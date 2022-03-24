https://ria.ru/20220324/ukraina-1779890861.html

НАТО продолжит поддерживать Зеленского, заявил Байден

НАТО продолжит поддерживать Зеленского, заявил Байден - РИА Новости, 24.03.2022

НАТО продолжит поддерживать Зеленского, заявил Байден

НАТО будет наращивать объемы военной помощи Украине и передаст ей дополнительные системы вооружений, включая средства ПВО, заявил в четверг президент США Джо... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T16:40

2022-03-24T16:40

2022-03-24T18:24

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

сша

джо байден

нато

украина

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. НАТО будет наращивать объемы военной помощи Украине и передаст ей дополнительные системы вооружений, включая средства ПВО, заявил в четверг президент США Джо Байден."За последние несколько недель США объявили о выделении новой помощи Украине в сфере безопасности на сумму 1 миллиард долларов - зенитные системы, противотанковое вооружение, беспилотники и миллионы единиц боеприпасов. Я приветствую шаги многих других союзников по оказанию оборонной помощи Украине, и вместе мы полны решимости выделить дополнительное вооружение, включая системы ПВО, для оказания помощи Украине", - говорится в письменном заявлении Байдена, который принимает участие во внеочередном саммите НАТО в Брюсселе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее.

https://ria.ru/20220319/volodin-1778977833.html

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778280127.html

сша

украина

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, джо байден, нато, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр