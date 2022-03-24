Рейтинг@Mail.ru
В приграничном селе в Белгородской области зафиксировали взрывы - РИА Новости, 24.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220324/vzryv-1779778417.html
В приграничном селе в Белгородской области зафиксировали взрывы
В приграничном селе в Белгородской области зафиксировали взрывы - РИА Новости, 24.03.2022
В приграничном селе в Белгородской области зафиксировали взрывы
Несколько взрывов прозвучали ночью в расположенном рядом с украинской границей селе Журавлевка Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T07:10
2022-03-24T08:36
происшествия
белгородская область
россия
взрыв
белгород
украина
воронеж
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_2fac50082c1675eaedab8a4bf6cd64ae.jpg
ВОРОНЕЖ, 24 мар — РИА Новости. Несколько взрывов прозвучали ночью в расположенном рядом с украинской границей селе Журавлевка Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.На своей странице в соцсети "ВКонтакте" чиновник отметил, что у него нет информации о причинах взрывов.Накануне Гладков заявлял, что в результате "выстрела со стороны Украины" в селе Журавлевка разорвался снаряд, есть пострадавшие. Для безопасности в Журавлевке и Нехотеевке ввели режим ЧС. Как сообщил на своей странице во "ВКонтакте" глава администрации Белгородского района Владимир Перцев, ЧП произошло в 15:00 мск. Власти приняли решение эвакуировать жителей сел в Белгород.Нехотеевка и Журавлевка расположены менее чем в двух километрах от границы с Украиной.
https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html
белгородская область
россия
белгород
украина
воронеж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f37aaed0720f5f8f0ebe30fd55b6f768.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, россия, взрыв, белгород, украина, воронеж
07:10 24.03.2022 (обновлено: 08:36 24.03.2022)
 
В приграничном селе в Белгородской области зафиксировали взрывы

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о взрывах в приграничном селе Журавлевка

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 24 мар — РИА Новости. Несколько взрывов прозвучали ночью в расположенном рядом с украинской границей селе Журавлевка Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Ночью в Журавлевке было неспокойно. По докладу оперативного штаба, произошло несколько взрывов. Надеюсь, что следственные органы быстро установят причину. Раненых и пострадавших среди мирного населения нет. Информация о количестве разрушенных или пострадавших жилых и нежилых построек будет чуть позже", — написал Гладков.

На своей странице в соцсети "ВКонтакте" чиновник отметил, что у него нет информации о причинах взрывов.
Накануне Гладков заявлял, что в результате "выстрела со стороны Украины" в селе Журавлевка разорвался снаряд, есть пострадавшие. Для безопасности в Журавлевке и Нехотеевке ввели режим ЧС. Как сообщил на своей странице во "ВКонтакте" глава администрации Белгородского района Владимир Перцев, ЧП произошло в 15:00 мск. Власти приняли решение эвакуировать жителей сел в Белгород.
Нехотеевка и Журавлевка расположены менее чем в двух километрах от границы с Украиной.
Автобус с украинскими военнопленными на окраине Мариуполя - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
Вчера, 08:00
Захваченные украинские нацисты могут многое рассказать
 
ПроисшествияБелгородская областьРоссияВзрывБелгородУкраинаВоронеж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала