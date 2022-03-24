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Кадыров опубликовал видео боя на Украине - РИА Новости, 24.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220324/ukraina-1779846822.html
Кадыров опубликовал видео боя на Украине
Кадыров опубликовал видео боя на Украине - РИА Новости, 24.03.2022
Кадыров опубликовал видео боя на Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, запечатлевшее бой чеченского спецназа на Украине. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T13:36
2022-03-24T16:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
признание днр и лнр в россии
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ГРОЗНЫЙ, 24 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, запечатлевшее бой чеченского спецназа на Украине."Я всегда удивлялся и одновременно восхищался людьми, которые в опасной и даже смертельной ситуации могут улыбаться. Вне всякого сомнения, это сильные духом бойцы, за которых никогда не будет стыдно любому командиру. Берегите себя, братья! Скоро все это благополучно закончится", — написал он в телеграм-канале.На кадрах можно видеть бойцов, которые ведут перестрелку среди развалин, а затем один из них показывает в камеру флаг с портретом Кадырова.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
https://radiosputnik.ria.ru/20220323/kadyrov-1779652179.html
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Кадры боя на Украине, на которых боец поднимает чеченский флаг с изображением Кадырова
Кадыров опубликовал видео боя на Украине, где боец несет флаг с его изображением. Я всегда удивлялся и одновременно восхищался людьми, которые в опасной и даже смертельной ситуации могут улыбаться. Вне всякого сомнения это сильные духом бойцы, за которых никогда не будет стыдно любому командиру. Берегите себя, БРАТЬЯ! Скоро всё это благополучно закончится.
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, признание днр и лнр в россии
13:36 24.03.2022 (обновлено: 16:31 24.03.2022)
 
Кадыров опубликовал видео боя на Украине

Кадыров опубликовал видео боя на Украине, где боец несет флаг с его изображением

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ГРОЗНЫЙ, 24 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, запечатлевшее бой чеченского спецназа на Украине.
"Я всегда удивлялся и одновременно восхищался людьми, которые в опасной и даже смертельной ситуации могут улыбаться. Вне всякого сомнения, это сильные духом бойцы, за которых никогда не будет стыдно любому командиру. Берегите себя, братья! Скоро все это благополучно закончится", — написал он в телеграм-канале.
На кадрах можно видеть бойцов, которые ведут перестрелку среди развалин, а затем один из них показывает в камеру флаг с портретом Кадырова.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 15:29В мире
Кадыров предложил Зеленскому работу на телеканале "Грозный" и в КВН
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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