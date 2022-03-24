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Третья мировая приведет мир к катастрофе, заявили в "Единой России" - РИА Новости, 24.03.2022
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Третья мировая приведет мир к катастрофе, заявили в "Единой России"
Третья мировая приведет мир к катастрофе, заявили в "Единой России" - РИА Новости, 24.03.2022
Третья мировая приведет мир к катастрофе, заявили в "Единой России"
В третьей мировой войне, "о которой говорят сегодня в Европе", не может быть победителей, это приведет человечество к глобальной катастрофе, говорится в... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T15:06
2022-03-24T15:06
европа
в мире
единая россия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В третьей мировой войне, "о которой говорят сегодня в Европе", не может быть победителей, это приведет человечество к глобальной катастрофе, говорится в обращении комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству к общественным организациям и объединениям Европы."Мы уверены, что в третьей мировой войне, о которой периодически говорят сегодня в Европе, не может быть победителей. Те, кто допускает ее возможность, ведут человечество к глобальной катастрофе", - отмечается в обращении комиссии.Комиссия также выразила уверенность, что единственным способом прекращения не только нынешнего кризиса, но и последующих опасных для мира событий может быть соблюдение принципов неделимости европейской безопасности, когда безопасность одних не может быть обеспечена за счет безопасности других, невмешательства в суверенные дела государств, равноправного, взаимовыгодного сотрудничества.
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европа, в мире, единая россия
15:06 24.03.2022
 
Третья мировая приведет мир к катастрофе, заявили в "Единой России"

В комиссии "Единой России" заявили, что в третьей мировой войне не может быть победителей

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПеред началом работы XX съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Перед началом работы XX съезда Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Перед началом работы XX съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия". Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В третьей мировой войне, "о которой говорят сегодня в Европе", не может быть победителей, это приведет человечество к глобальной катастрофе, говорится в обращении комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству к общественным организациям и объединениям Европы.
"Мы уверены, что в третьей мировой войне, о которой периодически говорят сегодня в Европе, не может быть победителей. Те, кто допускает ее возможность, ведут человечество к глобальной катастрофе", - отмечается в обращении комиссии.
Комиссия также выразила уверенность, что единственным способом прекращения не только нынешнего кризиса, но и последующих опасных для мира событий может быть соблюдение принципов неделимости европейской безопасности, когда безопасность одних не может быть обеспечена за счет безопасности других, невмешательства в суверенные дела государств, равноправного, взаимовыгодного сотрудничества.
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