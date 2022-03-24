https://ria.ru/20220324/youtube-1779815377.html

СЖР попросит Генпрокуратуру принять меры против Google и YouTube

СЖР попросит Генпрокуратуру принять меры против Google и YouTube - РИА Новости, 24.03.2022

СЖР попросит Генпрокуратуру принять меры против Google и YouTube

Союз журналистов России намерен обратиться в МИД РФ, Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой принять меры в отношении Google и YouTube из-за цензуры, сообщил... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T11:39

2022-03-24T11:39

2022-03-24T16:35

россия

соловьев владимир (журналист)

общество

технологии

youtube

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

генеральная прокуратура рф

google

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153083/47/1530834770_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_67d44b68eb6d80495b0a2ea64afb5a95.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Союз журналистов России намерен обратиться в МИД РФ, Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой принять меры в отношении Google и YouTube из-за цензуры, сообщил глава СЖР Владимир Соловьев."Мы подготовили обращение в МИД, в Генпрокуратуру, в Роскомнадзор, которое сейчас вам и зачитаю. Видеохостинг YouTube, принадлежащий компании Google, неоднократно подвергал цензуре российские средства массовой информации. По информации Роскомнадзора, начиная с 2020 года различные ограничения на российские СМИ применялись в YouTube 54 раза, среди подвергшихся цензуре оказались каналы российских независимых журналистов и СМИ с многомиллионной аудиторией", - сказал Соловьев на пресс-конференции в четверг.По его словам, в этом числе РИА Новости, Sputnik, РБК, "Спас", "Первый канал", "Россия-1", "Культура", "Звезда", "Россия-24". По всем фактам цензуры в отношении российских СМИ Роскомнадзор отправлял требования прекратить дискриминацию и обеспечить свободный доступ информации для всех пользователей видеохостинга. Тем не менее, по состоянию на 22 марта, со стороны компании Google эти требования не выполнены, отметил глава СЖР."Призываем российские власти не оставить данную ситуацию без реакции и принять в отношении компании Google и YouTube надлежащие меры в соответствии с законодательством РФ, мы выступаем против ущемления прав и цензуры по отношению к СМИ по национальному признаку", - добавил Соловьев.Он отметил, что СЖР выступает за свободный доступ к информации.МИЦ "Известия" сообщили РИА Новости, что поддерживают обращение Союза журналистов России и российских СМИ в адрес министерства иностранных дел РФ, Генеральной прокуратуры РФ и Роскомнадзора с призывом о принятии надлежащих мер в соответствии с российским законодательством в отношении американской компании Google LLC и принадлежащего ей видеохостинга YouTube.МИЦ "Известия" уточнили, что основанием для этого должны являться многочисленные факты политически детерминированной цензуры и ограничений со стороны YouTube в отношении каналов российских СМИ (в том числе каналов "Известия" "РЕН ТВ", "Пятый канал") и других российских ресурсов, что является дискриминацией и нарушением принципа свободного распространения информации, а также права на беспрепятственный доступ к ней для российских пользователей.

https://ria.ru/20220324/gosteleradiofond-1779816049.html

https://ria.ru/20220323/roskomnadzor-1779754940.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, соловьев владимир (журналист), общество, технологии, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф, google, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)