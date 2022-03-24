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СЖР попросит Генпрокуратуру принять меры против Google и YouTube - РИА Новости, 24.03.2022
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СЖР попросит Генпрокуратуру принять меры против Google и YouTube
СЖР попросит Генпрокуратуру принять меры против Google и YouTube - РИА Новости, 24.03.2022
СЖР попросит Генпрокуратуру принять меры против Google и YouTube
Союз журналистов России намерен обратиться в МИД РФ, Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой принять меры в отношении Google и YouTube из-за цензуры, сообщил... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T11:39
2022-03-24T16:35
россия
соловьев владимир (журналист)
общество
технологии
youtube
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
генеральная прокуратура рф
google
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Союз журналистов России намерен обратиться в МИД РФ, Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой принять меры в отношении Google и YouTube из-за цензуры, сообщил глава СЖР Владимир Соловьев."Мы подготовили обращение в МИД, в Генпрокуратуру, в Роскомнадзор, которое сейчас вам и зачитаю. Видеохостинг YouTube, принадлежащий компании Google, неоднократно подвергал цензуре российские средства массовой информации. По информации Роскомнадзора, начиная с 2020 года различные ограничения на российские СМИ применялись в YouTube 54 раза, среди подвергшихся цензуре оказались каналы российских независимых журналистов и СМИ с многомиллионной аудиторией", - сказал Соловьев на пресс-конференции в четверг.По его словам, в этом числе РИА Новости, Sputnik, РБК, "Спас", "Первый канал", "Россия-1", "Культура", "Звезда", "Россия-24". По всем фактам цензуры в отношении российских СМИ Роскомнадзор отправлял требования прекратить дискриминацию и обеспечить свободный доступ информации для всех пользователей видеохостинга. Тем не менее, по состоянию на 22 марта, со стороны компании Google эти требования не выполнены, отметил глава СЖР."Призываем российские власти не оставить данную ситуацию без реакции и принять в отношении компании Google и YouTube надлежащие меры в соответствии с законодательством РФ, мы выступаем против ущемления прав и цензуры по отношению к СМИ по национальному признаку", - добавил Соловьев.Он отметил, что СЖР выступает за свободный доступ к информации.МИЦ "Известия" сообщили РИА Новости, что поддерживают обращение Союза журналистов России и российских СМИ в адрес министерства иностранных дел РФ, Генеральной прокуратуры РФ и Роскомнадзора с призывом о принятии надлежащих мер в соответствии с российским законодательством в отношении американской компании Google LLC и принадлежащего ей видеохостинга YouTube.МИЦ "Известия" уточнили, что основанием для этого должны являться многочисленные факты политически детерминированной цензуры и ограничений со стороны YouTube в отношении каналов российских СМИ (в том числе каналов "Известия" "РЕН ТВ", "Пятый канал") и других российских ресурсов, что является дискриминацией и нарушением принципа свободного распространения информации, а также права на беспрепятственный доступ к ней для российских пользователей.
https://ria.ru/20220324/gosteleradiofond-1779816049.html
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россия, соловьев владимир (журналист), общество, технологии, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф, google, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
11:39 24.03.2022 (обновлено: 16:35 24.03.2022)
 
СЖР попросит Генпрокуратуру принять меры против Google и YouTube

СЖР обратится в МИД, Генпрокуратуру и РКН с просьбой принять меры против Google и YouTube

CC0 / StockSnap / Логотип видеохостинга YouTube
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
CC0 / StockSnap /
Логотип видеохостинга YouTube
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Союз журналистов России намерен обратиться в МИД РФ, Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой принять меры в отношении Google и YouTube из-за цензуры, сообщил глава СЖР Владимир Соловьев.
"Мы подготовили обращение в МИД, в Генпрокуратуру, в Роскомнадзор, которое сейчас вам и зачитаю. Видеохостинг YouTube, принадлежащий компании Google, неоднократно подвергал цензуре российские средства массовой информации. По информации Роскомнадзора, начиная с 2020 года различные ограничения на российские СМИ применялись в YouTube 54 раза, среди подвергшихся цензуре оказались каналы российских независимых журналистов и СМИ с многомиллионной аудиторией", - сказал Соловьев на пресс-конференции в четверг.
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 11:42Медиавойны
YouTube восстановил доступ к каналам Гостелерадиофонда
По его словам, в этом числе РИА Новости, Sputnik, РБК, "Спас", "Первый канал", "Россия-1", "Культура", "Звезда", "Россия-24". По всем фактам цензуры в отношении российских СМИ Роскомнадзор отправлял требования прекратить дискриминацию и обеспечить свободный доступ информации для всех пользователей видеохостинга. Тем не менее, по состоянию на 22 марта, со стороны компании Google эти требования не выполнены, отметил глава СЖР.
"Призываем российские власти не оставить данную ситуацию без реакции и принять в отношении компании Google и YouTube надлежащие меры в соответствии с законодательством РФ, мы выступаем против ущемления прав и цензуры по отношению к СМИ по национальному признаку", - добавил Соловьев.
Он отметил, что СЖР выступает за свободный доступ к информации.
"Я бы хотел особое внимание ваше направить на последний абзац, он действительно очень важен: мы не призываем к блокировке ресурсов, дающих доступ миллионам людей к информации, но предвзятая модерация и откровенная цензура со стороны цифровых платформ должна иметь последствия для них по всем нормам российского законодательства", - подчеркнул глава СЖР.
МИЦ "Известия" сообщили РИА Новости, что поддерживают обращение Союза журналистов России и российских СМИ в адрес министерства иностранных дел РФ, Генеральной прокуратуры РФ и Роскомнадзора с призывом о принятии надлежащих мер в соответствии с российским законодательством в отношении американской компании Google LLC и принадлежащего ей видеохостинга YouTube.
МИЦ "Известия" уточнили, что основанием для этого должны являться многочисленные факты политически детерминированной цензуры и ограничений со стороны YouTube в отношении каналов российских СМИ (в том числе каналов "Известия" "РЕН ТВ", "Пятый канал") и других российских ресурсов, что является дискриминацией и нарушением принципа свободного распространения информации, а также права на беспрепятственный доступ к ней для российских пользователей.
Блокировка доступа - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 21:48
Роскомнадзор ограничил доступ к сервису News.Google
 
РоссияСоловьев Владимир (журналист)ОбществоТехнологииYouTubeФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Генеральная прокуратура РФGoogleМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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