Нарышкин сравнил российских военных с "суворовскими чудо-богатырями"
Глава СВР Нарышкин сравнил российских военных на Украине с "суворовскими чудо-богатырями"
Военнослужащий ВС РФ
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российские военные в ходе спецоперации на Украине честно и до конца исполняют воинский долг, как это всегда делали их предки - дружинники Александра Невского, солдаты Александра Суворова и панфиловцы, считает директор Службы внешней разведки (СВР) РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
"Солдаты и офицеры российской армии находятся на переднем крае борьбы с неонацизмом, выпестованным западными тоталитарно-либеральными режимами. Наши соотечественники, осознанно избравшие военную профессию, честно и до конца исполняют свой воинский долг", - сказал Нарышкин в четверг в Москве на заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению.
"Они, как и мы все, никогда не согласятся с тем, что кто-то за океаном решил отвести России место на обочине всемирной истории", - добавил Нарышкин.
По его мнению, русский солдат всегда встает на защиту родной земли, обороняет ее от врага, "выродков, которые держат в заложниках целые города, не щадят ни женщин, ни стариков, истязают и пытают военнопленных".
"Мужество и отвага наших военнослужащих напоминает о подвигах дружинников Александра Невского, о суворовских чудо-богатырях, о героях-панфиловцах, прокладывают России дорогу в историческое будущее", - считает глава СВР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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