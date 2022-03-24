https://ria.ru/20220324/vysylka-1779839942.html

Песков рассказал, как Вашингтону избежать высылки дипломатов из Москвы

Песков рассказал, как Вашингтону избежать высылки дипломатов из Москвы - РИА Новости, 24.03.2022

Песков рассказал, как Вашингтону избежать высылки дипломатов из Москвы

Для прекращения высылки американских дипломатов из России, США должны прекратить это по отношению к российским дипломатам, наши меры являются ответными, сказал... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T13:06

2022-03-24T13:06

2022-03-24T13:14

сша

россия

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Для прекращения высылки американских дипломатов из России, США должны прекратить это по отношению к российским дипломатам, наши меры являются ответными, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Для того, чтобы мы перестали высылать американских дипломатов, США должны прекратить свои действия по высылке наших дипломатов. Наши действия не являются первопричиной этого кризиса. Они являются ответными. Вынужденными и ответными", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220318/diplomaty-1778877593.html

сша

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

сша, россия, в мире, дмитрий песков