https://ria.ru/20220324/ukraina-1779872153.html

На Украине скоро наступит окончательный мир и порядок, заявил Кадыров

На Украине скоро наступит окончательный мир и порядок, заявил Кадыров - РИА Новости, 24.03.2022

На Украине скоро наступит окончательный мир и порядок, заявил Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в ближайшее время "руками чеченских бойцов" будет установлен "окончательный мир и порядок" на Украине. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T15:35

2022-03-24T15:35

2022-03-24T15:35

обострение ситуации в днр и лнр

алибек делимханов

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

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ГРОЗНЫЙ, 24 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в ближайшее время "руками чеченских бойцов" будет установлен "окончательный мир и порядок" на Украине."Не завидую я судьбе бандеровских собак, потому как их печальная участь уже предрешена нашими доблестными воинами. Мои дорогие братья, первый заместитель командующего Северо-Кавказским округом Войск национальной гвардии РФ генерал-майор Алибек Делимханов, начальник управления Росгвардии по ЧР генерал-майор Шарип Делимханов, командир ОМОН "Ахмат-Грозный" УФСВНГ по ЧР Анзор Бисаев самым серьезным образом намерены вырезать эту ненавистную нацистскую опухоль", - написал Кадыров в своем Telegram-канале."Совсем скоро руками чеченских бойцов будет наведен окончательный мир и порядок на всей территории Украины", - добавил глава Чечни.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220324/nato-1779862883.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

алибек делимханов, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, омон россии, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии, в мире