https://ria.ru/20220324/vizy-1779894736.html
Какие страны не выдают визы россиянам из-за спецоперации на Украине
Какие страны не выдают визы россиянам из-за спецоперации на Украине - РИА Новости, 24.03.2022
Какие страны не выдают визы россиянам из-за спецоперации на Украине
С началом спецоперации на Украине Запад ввел против России несколько пакетов санкций. Новые ограничения больно ударили по туристической отрасли. Евросоюз,... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T18:39
2022-03-24T18:39
2022-03-24T19:06
инфографика
новости - туризм
санкции в отношении россии
эстония
чехия
латвия
литва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779892357_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_e696e2c215bd90dd87090091774bc7fd.png
С началом спецоперации на Украине Запад ввел против России несколько пакетов санкций. Новые ограничения больно ударили по туристической отрасли. Евросоюз, Великобритания, США и Канада закрыли для страны воздушное пространство, самолеты ряда российских авиакомпаний арестовали за границей, наши туристы были вынуждены прервать отдых, чтобы попасть на вывозные рейсы, или искать альтернативные пути возвращения на родину. Кроме того, некоторые европейские государства перестали оформлять россиянам визы. Какие страны заморозили выдачу разрешений на въезд и для кого они сделали исключение — в инфографике ria.ru.
эстония
чехия
латвия
литва
норвегия
словения
кипр
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779892357_180:0:1260:810_1920x0_80_0_0_0e9a0b613e69f917feeb0501d14169ad.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, санкции в отношении россии, инфографика, эстония, чехия, латвия, литва, норвегия, словения, кипр, общество, туризм, визы, путешествия