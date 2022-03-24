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В Крыму включили насосную станцию для подъема и перекачки воды по каналу - РИА Новости, 24.03.2022
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В Крыму включили насосную станцию для подъема и перекачки воды по каналу
В Крыму включили насосную станцию для подъема и перекачки воды по каналу - РИА Новости, 24.03.2022
В Крыму включили насосную станцию для подъема и перекачки воды по каналу
Первая насосная станция (НС-1) для подъема и перекачки воды по следующему участку Северо-крымского канала включена в Крыму, вода начала заполнять сухое русло... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T09:38
2022-03-24T09:38
альберт кангиев
россия
джанкой
украина
общество
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Первая насосная станция (НС-1) для подъема и перекачки воды по следующему участку Северо-крымского канала включена в Крыму, вода начала заполнять сухое русло канала до насосной станции-2 (НС-2), сообщили РИА Новости в комитете по водному хозяйству республики.Ранее сообщалось о постепенном заполнении водой русла канала в Крыму самотеком до НС-1 Северо-крымского канала, расположенной в районе Джанкоя."Вчера насосная станция номер 1 заработала. Это необходимо, чтобы заполнить сухой участок канала вплоть до второй насосной станции – второй подъем. Конечная цель – заполнить весь канал и раздать воду по водохранилищам и ответвлениям канала", - сказал агентству заместитель главы госкомводхоза Альберт Кангиев.Как уточнили ранее в Росводресурсах, в Крыму ведутся работы, чтобы заполнить водой промежуток в 80 километров между первой и второй насосными станциями. После этого воду пустят дальше, она будет заполнять Феодосийское, Ленинское, Сокольское, Станционное, Фронтовое, Самарлинское и Межгорное водохранилища.Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать канал удалось после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины. Протяженность главного искусственного русла канала составляет 400 километров.
https://ria.ru/20220317/voda-1778573988.html
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альберт кангиев, россия, джанкой, украина, общество, республика крым
09:38 24.03.2022
 
В Крыму включили насосную станцию для подъема и перекачки воды по каналу

В Крыму включили первую насосную станцию для подъема и перекачки воды по каналу

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСеверо-Крымский канал в Армянском районе Республики Крым
Северо-Крымский канал в Армянском районе Республики Крым - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Северо-Крымский канал в Армянском районе Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Первая насосная станция (НС-1) для подъема и перекачки воды по следующему участку Северо-крымского канала включена в Крыму, вода начала заполнять сухое русло канала до насосной станции-2 (НС-2), сообщили РИА Новости в комитете по водному хозяйству республики.
Ранее сообщалось о постепенном заполнении водой русла канала в Крыму самотеком до НС-1 Северо-крымского канала, расположенной в районе Джанкоя.
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"Вчера насосная станция номер 1 заработала. Это необходимо, чтобы заполнить сухой участок канала вплоть до второй насосной станции – второй подъем. Конечная цель – заполнить весь канал и раздать воду по водохранилищам и ответвлениям канала", - сказал агентству заместитель главы госкомводхоза Альберт Кангиев.
Как уточнили ранее в Росводресурсах, в Крыму ведутся работы, чтобы заполнить водой промежуток в 80 километров между первой и второй насосными станциями. После этого воду пустят дальше, она будет заполнять Феодосийское, Ленинское, Сокольское, Станционное, Фронтовое, Самарлинское и Межгорное водохранилища.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать канал удалось после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины. Протяженность главного искусственного русла канала составляет 400 километров.
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