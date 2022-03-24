https://ria.ru/20220324/ukraina-1779859575.html

Лавров: Россия не может полагаться на выполнение Киевом гумобязательств

Лавров: Россия не может полагаться на выполнение Киевом гумобязательств - РИА Новости, 24.03.2022

Лавров: Россия не может полагаться на выполнение Киевом гумобязательств

У России нет особых оснований полагаться на добросовестное выполнение украинскими властями своих обязательств по международному гуманитарному праву, заявил... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T14:36

2022-03-24T14:36

2022-03-24T15:13

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

петер маурер

международный комитет красного креста (мккк)

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

украина

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. У России нет особых оснований полагаться на добросовестное выполнение украинскими властями своих обязательств по международному гуманитарному праву, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."У нас, к сожалению, нет особых оснований полагаться на добросовестное выполнение украинскими властями своих обязательств по международному гуманитарному праву. Конечно, мы рассчитываем, что будут приняты меры по обеспечению информационного обмена по каналам МККК таким образом, чтобы это происходило в интересах решения гуманитарных проблем, а не для их политизации", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МККК Петером Маурером."Искренне рассчитываем, что посреднические усилия МККК принесут свои плоды", - добавил министр.

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Кирилл Волков

в мире, петер маурер, международный комитет красного креста (мккк), россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, украина, ситуация в днр и лнр