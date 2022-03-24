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Нарышкин сравнил российских военных с "суворовскими чудо-богатырями" - РИА Новости, 24.03.2022
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Нарышкин сравнил российских военных с "суворовскими чудо-богатырями"
Нарышкин сравнил российских военных с "суворовскими чудо-богатырями" - РИА Новости, 24.03.2022
Нарышкин сравнил российских военных с "суворовскими чудо-богатырями"
Российские военные в ходе спецоперации на Украине честно и до конца исполняют воинский долг, как это всегда делали их предки - дружинники Александра Невского,... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T10:57
2022-03-24T10:57
александр невский
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
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вооруженные силы рф
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российские военные в ходе спецоперации на Украине честно и до конца исполняют воинский долг, как это всегда делали их предки - дружинники Александра Невского, солдаты Александра Суворова и панфиловцы, считает директор Службы внешней разведки (СВР) РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин."Они, как и мы все, никогда не согласятся с тем, что кто-то за океаном решил отвести России место на обочине всемирной истории", - добавил Нарышкин.По его мнению, русский солдат всегда встает на защиту родной земли, обороняет ее от врага, "выродков, которые держат в заложниках целые города, не щадят ни женщин, ни стариков, истязают и пытают военнопленных"."Мужество и отвага наших военнослужащих напоминает о подвигах дружинников Александра Невского, о суворовских чудо-богатырях, о героях-панфиловцах, прокладывают России дорогу в историческое будущее", - считает глава СВР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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александр невский, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире, признание днр и лнр в россии
10:57 24.03.2022
 
Нарышкин сравнил российских военных с "суворовскими чудо-богатырями"

Глава СВР Нарышкин сравнил российских военных на Украине с "суворовскими чудо-богатырями"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Военнослужащий ВС РФ
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российские военные в ходе спецоперации на Украине честно и до конца исполняют воинский долг, как это всегда делали их предки - дружинники Александра Невского, солдаты Александра Суворова и панфиловцы, считает директор Службы внешней разведки (СВР) РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
"Солдаты и офицеры российской армии находятся на переднем крае борьбы с неонацизмом, выпестованным западными тоталитарно-либеральными режимами. Наши соотечественники, осознанно избравшие военную профессию, честно и до конца исполняют свой воинский долг", - сказал Нарышкин в четверг в Москве на заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению.
"Они, как и мы все, никогда не согласятся с тем, что кто-то за океаном решил отвести России место на обочине всемирной истории", - добавил Нарышкин.
По его мнению, русский солдат всегда встает на защиту родной земли, обороняет ее от врага, "выродков, которые держат в заложниках целые города, не щадят ни женщин, ни стариков, истязают и пытают военнопленных".
"Мужество и отвага наших военнослужащих напоминает о подвигах дружинников Александра Невского, о суворовских чудо-богатырях, о героях-панфиловцах, прокладывают России дорогу в историческое будущее", - считает глава СВР.
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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