https://ria.ru/20220324/ukraina-1779849714.html

Зеленский призвал вводить новые санкции против России еженедельно

Зеленский призвал вводить новые санкции против России еженедельно - РИА Новости, 24.03.2022

Зеленский призвал вводить новые санкции против России еженедельно

Владимир Зеленский в обращении к парламенту Швеции заявил, что для достижения мира на Украине необходимо еженедельно вводить новые санкции против России. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T13:52

2022-03-24T13:52

2022-03-24T13:52

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский в обращении к парламенту Швеции заявил, что для достижения мира на Украине необходимо еженедельно вводить новые санкции против России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Позже Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220323/sanktsii-1779604584.html

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Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии