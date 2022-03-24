https://ria.ru/20220324/ukraina-1779849714.html
Зеленский призвал вводить новые санкции против России еженедельно
Зеленский призвал вводить новые санкции против России еженедельно - РИА Новости, 24.03.2022
Зеленский призвал вводить новые санкции против России еженедельно
Владимир Зеленский в обращении к парламенту Швеции заявил, что для достижения мира на Украине необходимо еженедельно вводить новые санкции против России. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T13:52
2022-03-24T13:52
2022-03-24T13:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779418362_105:0:2894:1569_1920x0_80_0_0_4ed3e4e446e5a68b7f673e928a7c5fdf.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский в обращении к парламенту Швеции заявил, что для достижения мира на Украине необходимо еженедельно вводить новые санкции против России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Позже Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220323/sanktsii-1779604584.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779418362_269:0:2937:2001_1920x0_80_0_0_2332909730f656efaccbe0976bfc7ef1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
Зеленский призвал вводить новые санкции против России еженедельно
Президент Украины Зеленский призвал вводить новые санкции против России еженедельно