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Пентагон: Россия может положить конец событиям на Украине "уже сегодня" - РИА Новости, 24.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220324/ukraina-1779908493.html
Пентагон: Россия может положить конец событиям на Украине "уже сегодня"
Пентагон: Россия может положить конец событиям на Украине "уже сегодня" - РИА Новости, 24.03.2022
Пентагон: Россия может положить конец событиям на Украине "уже сегодня"
США считают, что Россия может положить конец происходящим на Украине событиям "уже сегодня", и настаивают на переговорах Москвы с официальным Киевом в духе... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T17:47
2022-03-24T17:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
сша
пентагон
джон кирби
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. США считают, что Россия может положить конец происходящим на Украине событиям "уже сегодня", и настаивают на переговорах Москвы с официальным Киевом в духе доброй воли, заявил представитель Пентагона Джон Кирби."Очевидно, мы желаем, чтобы эта война закончилась. И Владимир Путин способен сделать это уже сегодня. Для этого ему необходимо провести переговоры с президентом Владимиром Зеленским в духе доброй воли, положив конец войне", - сказал Кирби, находящийся в Брюсселе, где в эти минуты проходит внеочередной саммит стран НАТО.Лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе в четверг намерены обсудить ситуацию на Украине, а также обновление системы сдерживания и обороны, первым шагом в котором должно стать создание четырех новых боевых групп в восточной части альянса.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее.
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в мире, россия, украина, сша, пентагон, джон кирби, ситуация в днр и лнр
17:47 24.03.2022
 
Пентагон: Россия может положить конец событиям на Украине "уже сегодня"

Представитель Пентагона Кирби: Россия может положить конец событиям на Украине уже сегодня

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВертолет Ка-52 ВКС РФ выполняет боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине. Кадр видео
Вертолет Ка-52 ВКС РФ выполняет боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Вертолет Ка-52 ВКС РФ выполняет боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине. Кадр видео
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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. США считают, что Россия может положить конец происходящим на Украине событиям "уже сегодня", и настаивают на переговорах Москвы с официальным Киевом в духе доброй воли, заявил представитель Пентагона Джон Кирби.
"Очевидно, мы желаем, чтобы эта война закончилась. И Владимир Путин способен сделать это уже сегодня. Для этого ему необходимо провести переговоры с президентом Владимиром Зеленским в духе доброй воли, положив конец войне", - сказал Кирби, находящийся в Брюсселе, где в эти минуты проходит внеочередной саммит стран НАТО.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 16:13Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лидеры НАТО призвали Россию к диалогу с Украиной
Лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе в четверг намерены обсудить ситуацию на Украине, а также обновление системы сдерживания и обороны, первым шагом в котором должно стать создание четырех новых боевых групп в восточной части альянса.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее.
Военнослужащий ВС РФ в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 15:09Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Киеву не удастся остановить российскую операцию, заявили в Крыму
 
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