https://ria.ru/20220324/ukraina-1779917596.html

Киев упустил свой главный шанс на суверенное государство, заявила Захарова

Киев упустил свой главный шанс на суверенное государство, заявила Захарова - РИА Новости, 24.03.2022

Киев упустил свой главный шанс на суверенное государство, заявила Захарова

Власти Украины упустили свой главный шанс на существование суверенного государства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T18:28

2022-03-24T18:28

2022-03-24T18:28

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770268208_0:422:2818:2007_1920x0_80_0_0_be65023022258aad8e7de5a8ac2e8ef9.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Власти Украины упустили свой главный шанс на существование суверенного государства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы призываем администрацию Зеленского... подумать о судьбе страны, людей, жизней населения, сделать выводы, принять соответствующие решения. Главный шанс на существование Украины в собственных границах - Украины суверенной, Украины независимой они уже упустили. Этот шанс им был дан в очередной раз в 2014 году и в 2015 году", - сказала Захарова на брифинге в четверг.По ее словам, уже 7 лет, сначала команду (экс-президента Украины) Порошенко, потом команду Зеленского уговаривали воспользоваться этим шансом для того, чтобы государство было процветающим. "Использовали все площадки международные, многосторонние, двусторонние каналы для того, чтобы объяснить что другого варианта для государства Украины нежели как принятие соответствующих шагов по минскому плану действий просто не существует, иначе страна развалится - то, что мы видим сейчас, что на глазах у всего мира происходит", - добавила представитель МИД.

https://ria.ru/20220221/putin-1774181304.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, ситуация в днр и лнр