https://ria.ru/20220324/ukraina-1779814315.html

Нарышкин призвал общими усилиями отразить информационную агрессию Запада

Нарышкин призвал общими усилиями отразить информационную агрессию Запада - РИА Новости, 24.03.2022

Нарышкин призвал общими усилиями отразить информационную агрессию Запада

Текущая ситуация требует в России объединения усилий различных сторон для противодействия информационной агрессии со стороны Запада, заявил директор Службы... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T11:34

2022-03-24T11:34

2022-03-24T11:34

обострение ситуации в днр и лнр

россия

в мире

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Текущая ситуация требует в России объединения усилий различных сторон для противодействия информационной агрессии со стороны Запада, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.По его словам, "в условиях беспрецедентного давления извне необходимо доносить до наших граждан правду, тщательно разъяснять исторические предпосылки текущих событий"."При этом у нас на вооружении подлинное историческое знание, основанное на тщательном осмыслении исторических процессов. На стороне России - сама история, ее внутренняя логика, предполагающая переход к более справедливому, многополярному мироустройству, к подлинной свободе", - добавил Нарышкин.Сейчас "кратно возрастает" роль исторической науки, усиливается потребность в долгосрочном прогнозировании, основанном на изучении тенденций прошлого, способность "считывать угрозы и обнаруживаешь новые возможности", вводить в научный оборот новые архивные документы, подчеркнул Нарышкин.

https://ria.ru/20220324/medinskiy-1779803336.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

россия, в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии