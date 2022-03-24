https://ria.ru/20220324/ukraina-1779853419.html

Известная ливанская семья уличила посла Украины в обмане

Известная ливанская семья уличила посла Украины в обмане - РИА Новости, 24.03.2022

Известная ливанская семья уличила посла Украины в обмане

Известная ливанская семья раскритиковала действия посла Украины, который представил культурное мероприятие с иллюстрацией желто-синего флага на фасаде музея как РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T14:09

2022-03-24T14:09

2022-03-24T14:09

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БЕЙРУТ, 24 мар - РИА Новости. Известная ливанская семья раскритиковала действия посла Украины, который представил культурное мероприятие с иллюстрацией желто-синего флага на фасаде музея как политическую поддержку Бейрутом Киева.В статье в ливанской газете "Аль-Ахбар" представитель православной фамилии Робер Джалиль Сурсок написал, что посол Украины в Ливане Игорь Осташ воспользовался гостеприимством семьи Сурсок и представил культурное мероприятие как политическую поддержку Киева, что противоречит принципам семьи о невмешательстве в какие-либо политические процессы.На территории музея Сурсок в Бейруте 14 марта состоялось мероприятие заявленное, как культурно-массовое, связанное со столетием поэта Агафангела Крымского, который прожил два года в Ливане. В ходе мероприятия украинский дипломат во время появления желто-синего флага на фасаде музея, заявил в видеообращении, что "Ливан солидарен с Украиной, фасад этого здания демонстрирует наш флаг". Он добавил, что "Ливан был первой арабской страной, которая поддержала Украину и осудила" действия РФ."Организаторы мероприятия воспользовались культурным событием и музеем, который носит имя Николя Сурсок, и заявили о политических позициях и не остановились на этом. Они использовали фамилию Сурсок, а это противоречит ее истории и завещанию Николя Сурсок", - написал представитель в своей статье.Автор отметил, что посол Украины в присутствии послов Евросоюза из числа стран G7, в своем заявлении "недобросовестно смешал политику и культуру"."Лично не верю в то, что культурное наследие можно использовать в политических целях. Имя нашей фамилии и ее история никогда не использовались в таком ключе. И сегодня это неприемлемо в политических лозунгах", - добавил Сурсок.Автор статьи напомнил, что Николя Сурсок пожертвовал своим замком в Бейруте в 1952 году и потребовал в своем завещании, чтобы это место оставалось бесплатным центром культуры для всех ливанцев и друзей Ливана. С того дня на территории музея были организованы сотни культурных мероприятий, и всегда учитывалось завещание без попыток искажения. "Завет должен быть сохранен", - подчеркнул Сурсок.Ливанский МИД 24 февраля опубликовал заявление с осуждением действий России на Украине и призвал Москву немедленно прекратить боевые действия. Позже министр иностранных дел Ливана Абдаллах Бухабиб заявил в интервью газете "Нида аль-Ватан", что Ливан выступает за соблюдение базовых принципов международного права в украинском кризисе. Заявление ливанского внешнеполитического ведомства осудили представители ливанской диаспоры в Москве, крупнейшая христианская партия страны "Свободное патриотическое движение". А министр труда Ливана заявил, что заявленная позиция не была согласована с правительством и может иметь негативные последствия для Ливана, чья политика заключается в нейтралитете в отношении сторонних конфликтов.Председатель Ассамблеи российско-ливанских деловых кругов Асаад Дия во время мероприятия в поддержку РФ в Южном Ливане рассказал РИА Новости, что большинство ливанцев не разделяют позицию МИД Ливана, осуждающую действия России, так как граждане стран Ближнего Востока прекрасно понимают, как США и НАТО умеют разжигать войны на свое усмотрение.При этом с начала спецоперации РФ на Украине в разных городах Ливана, включая Бейрут, состоялись митинги и общественно-политические мероприятия в поддержку спецоперации на Украине и права России на защиту своей безопасности на фоне агрессивного расширения НАТО на восток.

https://ria.ru/20220324/ukraina-1779796105.html

https://ria.ru/20220323/zelenskiy-1779758525.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, украина, сша, россия, мид ливана, нато, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии