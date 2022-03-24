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В Турции назвали идею передачи Украине С-400 нереалистичной - РИА Новости, 24.03.2022
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В Турции назвали идею передачи Украине С-400 нереалистичной
В Турции назвали идею передачи Украине С-400 нереалистичной - РИА Новости, 24.03.2022
В Турции назвали идею передачи Украине С-400 нереалистичной
Идея передачи Анкарой Украине приобретенных у России С-400 отнюдь не реалистична, но дает возможность обсудить проблемы между Турцией и Западом, заявил глава... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T10:42
2022-03-24T10:42
в мире
владимир путин
дональд трамп
луганская народная республика
сша
россия
вооруженные силы рф
с-400 «триумф»
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АНКАРА, 24 мар – РИА Новости. Идея передачи Анкарой Украине приобретенных у России С-400 отнюдь не реалистична, но дает возможность обсудить проблемы между Турцией и Западом, заявил глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что США предлагают Турции передать системы ПВО С-400, приобретенные ею в России, украинским войскам. Американские власти сейчас ищут по всему миру зенитно-ракетные комплексы российского или советского производства, которые Украина могла бы использовать для противодействия авиации и ракетам РФ.Алтун напомнил, перед тем как приобрести у России С-400, Турция неоднократно обращалась к США."Поскольку угрозы, с которыми столкнулась Турция, не исчезли волшебным образом с отказом от США, Турции пришлось искать альтернативные системы. Бывший президент Дональд Трамп также признал это, находясь у власти. Поэтому на тот момент возможность Турции купить Patriot была исключена. Кроме того, Турция до сих пор не забыла, как наши союзники вытягивали из нашей страны батареи Patriot в периоды, когда напряженность в турецко-российских отношениях была крайней. Из-за этого опыта турецкий народ больше не воспринимает всерьез никакие "неофициальные обязательства" Запада по поставкам Patriot. Незаконное исключение Турции из программы F-35 по политическим мотивам также мешает Турции серьезно отнестись к идее "повторного участия в программе", которая преподносится ей в качестве "награды", - отметил Алтун в своей статье.Покупка С-400 стала одним из главных раздражителей в отношениях США и Турции, которая не собирается отказываться от российской зенитной ракетной системы, несмотря на политическое давление, санкции и исключения Анкары из программы производства истребителей пятого поколения F-35.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220322/ukraina-1779475005.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220324/turtsiya-1779799920.html
луганская народная республика
сша
россия
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в мире, владимир путин, дональд трамп, луганская народная республика, сша, россия, вооруженные силы рф, с-400 «триумф», f-35, признание днр и лнр в россии
10:42 24.03.2022
 
В Турции назвали идею передачи Украине С-400 нереалистичной

Администрация Эрдогана назвала идею передачи Украине С-400 нереалистичной

© REUTERS / Mykola Tymchenko Участник сил территориальной обороны в Киеве
Участник сил территориальной обороны в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© REUTERS / Mykola Tymchenko
Участник сил территориальной обороны в Киеве
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АНКАРА, 24 мар – РИА Новости. Идея передачи Анкарой Украине приобретенных у России С-400 отнюдь не реалистична, но дает возможность обсудить проблемы между Турцией и Западом, заявил глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что США предлагают Турции передать системы ПВО С-400, приобретенные ею в России, украинским войскам. Американские власти сейчас ищут по всему миру зенитно-ракетные комплексы российского или советского производства, которые Украина могла бы использовать для противодействия авиации и ракетам РФ.
"Рассматриваемая идея (о передаче Украине С-400) отнюдь не реалистична, но дает возможность обсудить проблемы, которые Турция имела с Западом в последние годы", - отметил Алтун в своей статье для Wall Street Journal.
Алтун напомнил, перед тем как приобрести у России С-400, Турция неоднократно обращалась к США.
"Поскольку угрозы, с которыми столкнулась Турция, не исчезли волшебным образом с отказом от США, Турции пришлось искать альтернативные системы. Бывший президент Дональд Трамп также признал это, находясь у власти. Поэтому на тот момент возможность Турции купить Patriot была исключена. Кроме того, Турция до сих пор не забыла, как наши союзники вытягивали из нашей страны батареи Patriot в периоды, когда напряженность в турецко-российских отношениях была крайней. Из-за этого опыта турецкий народ больше не воспринимает всерьез никакие "неофициальные обязательства" Запада по поставкам Patriot. Незаконное исключение Турции из программы F-35 по политическим мотивам также мешает Турции серьезно отнестись к идее "повторного участия в программе", которая преподносится ей в качестве "награды", - отметил Алтун в своей статье.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 16:20Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Глава МИД Турции заявил о наличии двойных стандартов в мире из-за Украины
Покупка С-400 стала одним из главных раздражителей в отношениях США и Турции, которая не собирается отказываться от российской зенитной ракетной системы, несмотря на политическое давление, санкции и исключения Анкары из программы производства истребителей пятого поколения F-35.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Вчера, 10:31В мире
Турция потребовала от США предоставить ей F-35
 
В миреВладимир ПутинДональд ТрампЛуганская Народная РеспубликаСШАРоссияВооруженные силы РФС-400 «Триумф»F-35Признание ДНР и ЛНР в России
 
 
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