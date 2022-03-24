https://ria.ru/20220324/ukraina-1779805819.html

Нарышкин сравнил российских военных с "суворовскими чудо-богатырями"

Нарышкин сравнил российских военных с "суворовскими чудо-богатырями" - РИА Новости, 24.03.2022

Нарышкин сравнил российских военных с "суворовскими чудо-богатырями"

Российские военные в ходе спецоперации на Украине честно и до конца исполняют воинский долг, как это всегда делали их предки - дружинники Александра Невского,... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T10:57

2022-03-24T10:57

2022-03-24T10:57

александр невский

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир путин

россия

вооруженные силы рф

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779223700_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_b708ef13454ac5b1cca396f85b52ef1b.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российские военные в ходе спецоперации на Украине честно и до конца исполняют воинский долг, как это всегда делали их предки - дружинники Александра Невского, солдаты Александра Суворова и панфиловцы, считает директор Службы внешней разведки (СВР) РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин."Они, как и мы все, никогда не согласятся с тем, что кто-то за океаном решил отвести России место на обочине всемирной истории", - добавил Нарышкин.По его мнению, русский солдат всегда встает на защиту родной земли, обороняет ее от врага, "выродков, которые держат в заложниках целые города, не щадят ни женщин, ни стариков, истязают и пытают военнопленных"."Мужество и отвага наших военнослужащих напоминает о подвигах дружинников Александра Невского, о суворовских чудо-богатырях, о героях-панфиловцах, прокладывают России дорогу в историческое будущее", - считает глава СВР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220324/ssha-1779788760.html

https://ria.ru/20220323/ssha-1779570865.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

александр невский, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире, признание днр и лнр в россии