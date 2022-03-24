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Мособлдума утвердила выплату семьям военных, погибших на Украине

Мособлдума утвердила выплату семьям военных, погибших на Украине - РИА Новости, 24.03.2022

Мособлдума утвердила выплату семьям военных, погибших на Украине

Власти Московской области утвердили законопроект о дополнительной выплате в 3 миллиона рублей семьям военных, погибших в ходе спецоперации РФ на Украине. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T14:16

2022-03-24T14:16

2022-03-24T14:16

общество

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

донбасс

украина

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Власти Московской области утвердили законопроект о дополнительной выплате в 3 миллиона рублей семьям военных, погибших в ходе спецоперации РФ на Украине.Ранее с предложением о дополнительных выплатах в качестве такой помощи выступил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Решение принято. Закон принят в целом. Хочу поблагодарить всех депутатов. В той ситуации, которая развивается на Украине, наши солдаты и офицеры действительно являются героями нашего времени, и сегодняшнее решение - это знак внимания семьям погибших", - сообщил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов в четверг в ходе 19-го заседания регионального парламента.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что семьям погибших на Украине военных будут перечислены предусмотренные по закону страховое обеспечение и единовременное пособие - это 7 миллионов 421 тысяча рублей, ежемесячная денежная компенсация каждому члену семьи погибшего, а также будет дополнительно выплачено 5 миллионов рублей каждой семье.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.

https://ria.ru/20220322/operatsiya-1779453785.html

https://ria.ru/20220322/mariupol-1779302139.html

московская область (подмосковье)

донбасс

украина

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Ольга Фомченкова

общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, донбасс, украина