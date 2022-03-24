https://ria.ru/20220324/voda-1779790855.html

В Крыму включили насосную станцию для подъема и перекачки воды по каналу

В Крыму включили насосную станцию для подъема и перекачки воды по каналу - РИА Новости, 24.03.2022

В Крыму включили насосную станцию для подъема и перекачки воды по каналу

Первая насосная станция (НС-1) для подъема и перекачки воды по следующему участку Северо-крымского канала включена в Крыму, вода начала заполнять сухое русло... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T09:38

2022-03-24T09:38

2022-03-24T09:38

альберт кангиев

россия

джанкой

украина

общество

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Первая насосная станция (НС-1) для подъема и перекачки воды по следующему участку Северо-крымского канала включена в Крыму, вода начала заполнять сухое русло канала до насосной станции-2 (НС-2), сообщили РИА Новости в комитете по водному хозяйству республики.Ранее сообщалось о постепенном заполнении водой русла канала в Крыму самотеком до НС-1 Северо-крымского канала, расположенной в районе Джанкоя."Вчера насосная станция номер 1 заработала. Это необходимо, чтобы заполнить сухой участок канала вплоть до второй насосной станции – второй подъем. Конечная цель – заполнить весь канал и раздать воду по водохранилищам и ответвлениям канала", - сказал агентству заместитель главы госкомводхоза Альберт Кангиев.Как уточнили ранее в Росводресурсах, в Крыму ведутся работы, чтобы заполнить водой промежуток в 80 километров между первой и второй насосными станциями. После этого воду пустят дальше, она будет заполнять Феодосийское, Ленинское, Сокольское, Станционное, Фронтовое, Самарлинское и Межгорное водохранилища.Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать канал удалось после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины. Протяженность главного искусственного русла канала составляет 400 километров.

https://ria.ru/20220317/voda-1778573988.html

https://ria.ru/20220312/voda-1777803854.html

россия

джанкой

украина

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

альберт кангиев, россия, джанкой, украина, общество, республика крым