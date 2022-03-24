Украинские радикалы держат в заложниках более 4,5 миллиона мирных жителей
Минобороны: украинские радикалы держат в заложниках более 4,5 миллиона мирных жителей
© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкВид на здания базы 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Донецкой народной республике, уничтоженной ВКС РФ
Вид на здания базы 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Донецкой народной республике, уничтоженной ВКС РФ
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Гуманитарные коридоры открываются каждый день, но украинские неонацисты удерживают в заложниках, в качестве живого щита, более 4,5 миллиона мирных граждан своей страны, а также 6837 граждан из 26 иностранных государств, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на ежедневно открывающиеся гуманитарные коридоры, украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве живого щита свыше 4,5 миллиона мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе и более чем в двух десятках других крупных населенных пунктах, а также 6837 граждан из 26 иностранных государств, которые волею судьбы оказались на территории Украины", - сказал Мизинцев на брифинге.