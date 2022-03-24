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Киев упустил свой главный шанс на суверенное государство, заявила Захарова - РИА Новости, 24.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220324/ukraina-1779917596.html
Киев упустил свой главный шанс на суверенное государство, заявила Захарова
Киев упустил свой главный шанс на суверенное государство, заявила Захарова - РИА Новости, 24.03.2022
Киев упустил свой главный шанс на суверенное государство, заявила Захарова
Власти Украины упустили свой главный шанс на существование суверенного государства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T18:28
2022-03-24T18:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Власти Украины упустили свой главный шанс на существование суверенного государства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы призываем администрацию Зеленского... подумать о судьбе страны, людей, жизней населения, сделать выводы, принять соответствующие решения. Главный шанс на существование Украины в собственных границах - Украины суверенной, Украины независимой они уже упустили. Этот шанс им был дан в очередной раз в 2014 году и в 2015 году", - сказала Захарова на брифинге в четверг.По ее словам, уже 7 лет, сначала команду (экс-президента Украины) Порошенко, потом команду Зеленского уговаривали воспользоваться этим шансом для того, чтобы государство было процветающим. "Использовали все площадки международные, многосторонние, двусторонние каналы для того, чтобы объяснить что другого варианта для государства Украины нежели как принятие соответствующих шагов по минскому плану действий просто не существует, иначе страна развалится - то, что мы видим сейчас, что на глазах у всего мира происходит", - добавила представитель МИД.
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в мире, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, ситуация в днр и лнр
18:28 24.03.2022
 
Киев упустил свой главный шанс на суверенное государство, заявила Захарова

Представитель МИД Захарова считает, что Украина упустила шанс на суверенное государство

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Власти Украины упустили свой главный шанс на существование суверенного государства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы призываем администрацию Зеленского... подумать о судьбе страны, людей, жизней населения, сделать выводы, принять соответствующие решения. Главный шанс на существование Украины в собственных границах - Украины суверенной, Украины независимой они уже упустили. Этот шанс им был дан в очередной раз в 2014 году и в 2015 году", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
По ее словам, уже 7 лет, сначала команду (экс-президента Украины) Порошенко, потом команду Зеленского уговаривали воспользоваться этим шансом для того, чтобы государство было процветающим. "Использовали все площадки международные, многосторонние, двусторонние каналы для того, чтобы объяснить что другого варианта для государства Украины нежели как принятие соответствующих шагов по минскому плану действий просто не существует, иначе страна развалится - то, что мы видим сейчас, что на глазах у всего мира происходит", - добавила представитель МИД.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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