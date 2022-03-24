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В приграничном селе в Белгородской области зафиксировали взрывы

В приграничном селе в Белгородской области зафиксировали взрывы - РИА Новости, 24.03.2022

В приграничном селе в Белгородской области зафиксировали взрывы

Несколько взрывов прозвучали ночью в расположенном рядом с украинской границей селе Журавлевка Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T07:10

2022-03-24T07:10

2022-03-24T08:36

происшествия

белгородская область

россия

взрыв

белгород

украина

воронеж

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ВОРОНЕЖ, 24 мар — РИА Новости. Несколько взрывов прозвучали ночью в расположенном рядом с украинской границей селе Журавлевка Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.На своей странице в соцсети "ВКонтакте" чиновник отметил, что у него нет информации о причинах взрывов.Накануне Гладков заявлял, что в результате "выстрела со стороны Украины" в селе Журавлевка разорвался снаряд, есть пострадавшие. Для безопасности в Журавлевке и Нехотеевке ввели режим ЧС. Как сообщил на своей странице во "ВКонтакте" глава администрации Белгородского района Владимир Перцев, ЧП произошло в 15:00 мск. Власти приняли решение эвакуировать жителей сел в Белгород.Нехотеевка и Журавлевка расположены менее чем в двух километрах от границы с Украиной.

https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html

белгородская область

россия

белгород

украина

воронеж

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Никита Стома

происшествия, белгородская область, россия, взрыв, белгород, украина, воронеж