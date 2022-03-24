https://ria.ru/20220324/ukraina-1779886758.html

США объявили о готовности предоставить Украине помощь в миллиард долларов

США объявили о готовности предоставить Украине помощь в миллиард долларов - РИА Новости, 24.03.2022

США объявили о готовности предоставить Украине помощь в миллиард долларов

США в четверг объявили о готовности предоставить более 1 миллиарда долларов в качестве гуманитарной помощи из-за ситуации на Украине, сообщил Белый дом. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T16:26

2022-03-24T16:26

2022-03-24T16:41

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

признание днр и лнр в россии

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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. США в четверг объявили о готовности предоставить более 1 миллиарда долларов в качестве гуманитарной помощи из-за ситуации на Украине, сообщил Белый дом.США также предоставят Украине и соседним странам дополнительные 320 миллионов долларов в качестве финансовой поддержки "демократии и прав человека".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220324/kitay-1779887207.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии