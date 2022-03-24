https://ria.ru/20220324/yuan-1779768697.html

Эксперт объяснил, чем опасен взрывной спрос на юань

Эксперт объяснил, чем опасен взрывной спрос на юань - РИА Новости, 24.03.2022

Эксперт объяснил, чем опасен взрывной спрос на юань

После того, как Запад заблокировал российские золотовалютные резервы, многие эксперты начали называть китайский юань альтернативой доллару. Но все не так... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T02:15

2022-03-24T02:15

2022-03-24T02:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

китай

михаил коган

юань

рубль

доллар

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. После того, как Запад заблокировал российские золотовалютные резервы, многие эксперты начали называть китайский юань альтернативой доллару. Но все не так просто, рассказал агентству “Прайм” руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.Он указал, что китайская валюта на 97 процентов коррелирует с курсом доллара. То есть, если относительно рубля растет доллар, то растет и юань.Но это вскоре может закончиться, поскольку сейчас юань фундаментально выглядит лучше доллара. Поэтому лучше хранить в нем лишь часть сбережений. Коган также напомнил, что в России сложно купить эту валюту в физическом виде — ее очень мало. Но в скором времени эта ситуация должна измениться — юаней хватит на всех, считает собеседник агентства.

https://ria.ru/20220322/dollar-1779364355.html

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экономика, россия, китай, михаил коган, юань, рубль, доллар