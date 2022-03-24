https://ria.ru/20220324/youtube-1779897887.html
В работе YouTube произошел глобальный сбой
В работе YouTube произошел глобальный сбой - РИА Новости, 24.03.2022
В работе YouTube произошел глобальный сбой
Пользователи сервиса YouTube по всему миру сообщают о сбоях в его работе, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T17:08
2022-03-24T17:08
2022-03-24T17:08
технологии
youtube
сша
сингапур (страна)
россия
происшествия
франция
в мире
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Пользователи сервиса YouTube по всему миру сообщают о сбоях в его работе, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По состоянию на 16.44 мск была зафиксировано 409 жалоб: около 60% пользователей жалуются на функционирование веб-сайта, порядка 26% - на неполадки в работе приложения, еще 14% - на работу видеотрансляций.С проблемами столкнулись жители России, Франции, США, Сингапура и ряда других стран.YouTube - сервис, предоставляющий услуги видеохостинга. Пользователи могут добавлять, просматривать и комментировать видеозаписи.
https://ria.ru/20220324/sputnik-1779831201.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, youtube, сша, сингапур (страна), россия, происшествия, франция, в мире
В работе YouTube произошел глобальный сбой
Пользователи YouTube со всего мира пожаловались на сбои в работе сервиса