В Крыму включили насосную станцию для подъема и перекачки воды по каналу
В Крыму включили первую насосную станцию для подъема и перекачки воды по каналу
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСеверо-Крымский канал в Армянском районе Республики Крым
Северо-Крымский канал в Армянском районе Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Первая насосная станция (НС-1) для подъема и перекачки воды по следующему участку Северо-крымского канала включена в Крыму, вода начала заполнять сухое русло канала до насосной станции-2 (НС-2), сообщили РИА Новости в комитете по водному хозяйству республики.
Ранее сообщалось о постепенном заполнении водой русла канала в Крыму самотеком до НС-1 Северо-крымского канала, расположенной в районе Джанкоя.
"Вчера насосная станция номер 1 заработала. Это необходимо, чтобы заполнить сухой участок канала вплоть до второй насосной станции – второй подъем. Конечная цель – заполнить весь канал и раздать воду по водохранилищам и ответвлениям канала", - сказал агентству заместитель главы госкомводхоза Альберт Кангиев.
Как уточнили ранее в Росводресурсах, в Крыму ведутся работы, чтобы заполнить водой промежуток в 80 километров между первой и второй насосными станциями. После этого воду пустят дальше, она будет заполнять Феодосийское, Ленинское, Сокольское, Станционное, Фронтовое, Самарлинское и Межгорное водохранилища.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать канал удалось после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины. Протяженность главного искусственного русла канала составляет 400 километров.