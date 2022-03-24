https://ria.ru/20220324/youtube-1779897887.html

В работе YouTube произошел глобальный сбой

В работе YouTube произошел глобальный сбой - РИА Новости, 24.03.2022

В работе YouTube произошел глобальный сбой

Пользователи сервиса YouTube по всему миру сообщают о сбоях в его работе, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T17:08

2022-03-24T17:08

2022-03-24T17:08

технологии

youtube

сша

сингапур (страна)

россия

происшествия

франция

в мире

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Пользователи сервиса YouTube по всему миру сообщают о сбоях в его работе, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По состоянию на 16.44 мск была зафиксировано 409 жалоб: около 60% пользователей жалуются на функционирование веб-сайта, порядка 26% - на неполадки в работе приложения, еще 14% - на работу видеотрансляций.С проблемами столкнулись жители России, Франции, США, Сингапура и ряда других стран.YouTube - сервис, предоставляющий услуги видеохостинга. Пользователи могут добавлять, просматривать и комментировать видеозаписи.

https://ria.ru/20220324/sputnik-1779831201.html

сша

сингапур (страна)

россия

франция

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

технологии, youtube, сша, сингапур (страна), россия, происшествия, франция, в мире