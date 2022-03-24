https://ria.ru/20220324/vyplata-1779857287.html

Семьи погибших на Украине военных получат допвыплату от Приамурья

Семьи погибших на Украине военных получат допвыплату от Приамурья - РИА Новости, 24.03.2022

Семьи погибших на Украине военных получат допвыплату от Приамурья

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что подписал постановление о выделении дополнительной выплаты семьям военнослужащих, погибших в ходе... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T14:25

2022-03-24T14:25

2022-03-24T14:25

амурская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

юнармия

в мире

амурская область

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 мар – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что подписал постановление о выделении дополнительной выплаты семьям военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине.Как написал Орлов в своем Telegram-канале, эти средства "будут дополнением к федеральным мерам поддержки, которые выделяются по поручению президента"."Сегодня принято важное и необходимое решение о дополнительной поддержке раненых военнослужащих, а также семей погибших во время проведения специальной военной операции… Мы не можем держаться в стороне от проблемы и обязаны помочь. Я уже подписал постановление о выделении дополнительной выплаты семьям погибших военнослужащих", - сообщил глава региона.В каком размере будет выплата, не раскрывается. Федеральная выплата семьям погибших на Украине, как сообщал Кремль, составит 5 миллионов рублей – вкупе с выплатой по страховке и единовременным пособием общая сумма превысит 12,4 миллиона рублей.Как уточняет правительство Приамурья, Орлов в четверг обратился к депутатам заксобрания области, в своем выступлении он отметил, что депутатам и социальному блоку правительства необходимо проанализировать региональные меры поддержки ветеранов боевых действий."Надо посмотреть, что сейчас работает на региональном уровне, и скорректировать эти меры поддержки, сосредоточив внимание на семьях погибших и тяжело раненых военнослужащих", - отметил Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Также Орлов поблагодарил всех, кто присоединился к акциям поддержки президента, и тех, кто помогает в организации гуманитарной помощи для жителей ДНР, ЛНР и Украины. По его словам, "сейчас нужно максимально быстро единым фронтом научиться принимать решения и уйти от политических разногласий и бюрократии"."Считаю критически важным продолжить работу по развитию патриотического движения "Юнармия". Мы видим, как за восемь лет на Украине с помощью пропаганды и современных средств информации было изменено общественное сознание и к чему это привело. Мы не имеем права допустить этого у нас в стране, поэтому все, что связано с "Юнармией", поддерживается и будет поддерживаться впредь", - сказал он.Также Орлов высказался об экономической поддержке амурчан и предпринимателей региона, он акцентировал внимание на том, что все меры поддержки должны быть сосредоточены на благополучии человека. "Мы должны понимать четко, какие меры поддержки будут оказаны амурчанам. Этот кризис отличается от кризиса 2020 года, связанного с пандемией. Принципиальное отличие в том, что меры поддержки должны быть эффективны и рассчитаны на длительный промежуток времени", - сказал Орлов.Также губернатор Приамурья отметил четыре преимущества России."Наши преимущества – это устойчивая внутриполитическая ситуация, сильная и профессиональная армия, продовольственная и энергетическая безопасность. Редкая страна может похвастаться таким набором инструментов. Уверен, что мы этот кризис пройдем. Наша задача - пройти его с наименьшими потерями", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220310/bolnitsa-1777433179.html

https://ria.ru/20220304/zhile-1776472906.html

https://ria.ru/20220302/priamure-1775985138.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, юнармия, в мире, амурская область, василий орлов (губернатор)