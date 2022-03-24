Лавров обсудил с президентом Швейцарии ситуацию на Украине
Глава МИД Лавров обсудил с президентом Швейцарии Кассисом ситуацию на Украине
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил в ходе телефонного разговора с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом ситуацию на Украине.
"Основное внимание было уделено ситуации на Украине и вокруг нее, задачам решения острых гуманитарных проблем, включая меры по защите гражданского населения. С.В.Лавров подробно информировал собеседника о генезисе кризиса, изложил принципиальную российскую позицию относительно причин и целей специальной военной операции, оценки переговорного процесса между российскими и украинскими представителями", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Отмечается, что стороны условились "поддерживать диалог, в том числе с учетом обозначенной Швейцарией готовности вносить посильный вклад в достижение реалистичного результата".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.