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В работе YouTube произошел глобальный сбой - РИА Новости, 24.03.2022
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В работе YouTube произошел глобальный сбой
В работе YouTube произошел глобальный сбой - РИА Новости, 24.03.2022
В работе YouTube произошел глобальный сбой
Пользователи сервиса YouTube по всему миру сообщают о сбоях в его работе, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T17:08
2022-03-24T17:08
технологии
youtube
сша
сингапур (страна)
россия
происшествия
франция
в мире
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Пользователи сервиса YouTube по всему миру сообщают о сбоях в его работе, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По состоянию на 16.44 мск была зафиксировано 409 жалоб: около 60% пользователей жалуются на функционирование веб-сайта, порядка 26% - на неполадки в работе приложения, еще 14% - на работу видеотрансляций.С проблемами столкнулись жители России, Франции, США, Сингапура и ряда других стран.YouTube - сервис, предоставляющий услуги видеохостинга. Пользователи могут добавлять, просматривать и комментировать видеозаписи.
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технологии, youtube, сша, сингапур (страна), россия, происшествия, франция, в мире
17:08 24.03.2022
 
В работе YouTube произошел глобальный сбой

Пользователи YouTube со всего мира пожаловались на сбои в работе сервиса

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Пользователи сервиса YouTube по всему миру сообщают о сбоях в его работе, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
По состоянию на 16.44 мск была зафиксировано 409 жалоб: около 60% пользователей жалуются на функционирование веб-сайта, порядка 26% - на неполадки в работе приложения, еще 14% - на работу видеотрансляций.
С проблемами столкнулись жители России, Франции, США, Сингапура и ряда других стран.
YouTube - сервис, предоставляющий услуги видеохостинга. Пользователи могут добавлять, просматривать и комментировать видеозаписи.
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