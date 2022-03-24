07:10 24.03.2022 (обновлено: 08:36 24.03.2022)
В приграничном селе в Белгородской области зафиксировали взрывы
Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о взрывах в приграничном селе Журавлевка
ВОРОНЕЖ, 24 мар — РИА Новости. Несколько взрывов прозвучали ночью в расположенном рядом с украинской границей селе Журавлевка Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Ночью в Журавлевке было неспокойно. По докладу оперативного штаба, произошло несколько взрывов. Надеюсь, что следственные органы быстро установят причину. Раненых и пострадавших среди мирного населения нет. Информация о количестве разрушенных или пострадавших жилых и нежилых построек будет чуть позже", — написал Гладков.
На своей странице в соцсети "ВКонтакте" чиновник отметил, что у него нет информации о причинах взрывов.
Накануне Гладков заявлял, что в результате "выстрела со стороны Украины" в селе Журавлевка разорвался снаряд, есть пострадавшие. Для безопасности в Журавлевке и Нехотеевке ввели режим ЧС. Как сообщил на своей странице во "ВКонтакте" глава администрации Белгородского района Владимир Перцев, ЧП произошло в 15:00 мск. Власти приняли решение эвакуировать жителей сел в Белгород.
Нехотеевка и Журавлевка расположены менее чем в двух километрах от границы с Украиной.