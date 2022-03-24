https://ria.ru/20220324/ukraina-1779951084.html

Украинские радикалы держат в заложниках более 4,5 миллиона мирных жителей

Украинские радикалы держат в заложниках более 4,5 миллиона мирных жителей - РИА Новости, 24.03.2022

Украинские радикалы держат в заложниках более 4,5 миллиона мирных жителей

Гуманитарные коридоры открываются каждый день, но украинские неонацисты удерживают в заложниках, в качестве живого щита, более 4,5 миллиона мирных граждан своей РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T21:33

2022-03-24T21:33

2022-03-24T21:33

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Гуманитарные коридоры открываются каждый день, но украинские неонацисты удерживают в заложниках, в качестве живого щита, более 4,5 миллиона мирных граждан своей страны, а также 6837 граждан из 26 иностранных государств, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на ежедневно открывающиеся гуманитарные коридоры, украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве живого щита свыше 4,5 миллиона мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе и более чем в двух десятках других крупных населенных пунктах, а также 6837 граждан из 26 иностранных государств, которые волею судьбы оказались на территории Украины", - сказал Мизинцев на брифинге.

https://ria.ru/20220324/oon-1779919281.html

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Севастиан Котов

в мире, украина, россия