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Песков рассказал, как Вашингтону избежать высылки дипломатов из Москвы - РИА Новости, 24.03.2022
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Песков рассказал, как Вашингтону избежать высылки дипломатов из Москвы
Песков рассказал, как Вашингтону избежать высылки дипломатов из Москвы - РИА Новости, 24.03.2022
Песков рассказал, как Вашингтону избежать высылки дипломатов из Москвы
Для прекращения высылки американских дипломатов из России, США должны прекратить это по отношению к российским дипломатам, наши меры являются ответными, сказал... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T13:06
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сша
россия
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Для прекращения высылки американских дипломатов из России, США должны прекратить это по отношению к российским дипломатам, наши меры являются ответными, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Для того, чтобы мы перестали высылать американских дипломатов, США должны прекратить свои действия по высылке наших дипломатов. Наши действия не являются первопричиной этого кризиса. Они являются ответными. Вынужденными и ответными", - сказал Песков.
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сша, россия, в мире, дмитрий песков
13:06 24.03.2022 (обновлено: 13:14 24.03.2022)
 
Песков рассказал, как Вашингтону избежать высылки дипломатов из Москвы

Песков: для остановки высылки дипломатов из Москвы США должны не высылать российских

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкГосударственный флаг США на здании посольства Соединенных Штатов Америки в РФ на Новинском бульваре в Москве
Государственный флаг США на здании посольства Соединенных Штатов Америки в РФ на Новинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Государственный флаг США на здании посольства Соединенных Штатов Америки в РФ на Новинском бульваре в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Для прекращения высылки американских дипломатов из России, США должны прекратить это по отношению к российским дипломатам, наши меры являются ответными, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Для того, чтобы мы перестали высылать американских дипломатов, США должны прекратить свои действия по высылке наших дипломатов. Наши действия не являются первопричиной этого кризиса. Они являются ответными. Вынужденными и ответными", - сказал Песков.
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
18 марта, 16:02
МИД пообещал ответ на высылки российских дипломатов
 
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