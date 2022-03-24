https://ria.ru/20220324/voyna-1779865766.html

Третья мировая приведет мир к катастрофе, заявили в "Единой России"

Третья мировая приведет мир к катастрофе, заявили в "Единой России" - РИА Новости, 24.03.2022

Третья мировая приведет мир к катастрофе, заявили в "Единой России"

В третьей мировой войне, "о которой говорят сегодня в Европе", не может быть победителей, это приведет человечество к глобальной катастрофе, говорится в... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T15:06

2022-03-24T15:06

2022-03-24T15:06

европа

в мире

единая россия

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В третьей мировой войне, "о которой говорят сегодня в Европе", не может быть победителей, это приведет человечество к глобальной катастрофе, говорится в обращении комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству к общественным организациям и объединениям Европы."Мы уверены, что в третьей мировой войне, о которой периодически говорят сегодня в Европе, не может быть победителей. Те, кто допускает ее возможность, ведут человечество к глобальной катастрофе", - отмечается в обращении комиссии.Комиссия также выразила уверенность, что единственным способом прекращения не только нынешнего кризиса, но и последующих опасных для мира событий может быть соблюдение принципов неделимости европейской безопасности, когда безопасность одних не может быть обеспечена за счет безопасности других, невмешательства в суверенные дела государств, равноправного, взаимовыгодного сотрудничества.

https://ria.ru/20220310/turchak-1777396841.html

европа

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

европа, в мире, единая россия