваемость раком там растет, причем онкологических диагнозов много у тех, кто родился в конце 1990-х.

Повод для войны

В итоге с 24 марта по 10 июня 1999-го погибли свыше 1,7 тысячи мирных жителей, в том числе почти 400 детей. Более десяти тысяч получили ранения. Без воды остался миллион человек, 500 тысяч лишились работы, десятки тысяч — крыши над головой. Бомбардировки уничтожили или повредили 89 фабрик и заводов, 128 других объектов индустрии и сферы услуг, 120 — энергетики, 14 аэродромов, 48 больниц и госпиталей, 118 радио- и ТВ-ретрансляторов, 82 моста, 61 дорожную развязку и туннель, 25 почт и телеграфов, 70 школ, 18 детских садов, девять зданий университетских факультетов и четыре общежития, 35 церквей, 29 монастырей.
© AP Photo / Dimitri MessinisБомбордировка Белграда силами НАТО в 1999 году
Бомбордировка Белграда силами НАТО в 1999 году - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© AP Photo / Dimitri Messinis
Бомбордировка Белграда силами НАТО в 1999 году
Интервенция западных держав стала кульминацией Косовской войны — фактически сепаратистского восстания, начатого косовскими албанцами в феврале 1998-го. С обеих сторон последовали террор и этнические чистки. Правительственные силы благодаря лучшей оснащенности побеждали. В январе 1999-го югославская полиция провела рейд в косовском селе Речак и уничтожила 45 боевиков. Комиссия Евросоюза немедленно записала их в мирные жители.
Инцидент в Речаке послужил для НАТО casus belli. США в ультимативной форме потребовали от Белграда отдать спорный край албанцам и прекратить кровопролитие. Президент Слободан Милошевич отказал, и в Брюсселе решили оторвать Косово силой. Примечательно, что ООН не давала санкцию на применение войск. По нормам международного права военная операция западных стран была незаконной. Генсек ООН Кофи Аннан был вынужден смириться, ограничившись дипломатичным высказыванием, что иногда применение силы бывает оправданным.

Международная реакция

Бомбардировки Югославии привели к резкому охлаждению отношений России с Западом, в частности с США. Двадцать четвертого марта 1999-го премьер-министр Евгений Примаков, направлявшийся с визитом в Вашингтон, развернул самолет над Атлантическим океаном и вернулся в Москву.
Флаги России и Сербии - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 14:18
Белград не присоединится к антироссийской истерии, заявил глава МВД Сербии
"Это совершенно нормальное поведение человека, который считает, что ему не надо поощрять агрессию своим присутствием в это время и своим визитом, — позже объяснил он. — Я выполнил просто ту функцию, которую должен был выполнить любой нормальный премьер-министр. Думаю, сегодня мы твердо можем сказать, что заняли правильную позицию".
В тот же день Кремль призвал Совет Безопасности ООН рассмотреть проект совместной резолюции России, Белоруссии и Индии с требованием "немедленного прекращения применения силы против Союзной Республики Югославия". Из 15 стран Совбеза только три проголосовали за. Против Белграда выступил весь западный мир.
© AP Photo / StringerБеженцы из города Печ двигаются в сторону черногорской границы. 29 марта 1999
Беженцы из города Печ двигаются в сторону черногорской границы. 29 марта 1999 - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© AP Photo / Stringer
Беженцы из города Печ двигаются в сторону черногорской границы. 29 марта 1999
"Тяжелое бремя ответственности за последствия всецело лежит на руководстве альянса и входящих в него государств, принявших участие в агрессии против Югославии, — говорилось в официальном сообщении МИД России, опубликованном к 20-й годовщине бомбардировок. — Это пятно позора навсегда останется на репутации НАТО. Его не смоет усиленное втягивание стран региона в альянс, углубляющее разделительные линии на Балканах и общественные противоречия. НАТО не имеет никаких легитимных оснований для таких действий и тем самым грубо нарушает основополагающие принципы международного права, закрепленные в Уставе ООН, хельсинкском Заключительном акте, а также международные обязательства государств — членов блока".
Одним из немногих политиков, поддержавших Белград, был Муаммар Каддафи. На Генеральной Ассамблее ООН в 2009-м он решительно осудил бомбардировки, а также более ранние вторжения США в Гренаду и Панаму. Сербы, в свою очередь, были солидарны с его правительством во время Первой ливийской гражданской войны в 2011-м, проводя параллели между интервенцией НАТО в Ливию и собственным трагическим опытом.
 
БезопасностьСлободан МилошевичМуаммар КаддафиЕвгений ПримаковРоссияПанамаЮгославияНАТОООНЕвросоюзF-15SE
 
 
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