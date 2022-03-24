Рейтинг@Mail.ru
Какие страны не выдают визы россиянам из-за спецоперации на Украине - РИА Новости, 24.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Инфографика
https://ria.ru/20220324/vizy-1779894736.html
Какие страны не выдают визы россиянам из-за спецоперации на Украине
Какие страны не выдают визы россиянам из-за спецоперации на Украине - РИА Новости, 24.03.2022
Какие страны не выдают визы россиянам из-за спецоперации на Украине
С началом спецоперации на Украине Запад ввел против России несколько пакетов санкций. Новые ограничения больно ударили по туристической отрасли. Евросоюз,... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T18:39
2022-03-24T19:06
инфографика
новости - туризм
санкции в отношении россии
эстония
чехия
латвия
литва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779892357_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_e696e2c215bd90dd87090091774bc7fd.png
С началом спецоперации на Украине Запад ввел против России несколько пакетов санкций. Новые ограничения больно ударили по туристической отрасли. Евросоюз, Великобритания, США и Канада закрыли для страны воздушное пространство, самолеты ряда российских авиакомпаний арестовали за границей, наши туристы были вынуждены прервать отдых, чтобы попасть на вывозные рейсы, или искать альтернативные пути возвращения на родину. Кроме того, некоторые европейские государства перестали оформлять россиянам визы. Какие страны заморозили выдачу разрешений на въезд и для кого они сделали исключение — в инфографике ria.ru.
эстония
чехия
латвия
литва
норвегия
словения
кипр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779892357_180:0:1260:810_1920x0_80_0_0_0e9a0b613e69f917feeb0501d14169ad.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, санкции в отношении россии, инфографика, эстония, чехия, латвия, литва, норвегия, словения, кипр, общество, туризм, визы, путешествия
18:39 24.03.2022 (обновлено: 19:06 24.03.2022)
 

Какие страны не выдают визы россиянам из-за спецоперации на Украине

Читать ria.ru в
С началом спецоперации на Украине Запад ввел против России несколько пакетов санкций. Новые ограничения больно ударили по туристической отрасли. Евросоюз, Великобритания, США и Канада закрыли для страны воздушное пространство, самолеты ряда российских авиакомпаний арестовали за границей, наши туристы были вынуждены прервать отдых, чтобы попасть на вывозные рейсы, или искать альтернативные пути возвращения на родину. Кроме того, некоторые европейские государства перестали оформлять россиянам визы. Какие страны заморозили выдачу разрешений на въезд и для кого они сделали исключение — в инфографике ria.ru.
Какие страны не выдают визы россиянам из-за спецоперации на УкраинеКакие страны не выдают визы россиянам из-за спецоперации на Украине
 
ИнфографикаНовости - ТуризмСанкции в отношении РоссииЭстонияЧехияЛатвияЛитваНорвегияСловенияКипрОбществоТуризмВизыПутешествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала