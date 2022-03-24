https://ria.ru/20220324/venediktov-1779951847.html

Венедиктов сообщил, что получил угрозы от неизвестных

Венедиктов сообщил, что получил угрозы от неизвестных - РИА Новости, 24.03.2022

Венедиктов сообщил, что получил угрозы от неизвестных

Сотрудники полиции знают об угрозах, которые поступают экс-главреду "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову, сообщил он РИА Новости. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T21:43

2022-03-24T21:43

2022-03-24T23:27

общество

россия

алексей венедиктов (журналист)

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МОСКВА. 24 фев - РИА Новости. Сотрудники полиции знают об угрозах, которые поступают экс-главреду "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову, сообщил он РИА Новости.В четверг Венедиктов написал в Telegram-аккаунте, что ему под дверь подкинули голову свиньи, а на дверь наклеили стикер с гербом Украины с надписью "Judensau"."Рассчитывают, что меня запугивают и пытаются сделать так, чтобы я уехал из страны. Нет, этого не получится у них, антисемитские наклейки аля гитлеровская Германия, вот где надо проводить денацификацию", - сказал Венедиктов.Он отметил, что ещё не написал заявление в полицию. Венедиктов также сообщил, что жена, наверное, напишет."Уже в курсе полицейские. К сожалению, моя жена как порядочная женщина стала убирать лестничную клетку и убрала все, но у нас на камерах все осталось. В подъезде видеокамеры. Пришёл человек в форме Delivery Club, у нас фотография", - рассказывает он.По его словам, это "распущенные твари, которые пытаются людей запугать"."Они просто не знают, что меня в 1994 году дудаевские водили на расстрел, и вот этим меня запугать? Вряд ли. И потом, я очень люблю свинину, несмотря на мое еврейское происхождение", - добавил Венедиктов.Помимо этого экс-главред "Эхо Москвы" подчеркнул, что Дмитрий Муратов, как член совета при МВД, уже поставил в известность руководство полиции.В пресс-службе Delivery Club РИА Новости сообщили, что человек на видео не имеет отношения к компании."К нам человек на видео не имеет никакого отношения. На видео старый рюкзак, который мы не выдаем курьерам уже больше двух лет. Заказов по данному адресу сегодня также не было" - сказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20220309/venediktov-1777243129.html

https://ria.ru/20220309/ekho-1777343674.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

общество, россия, алексей венедиктов (журналист)