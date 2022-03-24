https://ria.ru/20220324/vysylka-1779796010.html
В Варшаве не исключили высылки российского посла
В Варшаве не исключили высылки российского посла - РИА Новости, 24.03.2022
В Варшаве не исключили высылки российского посла
Польша не исключает высылки российского посла, пока такое решение не принято, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T10:15
2022-03-24T10:15
2022-03-24T10:40
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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россия
польша
сергей андреев (дипломат)
марчин пшидач
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ВАРШАВА, 24 мар – РИА Новости. Польша не исключает высылки российского посла, пока такое решение не принято, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM. Ранее польские власти приняли решение о выдворении из страны 45 российских дипломатов по подозрению в шпионаже."Это (высылка посла - ред.) не исключено в будущем. На данном этапе такого решения нет. Не исключено, что оно будет принято в будущем", - сказал Пшидач.Замминистра уточнил, что именно он в среду вручал ноту о выдворении 45 дипломатов послу России в Польше Сергею Андрееву. "Я не назвал бы это приятным, а скорее грустной обязанностью. Я вчера принимал господина посла Андреева как замминистра, ответственный за восточную политику", - сказал Пшидач, уточнив, что дипломаты должны покинуть Польшу до конца дня понедельника.Он рассказал, что разговор с послом был недлительным. "Это была короткий разговор. Короткий солдатский разговор. Ни кофе, ни чаю, ни тем более коньяка. Короткий разговор, информация о передаче дипломатической ноты с указанием конкретных фамилий лиц, которые угрожали безопасности польского государства", - сказал Пшидач.Как заявлял посол РФ в Варшаве Сергей Андреев, ухудшение российско-польских отношений продолжается, и высылка российских дипломатов приведет если не к формальному разрыву, то к фактическому обнулению дипломатических отношений Польши с Россией. На действия Польши "ответ будет дан соответствующий ответ", говорила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
https://ria.ru/20220323/pamyatnik-1779709276.html
https://ria.ru/20220323/zamorozka-1779760678.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, польша, сергей андреев (дипломат), марчин пшидач
10:15 24.03.2022 (обновлено: 10:40 24.03.2022)
В Варшаве не исключили высылки российского посла
Замглавы МИД Польши Пшидач не исключил высылки российского посла
ВАРШАВА, 24 мар – РИА Новости.
Польша не исключает высылки российского посла, пока такое решение не принято, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM
. Ранее польские власти приняли решение о выдворении из страны 45 российских дипломатов по подозрению в шпионаже.
"Это (высылка посла - ред.) не исключено в будущем. На данном этапе такого решения нет. Не исключено, что оно будет принято в будущем", - сказал Пшидач.
Замминистра уточнил, что именно он в среду вручал ноту о выдворении 45 дипломатов послу России в Польше Сергею Андрееву. "Я не назвал бы это приятным, а скорее грустной обязанностью. Я вчера принимал господина посла Андреева как замминистра, ответственный за восточную политику", - сказал Пшидач, уточнив, что дипломаты должны покинуть Польшу до конца дня понедельника.
Он рассказал, что разговор с послом был недлительным. "Это была короткий разговор. Короткий солдатский разговор. Ни кофе, ни чаю, ни тем более коньяка. Короткий разговор, информация о передаче дипломатической ноты с указанием конкретных фамилий лиц, которые угрожали безопасности польского государства", - сказал Пшидач.
Как заявлял посол РФ в Варшаве Сергей Андреев
, ухудшение российско-польских отношений продолжается, и высылка российских дипломатов приведет если не к формальному разрыву, то к фактическому обнулению дипломатических отношений Польши
с Россией
. На действия Польши "ответ будет дан соответствующий ответ", говорила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
.