https://ria.ru/20220324/ukraina-1779829468.html

Лавров обсудил с президентом Швейцарии ситуацию на Украине

Лавров обсудил с президентом Швейцарии ситуацию на Украине - РИА Новости, 24.03.2022

Лавров обсудил с президентом Швейцарии ситуацию на Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил в ходе телефонного разговора с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом ситуацию на Украине. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T12:30

2022-03-24T12:30

2022-03-24T12:30

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

владимир путин

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донбасс

луганская народная республика

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил в ходе телефонного разговора с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом ситуацию на Украине.Отмечается, что стороны условились "поддерживать диалог, в том числе с учетом обозначенной Швейцарией готовности вносить посильный вклад в достижение реалистичного результата".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220316/shveytsariya-1778410535.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, владимир путин, россия, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, украина, швейцария