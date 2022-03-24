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YouTube заявил, что не блокирует российский неновостной контент - РИА Новости, 24.03.2022
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YouTube заявил, что не блокирует российский неновостной контент
YouTube заявил, что не блокирует российский неновостной контент - РИА Новости, 24.03.2022
YouTube заявил, что не блокирует российский неновостной контент
YouTube не блокирует российский неновостной контент, на платформе разрешены каналы с развлекательным и историческим содержанием, фильмами и музыкой, сообщили в... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T13:34
2022-03-24T13:34
google
youtube
технологии
россия
общество
интернет
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. YouTube не блокирует российский неновостной контент, на платформе разрешены каналы с развлекательным и историческим содержанием, фильмами и музыкой, сообщили в пресс-службе Google."Ранее по всему миру были заблокированы каналы YouTube, связанные с российскими государственными СМИ. При этом на платформе в принципе разрешены каналы, которые публикуют только неновостной контент, например, российские развлекательные шоу, исторический контент, фильмы, мультфильмы и музыку", - говорится в сообщении.Сервис YouTube заблокировал каналы Гостелерадиофонда 13 марта. Позже Роскомнадзор потребовал от Google незамедлительно восстановить к ним доступ.В четверг YouTube восстановил доступ к каналам "Советское телевидение. Гостелерадиофонд" и "Советское радио. Гостелерадиофонд".
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google, youtube, технологии, россия, общество, интернет
13:34 24.03.2022
 
YouTube заявил, что не блокирует российский неновостной контент

В пресс-службе Google заявили, что YouTube не блокирует российский неновостной контент

© Depositphotos / ibphotoЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© Depositphotos / ibphoto
Логотип YouTube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. YouTube не блокирует российский неновостной контент, на платформе разрешены каналы с развлекательным и историческим содержанием, фильмами и музыкой, сообщили в пресс-службе Google.
"Ранее по всему миру были заблокированы каналы YouTube, связанные с российскими государственными СМИ. При этом на платформе в принципе разрешены каналы, которые публикуют только неновостной контент, например, российские развлекательные шоу, исторический контент, фильмы, мультфильмы и музыку", - говорится в сообщении.
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