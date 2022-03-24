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Третья пострадавшая обратилась в больницу после взрыва под Белгородом

Третья пострадавшая обратилась в больницу после взрыва под Белгородом - РИА Новости, 24.03.2022

Третья пострадавшая обратилась в больницу после взрыва под Белгородом

Число пострадавших в результате взрыва снаряда в среду в расположенном рядом с украинской границей селе Журавлевка Белгородской области выросло до трех человек, РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T07:33

2022-03-24T07:33

2022-03-24T07:40

происшествия

белгород

вячеслав гладков

украина

россия

белгородская область

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ВОРОНЕЖ, 24 мар — РИА Новости. Число пострадавших в результате взрыва снаряда в среду в расположенном рядом с украинской границей селе Журавлевка Белгородской области выросло до трех человек, сообщил в четверг в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.На своей станице в соцсети "ВКонтакте" он уточнил, что женщина "получила осколочное ранение". "Надеюсь, что для нее все закончится благополучно", — добавил Гладков.В среду губернатор заявил, что в результате "выстрела со стороны Украины" в селе Журавлевка разорвался снаряд, есть пострадавшие. Для безопасности в Журавлевке и Нехотеевке введен режим ЧС. Как сообщил на своей странице "ВКонтакте" глава администрации Белгородского района Владимир Перцев, ЧП произошло в 15.00 мск в среду. Было принято решение эвакуировать жителей сел в Белгород.Утром в четверг Гладков сообщил о том, что ночью в Журавлевке были зафиксированы несколько взрывов, пострадавших среди населения нет.

https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html

белгород

украина

россия

белгородская область

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Никита Стома

происшествия, белгород, вячеслав гладков, украина, россия, белгородская область