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Лукашенко отреагировал на идею Польши послать на Украину миротворцев НАТО - РИА Новости, 24.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220324/ukraina-1779864522.html
Лукашенко отреагировал на идею Польши послать на Украину миротворцев НАТО
Лукашенко отреагировал на идею Польши послать на Украину миротворцев НАТО - РИА Новости, 24.03.2022
Лукашенко отреагировал на идею Польши послать на Украину миротворцев НАТО
Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал предложение Польши направить Украину западный миротворческий контингент, заявив, что это - третья мировая РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T14:59
2022-03-24T15:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
польша
украина
нато
александр лукашенко
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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МИНСК, 24 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал предложение Польши направить Украину западный миротворческий контингент, заявив, что это - третья мировая война."Вы же видите, очумевшие эти поляки, они уже предлагают, этого (президента США Джо Байдена - ред. ) пригласили из-за океана и ему начинают пичкать: давайте создадим миротворческие силы тысяч 100 и введем через Львов на Украину. Вы понимаете, что это третья мировая война? И вы что, думаете, мы в стороне останемся беленькими и пушистенькими?" - приводит слова Лукашенко на встрече со спортивными чиновниками Sputnik Беларусь."Нас просто сапогом растопчут с вашим таким характером, мы даже не успеем пискнуть! Или вы думаете, я опять буду с автоматом впереди бегать? Нет, ребята", - сказал он.Лукашенко заявил, что за свою страну "надо цепляться зубами и держаться". "Лучше без автомата. Поэтому ситуация очень серьезная, очень напряженная. И мы это должны видеть и понимать", - добавил Лукашенко, обращаясь к чиновникам.
https://ria.ru/20220323/polsha-1779599920.html
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в мире, польша, украина, нато, александр лукашенко, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
14:59 24.03.2022 (обновлено: 15:11 24.03.2022)
 
Лукашенко отреагировал на идею Польши послать на Украину миротворцев НАТО

Лукашенко назвал идею Польши послать на Украину миротворцев НАТО третьей мировой войной

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 24 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал предложение Польши направить Украину западный миротворческий контингент, заявив, что это - третья мировая война.
"Вы же видите, очумевшие эти поляки, они уже предлагают, этого (президента США Джо Байдена - ред. ) пригласили из-за океана и ему начинают пичкать: давайте создадим миротворческие силы тысяч 100 и введем через Львов на Украину. Вы понимаете, что это третья мировая война? И вы что, думаете, мы в стороне останемся беленькими и пушистенькими?" - приводит слова Лукашенко на встрече со спортивными чиновниками Sputnik Беларусь.
"Нас просто сапогом растопчут с вашим таким характером, мы даже не успеем пискнуть! Или вы думаете, я опять буду с автоматом впереди бегать? Нет, ребята", - сказал он.
Лукашенко заявил, что за свою страну "надо цепляться зубами и держаться". "Лучше без автомата. Поэтому ситуация очень серьезная, очень напряженная. И мы это должны видеть и понимать", - добавил Лукашенко, обращаясь к чиновникам.
Лавров предупредил о последствиях отправки миротворцев НАТО на Украину - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 12:03
Лавров не исключил, что Польша хотела бы обосноваться на западе Украины
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреПольшаУкраинаНАТОАлександр ЛукашенкоСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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