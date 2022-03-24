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Нарышкин призвал общими усилиями отразить информационную агрессию Запада - РИА Новости, 24.03.2022
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Нарышкин призвал общими усилиями отразить информационную агрессию Запада
Нарышкин призвал общими усилиями отразить информационную агрессию Запада - РИА Новости, 24.03.2022
Нарышкин призвал общими усилиями отразить информационную агрессию Запада
Текущая ситуация требует в России объединения усилий различных сторон для противодействия информационной агрессии со стороны Запада, заявил директор Службы... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T11:34
2022-03-24T11:34
обострение ситуации в днр и лнр
россия
в мире
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Текущая ситуация требует в России объединения усилий различных сторон для противодействия информационной агрессии со стороны Запада, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.По его словам, "в условиях беспрецедентного давления извне необходимо доносить до наших граждан правду, тщательно разъяснять исторические предпосылки текущих событий"."При этом у нас на вооружении подлинное историческое знание, основанное на тщательном осмыслении исторических процессов. На стороне России - сама история, ее внутренняя логика, предполагающая переход к более справедливому, многополярному мироустройству, к подлинной свободе", - добавил Нарышкин.Сейчас "кратно возрастает" роль исторической науки, усиливается потребность в долгосрочном прогнозировании, основанном на изучении тенденций прошлого, способность "считывать угрозы и обнаруживаешь новые возможности", вводить в научный оборот новые архивные документы, подчеркнул Нарышкин.
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россия, в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
11:34 24.03.2022
 
Нарышкин призвал общими усилиями отразить информационную агрессию Запада

Глава СВР Нарышкин призвал общими усилиями отразить информационную агрессию Запада

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин
Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Текущая ситуация требует в России объединения усилий различных сторон для противодействия информационной агрессии со стороны Запада, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
"Сложившаяся обстановка, безусловно, требует координации усилий в области противодействия информационной агрессии", - сказал Нарышкин на заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению.
По его словам, "в условиях беспрецедентного давления извне необходимо доносить до наших граждан правду, тщательно разъяснять исторические предпосылки текущих событий".
"При этом у нас на вооружении подлинное историческое знание, основанное на тщательном осмыслении исторических процессов. На стороне России - сама история, ее внутренняя логика, предполагающая переход к более справедливому, многополярному мироустройству, к подлинной свободе", - добавил Нарышкин.
Сейчас "кратно возрастает" роль исторической науки, усиливается потребность в долгосрочном прогнозировании, основанном на изучении тенденций прошлого, способность "считывать угрозы и обнаруживаешь новые возможности", вводить в научный оборот новые архивные документы, подчеркнул Нарышкин.
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