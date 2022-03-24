https://ria.ru/20220324/vysylka-1779796010.html

В Варшаве не исключили высылки российского посла

В Варшаве не исключили высылки российского посла - РИА Новости, 24.03.2022

В Варшаве не исключили высылки российского посла

Польша не исключает высылки российского посла, пока такое решение не принято, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T10:15

2022-03-24T10:15

2022-03-24T10:40

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

россия

польша

сергей андреев (дипломат)

марчин пшидач

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ВАРШАВА, 24 мар – РИА Новости. Польша не исключает высылки российского посла, пока такое решение не принято, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM. Ранее польские власти приняли решение о выдворении из страны 45 российских дипломатов по подозрению в шпионаже."Это (высылка посла - ред.) не исключено в будущем. На данном этапе такого решения нет. Не исключено, что оно будет принято в будущем", - сказал Пшидач.Замминистра уточнил, что именно он в среду вручал ноту о выдворении 45 дипломатов послу России в Польше Сергею Андрееву. "Я не назвал бы это приятным, а скорее грустной обязанностью. Я вчера принимал господина посла Андреева как замминистра, ответственный за восточную политику", - сказал Пшидач, уточнив, что дипломаты должны покинуть Польшу до конца дня понедельника.Он рассказал, что разговор с послом был недлительным. "Это была короткий разговор. Короткий солдатский разговор. Ни кофе, ни чаю, ни тем более коньяка. Короткий разговор, информация о передаче дипломатической ноты с указанием конкретных фамилий лиц, которые угрожали безопасности польского государства", - сказал Пшидач.Как заявлял посол РФ в Варшаве Сергей Андреев, ухудшение российско-польских отношений продолжается, и высылка российских дипломатов приведет если не к формальному разрыву, то к фактическому обнулению дипломатических отношений Польши с Россией. На действия Польши "ответ будет дан соответствующий ответ", говорила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

https://ria.ru/20220323/pamyatnik-1779709276.html

https://ria.ru/20220323/zamorozka-1779760678.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, польша, сергей андреев (дипломат), марчин пшидач