https://ria.ru/20220324/ukraina-1779908493.html

Пентагон: Россия может положить конец событиям на Украине "уже сегодня"

Пентагон: Россия может положить конец событиям на Украине "уже сегодня" - РИА Новости, 24.03.2022

Пентагон: Россия может положить конец событиям на Украине "уже сегодня"

США считают, что Россия может положить конец происходящим на Украине событиям "уже сегодня", и настаивают на переговорах Москвы с официальным Киевом в духе... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T17:47

2022-03-24T17:47

2022-03-24T17:47

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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пентагон

джон кирби

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. США считают, что Россия может положить конец происходящим на Украине событиям "уже сегодня", и настаивают на переговорах Москвы с официальным Киевом в духе доброй воли, заявил представитель Пентагона Джон Кирби."Очевидно, мы желаем, чтобы эта война закончилась. И Владимир Путин способен сделать это уже сегодня. Для этого ему необходимо провести переговоры с президентом Владимиром Зеленским в духе доброй воли, положив конец войне", - сказал Кирби, находящийся в Брюсселе, где в эти минуты проходит внеочередной саммит стран НАТО.Лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе в четверг намерены обсудить ситуацию на Украине, а также обновление системы сдерживания и обороны, первым шагом в котором должно стать создание четырех новых боевых групп в восточной части альянса.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее.

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, сша, пентагон, джон кирби, ситуация в днр и лнр