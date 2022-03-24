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Какие страны не выдают визы россиянам из-за спецоперации на Украине

Какие страны не выдают визы россиянам из-за спецоперации на Украине - РИА Новости, 24.03.2022

Какие страны не выдают визы россиянам из-за спецоперации на Украине

С началом спецоперации на Украине Запад ввел против России несколько пакетов санкций. Новые ограничения больно ударили по туристической отрасли. Евросоюз,... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T18:39

2022-03-24T18:39

2022-03-24T19:06

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С началом спецоперации на Украине Запад ввел против России несколько пакетов санкций. Новые ограничения больно ударили по туристической отрасли. Евросоюз, Великобритания, США и Канада закрыли для страны воздушное пространство, самолеты ряда российских авиакомпаний арестовали за границей, наши туристы были вынуждены прервать отдых, чтобы попасть на вывозные рейсы, или искать альтернативные пути возвращения на родину. Кроме того, некоторые европейские государства перестали оформлять россиянам визы. Какие страны заморозили выдачу разрешений на въезд и для кого они сделали исключение — в инфографике ria.ru.

эстония

чехия

латвия

литва

норвегия

словения

кипр

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новости - туризм, санкции в отношении россии, инфографика, эстония, чехия, латвия, литва, норвегия, словения, кипр, общество, туризм, визы, путешествия