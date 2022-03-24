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Лавров: Россия не может полагаться на выполнение Киевом гумобязательств - РИА Новости, 24.03.2022
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https://ria.ru/20220324/ukraina-1779859575.html
Лавров: Россия не может полагаться на выполнение Киевом гумобязательств
Лавров: Россия не может полагаться на выполнение Киевом гумобязательств - РИА Новости, 24.03.2022
Лавров: Россия не может полагаться на выполнение Киевом гумобязательств
У России нет особых оснований полагаться на добросовестное выполнение украинскими властями своих обязательств по международному гуманитарному праву, заявил... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T14:36
2022-03-24T15:13
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
петер маурер
международный комитет красного креста (мккк)
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
украина
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. У России нет особых оснований полагаться на добросовестное выполнение украинскими властями своих обязательств по международному гуманитарному праву, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."У нас, к сожалению, нет особых оснований полагаться на добросовестное выполнение украинскими властями своих обязательств по международному гуманитарному праву. Конечно, мы рассчитываем, что будут приняты меры по обеспечению информационного обмена по каналам МККК таким образом, чтобы это происходило в интересах решения гуманитарных проблем, а не для их политизации", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МККК Петером Маурером."Искренне рассчитываем, что посреднические усилия МККК принесут свои плоды", - добавил министр.
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в мире, петер маурер, международный комитет красного креста (мккк), россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, украина, ситуация в днр и лнр
14:36 24.03.2022 (обновлено: 15:13 24.03.2022)
 
Лавров: Россия не может полагаться на выполнение Киевом гумобязательств

Глава МИД Лавров: у России нет оснований полагаться на выполнение Киевом гумобязательств

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Международного комитета красного креста Петер Маурер во время совместной пресс-конференции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Международного комитета красного креста Петер Маурер во время совместной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Международного комитета красного креста Петер Маурер во время совместной пресс-конференции
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. У России нет особых оснований полагаться на добросовестное выполнение украинскими властями своих обязательств по международному гуманитарному праву, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас, к сожалению, нет особых оснований полагаться на добросовестное выполнение украинскими властями своих обязательств по международному гуманитарному праву. Конечно, мы рассчитываем, что будут приняты меры по обеспечению информационного обмена по каналам МККК таким образом, чтобы это происходило в интересах решения гуманитарных проблем, а не для их политизации", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МККК Петером Маурером.
"Искренне рассчитываем, что посреднические усилия МККК принесут свои плоды", - добавил министр.
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