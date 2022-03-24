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НАТО продолжит поддерживать Зеленского, заявил Байден - РИА Новости, 24.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220324/ukraina-1779890861.html
НАТО продолжит поддерживать Зеленского, заявил Байден
НАТО продолжит поддерживать Зеленского, заявил Байден - РИА Новости, 24.03.2022
НАТО продолжит поддерживать Зеленского, заявил Байден
НАТО будет наращивать объемы военной помощи Украине и передаст ей дополнительные системы вооружений, включая средства ПВО, заявил в четверг президент США Джо... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T16:40
2022-03-24T18:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
джо байден
нато
украина
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. НАТО будет наращивать объемы военной помощи Украине и передаст ей дополнительные системы вооружений, включая средства ПВО, заявил в четверг президент США Джо Байден."За последние несколько недель США объявили о выделении новой помощи Украине в сфере безопасности на сумму 1 миллиард долларов - зенитные системы, противотанковое вооружение, беспилотники и миллионы единиц боеприпасов. Я приветствую шаги многих других союзников по оказанию оборонной помощи Украине, и вместе мы полны решимости выделить дополнительное вооружение, включая системы ПВО, для оказания помощи Украине", - говорится в письменном заявлении Байдена, который принимает участие во внеочередном саммите НАТО в Брюсселе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее.
https://ria.ru/20220319/volodin-1778977833.html
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в мире, сша, джо байден, нато, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
16:40 24.03.2022 (обновлено: 18:24 24.03.2022)
 
НАТО продолжит поддерживать Зеленского, заявил Байден

Президент США Байден заявил о наращивании поставок оборонной помощи Украине

© REUTERS / Evelyn Hockstein/PoolПрезидент США Джо Байден во время саммита НАТО в Брюсселе
Президент США Джо Байден во время саммита НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© REUTERS / Evelyn Hockstein/Pool
Президент США Джо Байден во время саммита НАТО в Брюсселе
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. НАТО будет наращивать объемы военной помощи Украине и передаст ей дополнительные системы вооружений, включая средства ПВО, заявил в четверг президент США Джо Байден.
"За последние несколько недель США объявили о выделении новой помощи Украине в сфере безопасности на сумму 1 миллиард долларов - зенитные системы, противотанковое вооружение, беспилотники и миллионы единиц боеприпасов. Я приветствую шаги многих других союзников по оказанию оборонной помощи Украине, и вместе мы полны решимости выделить дополнительное вооружение, включая системы ПВО, для оказания помощи Украине", - говорится в письменном заявлении Байдена, который принимает участие во внеочередном саммите НАТО в Брюсселе.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
19 марта, 09:08Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Володин призвал США и НАТО прекратить военную помощь Украине
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее.
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 15:41
Зеленский признал, что Украина не войдет в НАТО
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСШАДжо БайденНАТОУкраинаВладимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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