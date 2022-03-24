Третья мировая приведет мир к катастрофе, заявили в "Единой России"
В комиссии "Единой России" заявили, что в третьей мировой войне не может быть победителей
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПеред началом работы XX съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Перед началом работы XX съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия". Архивное фото
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В третьей мировой войне, "о которой говорят сегодня в Европе", не может быть победителей, это приведет человечество к глобальной катастрофе, говорится в обращении комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству к общественным организациям и объединениям Европы.
"Мы уверены, что в третьей мировой войне, о которой периодически говорят сегодня в Европе, не может быть победителей. Те, кто допускает ее возможность, ведут человечество к глобальной катастрофе", - отмечается в обращении комиссии.
Комиссия также выразила уверенность, что единственным способом прекращения не только нынешнего кризиса, но и последующих опасных для мира событий может быть соблюдение принципов неделимости европейской безопасности, когда безопасность одних не может быть обеспечена за счет безопасности других, невмешательства в суверенные дела государств, равноправного, взаимовыгодного сотрудничества.