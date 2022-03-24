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Третья пострадавшая обратилась в больницу после взрыва под Белгородом - РИА Новости, 24.03.2022
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Третья пострадавшая обратилась в больницу после взрыва под Белгородом
Третья пострадавшая обратилась в больницу после взрыва под Белгородом - РИА Новости, 24.03.2022
Третья пострадавшая обратилась в больницу после взрыва под Белгородом
Число пострадавших в результате взрыва снаряда в среду в расположенном рядом с украинской границей селе Журавлевка Белгородской области выросло до трех человек, РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T07:33
2022-03-24T07:40
происшествия
белгород
вячеслав гладков
украина
россия
белгородская область
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ВОРОНЕЖ, 24 мар — РИА Новости. Число пострадавших в результате взрыва снаряда в среду в расположенном рядом с украинской границей селе Журавлевка Белгородской области выросло до трех человек, сообщил в четверг в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.На своей станице в соцсети "ВКонтакте" он уточнил, что женщина "получила осколочное ранение". "Надеюсь, что для нее все закончится благополучно", — добавил Гладков.В среду губернатор заявил, что в результате "выстрела со стороны Украины" в селе Журавлевка разорвался снаряд, есть пострадавшие. Для безопасности в Журавлевке и Нехотеевке введен режим ЧС. Как сообщил на своей странице "ВКонтакте" глава администрации Белгородского района Владимир Перцев, ЧП произошло в 15.00 мск в среду. Было принято решение эвакуировать жителей сел в Белгород.Утром в четверг Гладков сообщил о том, что ночью в Журавлевке были зафиксированы несколько взрывов, пострадавших среди населения нет.
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происшествия, белгород, вячеслав гладков, украина, россия, белгородская область
07:33 24.03.2022 (обновлено: 07:40 24.03.2022)
 
Третья пострадавшая обратилась в больницу после взрыва под Белгородом

Губернатор Гладков: третья пострадавшая обратилась в больницу после взрыва под Белгородом

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Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВОРОНЕЖ, 24 мар — РИА Новости. Число пострадавших в результате взрыва снаряда в среду в расположенном рядом с украинской границей селе Журавлевка Белгородской области выросло до трех человек, сообщил в четверг в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Поздно ночью в травматологический пункт Белгорода обратилась жительница Журавлевки с огнестрельным ранением. Ранение она получила во время основного ЧП, произошедшего в этом селе, когда разорвался снаряд. До больницы добиралась самостоятельно. Ей оказана вся необходимая медицинская помощь, и ее здоровье находится полностью под контролем врачей. Таким образом, трое мирных жителей получили ранение. Один человек получил амбулаторную помощь, два человека находятся в больнице", — написал Гладков.

На своей станице в соцсети "ВКонтакте" он уточнил, что женщина "получила осколочное ранение". "Надеюсь, что для нее все закончится благополучно", — добавил Гладков.
В среду губернатор заявил, что в результате "выстрела со стороны Украины" в селе Журавлевка разорвался снаряд, есть пострадавшие. Для безопасности в Журавлевке и Нехотеевке введен режим ЧС. Как сообщил на своей странице "ВКонтакте" глава администрации Белгородского района Владимир Перцев, ЧП произошло в 15.00 мск в среду. Было принято решение эвакуировать жителей сел в Белгород.
Утром в четверг Гладков сообщил о том, что ночью в Журавлевке были зафиксированы несколько взрывов, пострадавших среди населения нет.
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