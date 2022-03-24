https://ria.ru/20220324/ukraina-1779864522.html

Лукашенко отреагировал на идею Польши послать на Украину миротворцев НАТО

Лукашенко отреагировал на идею Польши послать на Украину миротворцев НАТО - РИА Новости, 24.03.2022

Лукашенко отреагировал на идею Польши послать на Украину миротворцев НАТО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал предложение Польши направить Украину западный миротворческий контингент, заявив, что это - третья мировая РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T14:59

2022-03-24T14:59

2022-03-24T15:11

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

польша

украина

нато

александр лукашенко

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

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МИНСК, 24 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал предложение Польши направить Украину западный миротворческий контингент, заявив, что это - третья мировая война."Вы же видите, очумевшие эти поляки, они уже предлагают, этого (президента США Джо Байдена - ред. ) пригласили из-за океана и ему начинают пичкать: давайте создадим миротворческие силы тысяч 100 и введем через Львов на Украину. Вы понимаете, что это третья мировая война? И вы что, думаете, мы в стороне останемся беленькими и пушистенькими?" - приводит слова Лукашенко на встрече со спортивными чиновниками Sputnik Беларусь."Нас просто сапогом растопчут с вашим таким характером, мы даже не успеем пискнуть! Или вы думаете, я опять буду с автоматом впереди бегать? Нет, ребята", - сказал он.Лукашенко заявил, что за свою страну "надо цепляться зубами и держаться". "Лучше без автомата. Поэтому ситуация очень серьезная, очень напряженная. И мы это должны видеть и понимать", - добавил Лукашенко, обращаясь к чиновникам.

https://ria.ru/20220323/polsha-1779599920.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, украина, нато, александр лукашенко, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии