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Украинские радикалы держат в заложниках более 4,5 миллиона мирных жителей - РИА Новости, 24.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220324/ukraina-1779951084.html
Украинские радикалы держат в заложниках более 4,5 миллиона мирных жителей
Украинские радикалы держат в заложниках более 4,5 миллиона мирных жителей - РИА Новости, 24.03.2022
Украинские радикалы держат в заложниках более 4,5 миллиона мирных жителей
Гуманитарные коридоры открываются каждый день, но украинские неонацисты удерживают в заложниках, в качестве живого щита, более 4,5 миллиона мирных граждан своей РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T21:33
2022-03-24T21:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Гуманитарные коридоры открываются каждый день, но украинские неонацисты удерживают в заложниках, в качестве живого щита, более 4,5 миллиона мирных граждан своей страны, а также 6837 граждан из 26 иностранных государств, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на ежедневно открывающиеся гуманитарные коридоры, украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве живого щита свыше 4,5 миллиона мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе и более чем в двух десятках других крупных населенных пунктах, а также 6837 граждан из 26 иностранных государств, которые волею судьбы оказались на территории Украины", - сказал Мизинцев на брифинге.
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в мире, украина, россия
21:33 24.03.2022
 
Украинские радикалы держат в заложниках более 4,5 миллиона мирных жителей

Минобороны: украинские радикалы держат в заложниках более 4,5 миллиона мирных жителей

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкВид на здания базы 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Донецкой народной республике, уничтоженной ВКС РФ
Вид на здания базы 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Донецкой народной республике, уничтоженной ВКС РФ - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Вид на здания базы 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Донецкой народной республике, уничтоженной ВКС РФ
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Гуманитарные коридоры открываются каждый день, но украинские неонацисты удерживают в заложниках, в качестве живого щита, более 4,5 миллиона мирных граждан своей страны, а также 6837 граждан из 26 иностранных государств, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на ежедневно открывающиеся гуманитарные коридоры, украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве живого щита свыше 4,5 миллиона мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе и более чем в двух десятках других крупных населенных пунктах, а также 6837 граждан из 26 иностранных государств, которые волею судьбы оказались на территории Украины", - сказал Мизинцев на брифинге.
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 18:34Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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