https://ria.ru/20220324/youtube-1779846001.html

YouTube заявил, что не блокирует российский неновостной контент

YouTube заявил, что не блокирует российский неновостной контент - РИА Новости, 24.03.2022

YouTube заявил, что не блокирует российский неновостной контент

YouTube не блокирует российский неновостной контент, на платформе разрешены каналы с развлекательным и историческим содержанием, фильмами и музыкой, сообщили в... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T13:34

2022-03-24T13:34

2022-03-24T13:34

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. YouTube не блокирует российский неновостной контент, на платформе разрешены каналы с развлекательным и историческим содержанием, фильмами и музыкой, сообщили в пресс-службе Google."Ранее по всему миру были заблокированы каналы YouTube, связанные с российскими государственными СМИ. При этом на платформе в принципе разрешены каналы, которые публикуют только неновостной контент, например, российские развлекательные шоу, исторический контент, фильмы, мультфильмы и музыку", - говорится в сообщении.Сервис YouTube заблокировал каналы Гостелерадиофонда 13 марта. Позже Роскомнадзор потребовал от Google незамедлительно восстановить к ним доступ.В четверг YouTube восстановил доступ к каналам "Советское телевидение. Гостелерадиофонд" и "Советское радио. Гостелерадиофонд".

https://ria.ru/20220324/youtube-1779815377.html

https://ria.ru/20220324/sputnik-1779831201.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

google, youtube, технологии, россия, общество, интернет