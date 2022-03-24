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Мособлдума утвердила выплату семьям погибших на Украине военных
Мособлдума утвердила выплату семьям погибших на Украине военных - РИА Новости, 24.03.2022
Мособлдума утвердила выплату семьям погибших на Украине военных
Власти Московской области утвердили законопроект по дополнительной выплате семьям военных, погибших в ходе спецоперации на Украине. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T13:06
2022-03-24T13:06
2022-03-24T13:10
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Власти Московской области утвердили законопроект по дополнительной выплате семьям военных, погибших в ходе спецоперации на Украине.Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил дополнительно выделить по 3 миллиона рублей в качестве помощи семьям военных, погибших в ходе спецоперации на Украине"Решение принято. Закон принят в целом. Хочу поблагодарить всех депутатов. В той ситуации, которая развивается на Украине, наши солдаты и офицеры действительно являются героями нашего времени и сегодняшнее решение это знак внимания семьям погибших", - сообщил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.
https://ria.ru/20220309/gumpomosch-1777340820.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев