Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил, чем опасен взрывной спрос на юань - РИА Новости, 24.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220324/yuan-1779768697.html
Эксперт объяснил, чем опасен взрывной спрос на юань
Эксперт объяснил, чем опасен взрывной спрос на юань - РИА Новости, 24.03.2022
Эксперт объяснил, чем опасен взрывной спрос на юань
После того, как Запад заблокировал российские золотовалютные резервы, многие эксперты начали называть китайский юань альтернативой доллару. Но все не так... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T02:15
2022-03-24T02:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
китай
михаил коган
юань
рубль
доллар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150221/54/1502215447_0:169:3043:1881_1920x0_80_0_0_f6c4b2e9fd5223386cd688f79f692952.jpg
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. После того, как Запад заблокировал российские золотовалютные резервы, многие эксперты начали называть китайский юань альтернативой доллару. Но все не так просто, рассказал агентству “Прайм” руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.Он указал, что китайская валюта на 97 процентов коррелирует с курсом доллара. То есть, если относительно рубля растет доллар, то растет и юань.Но это вскоре может закончиться, поскольку сейчас юань фундаментально выглядит лучше доллара. Поэтому лучше хранить в нем лишь часть сбережений. Коган также напомнил, что в России сложно купить эту валюту в физическом виде — ее очень мало. Но в скором времени эта ситуация должна измениться — юаней хватит на всех, считает собеседник агентства.
https://ria.ru/20220322/dollar-1779364355.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150221/54/1502215447_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_f95ba65649474c68aaf60be0d733cd45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, китай, михаил коган, юань, рубль, доллар
02:15 24.03.2022
 
Эксперт объяснил, чем опасен взрывной спрос на юань

Аналитик Коган: прямо сейчас юань на 97 процентов коррелирует с курсом доллара

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкКитайские юани
Китайские юани - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Александр Демьянчук
Перейти в фотобанк
Китайские юани. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. После того, как Запад заблокировал российские золотовалютные резервы, многие эксперты начали называть китайский юань альтернативой доллару. Но все не так просто, рассказал агентству “Прайм” руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
Он указал, что китайская валюта на 97 процентов коррелирует с курсом доллара. То есть, если относительно рубля растет доллар, то растет и юань.
“Прямо сейчас это почти полноценная альтернатива доллару”, — считает экономист.
Но это вскоре может закончиться, поскольку сейчас юань фундаментально выглядит лучше доллара. Поэтому лучше хранить в нем лишь часть сбережений. Коган также напомнил, что в России сложно купить эту валюту в физическом виде — ее очень мало. Но в скором времени эта ситуация должна измениться — юаней хватит на всех, считает собеседник агентства.
Электронное табло с курсами валют - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 02:17Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Эксперт обозначил новую "красную линию" для доллара
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияКитайМихаил КоганЮаньРубльДоллар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала