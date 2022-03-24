https://ria.ru/20220324/ukraina-1779846822.html

Кадыров опубликовал видео боя на Украине

Кадыров опубликовал видео боя на Украине - РИА Новости, 24.03.2022

Кадыров опубликовал видео боя на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, запечатлевшее бой чеченского спецназа на Украине. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T13:36

2022-03-24T13:36

2022-03-24T16:31

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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признание днр и лнр в россии

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ГРОЗНЫЙ, 24 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, запечатлевшее бой чеченского спецназа на Украине."Я всегда удивлялся и одновременно восхищался людьми, которые в опасной и даже смертельной ситуации могут улыбаться. Вне всякого сомнения, это сильные духом бойцы, за которых никогда не будет стыдно любому командиру. Берегите себя, братья! Скоро все это благополучно закончится", — написал он в телеграм-канале.На кадрах можно видеть бойцов, которые ведут перестрелку среди развалин, а затем один из них показывает в камеру флаг с портретом Кадырова.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.

https://radiosputnik.ria.ru/20220323/kadyrov-1779652179.html

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луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры боя на Украине, на которых боец поднимает чеченский флаг с изображением Кадырова Кадыров опубликовал видео боя на Украине, где боец несет флаг с его изображением. Я всегда удивлялся и одновременно восхищался людьми, которые в опасной и даже смертельной ситуации могут улыбаться. Вне всякого сомнения это сильные духом бойцы, за которых никогда не будет стыдно любому командиру. Берегите себя, БРАТЬЯ! Скоро всё это благополучно закончится. 2022-03-24T13:36 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, признание днр и лнр в россии