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Мособлдума утвердила выплату семьям погибших на Украине военных

Мособлдума утвердила выплату семьям погибших на Украине военных - РИА Новости, 24.03.2022

Мособлдума утвердила выплату семьям погибших на Украине военных

Власти Московской области утвердили законопроект по дополнительной выплате семьям военных, погибших в ходе спецоперации на Украине. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T13:06

2022-03-24T13:06

2022-03-24T13:10

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Власти Московской области утвердили законопроект по дополнительной выплате семьям военных, погибших в ходе спецоперации на Украине.Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил дополнительно выделить по 3 миллиона рублей в качестве помощи семьям военных, погибших в ходе спецоперации на Украине"Решение принято. Закон принят в целом. Хочу поблагодарить всех депутатов. В той ситуации, которая развивается на Украине, наши солдаты и офицеры действительно являются героями нашего времени и сегодняшнее решение это знак внимания семьям погибших", - сообщил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

https://ria.ru/20220309/gumpomosch-1777340820.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев