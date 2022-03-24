07:33 24.03.2022 (обновлено: 07:40 24.03.2022)
Третья пострадавшая обратилась в больницу после взрыва под Белгородом
Губернатор Гладков: третья пострадавшая обратилась в больницу после взрыва под Белгородом
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 24 мар — РИА Новости. Число пострадавших в результате взрыва снаряда в среду в расположенном рядом с украинской границей селе Журавлевка Белгородской области выросло до трех человек, сообщил в четверг в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Поздно ночью в травматологический пункт Белгорода обратилась жительница Журавлевки с огнестрельным ранением. Ранение она получила во время основного ЧП, произошедшего в этом селе, когда разорвался снаряд. До больницы добиралась самостоятельно. Ей оказана вся необходимая медицинская помощь, и ее здоровье находится полностью под контролем врачей. Таким образом, трое мирных жителей получили ранение. Один человек получил амбулаторную помощь, два человека находятся в больнице", — написал Гладков.
На своей станице в соцсети "ВКонтакте" он уточнил, что женщина "получила осколочное ранение". "Надеюсь, что для нее все закончится благополучно", — добавил Гладков.
В среду губернатор заявил, что в результате "выстрела со стороны Украины" в селе Журавлевка разорвался снаряд, есть пострадавшие. Для безопасности в Журавлевке и Нехотеевке введен режим ЧС. Как сообщил на своей странице "ВКонтакте" глава администрации Белгородского района Владимир Перцев, ЧП произошло в 15.00 мск в среду. Было принято решение эвакуировать жителей сел в Белгород.
Утром в четверг Гладков сообщил о том, что ночью в Журавлевке были зафиксированы несколько взрывов, пострадавших среди населения нет.