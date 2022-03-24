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Приоритетом США в биолабораториях на Украине был возбудитель сибирской язвы
Приоритетом США в биолабораториях на Украине был возбудитель сибирской язвы - РИА Новости, 24.03.2022
Приоритетом США в биолабораториях на Украине был возбудитель сибирской язвы
Приоритетом США в работе подконтрольных им украинских биолабораторий было изучение особо опасного возбудителя сибирской язвы, заявил начальник войск... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T15:42
2022-03-24T15:42
2022-03-24T15:42
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Приоритетом США в работе подконтрольных им украинских биолабораторий было изучение особо опасного возбудителя сибирской язвы, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."Анализ документации показывает, что за рубеж вывозились не только образцы тканей и сыворотки крови человека, но и опасные патогены, а также их переносчики. Так, в центр имени Лугара в Грузии было направлено более 10 тысяч проб. Среди получателей также: референс-лаборатории в Великобритании, институт Лёффлера в Германии... Одним из приоритетов американских заказчиков является возбудитель сибирской язвы, который характеризуется высокой поражающей способностью и устойчивостью в окружающей среде", - сказал Кириллов на брифинге.Кириллов подчеркнул, что вывоз патогенов с Украины за рубеж создавал риски утечек "чувствительной генетической информации", а также угрозы биологической безопасности не только для Украины, но и для тех регионов, куда передавались образцы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грузия, германия, в мире, украина, сша
Приоритетом США в биолабораториях на Украине был возбудитель сибирской язвы
Кириллов: приоритетом США в украинских биолабораториях был возбудитель сибирской язвы