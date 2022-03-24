Пентагон: Россия может положить конец событиям на Украине "уже сегодня"
Представитель Пентагона Кирби: Россия может положить конец событиям на Украине уже сегодня
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВертолет Ка-52 ВКС РФ выполняет боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине. Кадр видео
Вертолет Ка-52 ВКС РФ выполняет боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине. Кадр видео
ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. США считают, что Россия может положить конец происходящим на Украине событиям "уже сегодня", и настаивают на переговорах Москвы с официальным Киевом в духе доброй воли, заявил представитель Пентагона Джон Кирби.
"Очевидно, мы желаем, чтобы эта война закончилась. И Владимир Путин способен сделать это уже сегодня. Для этого ему необходимо провести переговоры с президентом Владимиром Зеленским в духе доброй воли, положив конец войне", - сказал Кирби, находящийся в Брюсселе, где в эти минуты проходит внеочередной саммит стран НАТО.
Лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе в четверг намерены обсудить ситуацию на Украине, а также обновление системы сдерживания и обороны, первым шагом в котором должно стать создание четырех новых боевых групп в восточной части альянса.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее.