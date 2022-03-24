https://ria.ru/20220324/vysylka-1779839942.html
Песков рассказал, как Вашингтону избежать высылки дипломатов из Москвы
Песков рассказал, как Вашингтону избежать высылки дипломатов из Москвы - РИА Новости, 24.03.2022
Песков рассказал, как Вашингтону избежать высылки дипломатов из Москвы
Для прекращения высылки американских дипломатов из России, США должны прекратить это по отношению к российским дипломатам, наши меры являются ответными, сказал... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T13:06
2022-03-24T13:06
2022-03-24T13:14
сша
россия
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Для прекращения высылки американских дипломатов из России, США должны прекратить это по отношению к российским дипломатам, наши меры являются ответными, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Для того, чтобы мы перестали высылать американских дипломатов, США должны прекратить свои действия по высылке наших дипломатов. Наши действия не являются первопричиной этого кризиса. Они являются ответными. Вынужденными и ответными", - сказал Песков.
https://ria.ru/20220318/diplomaty-1778877593.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, в мире, дмитрий песков
13:06 24.03.2022 (обновлено: 13:14 24.03.2022)
Песков рассказал, как Вашингтону избежать высылки дипломатов из Москвы
Песков: для остановки высылки дипломатов из Москвы США должны не высылать российских