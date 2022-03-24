https://ria.ru/20220324/ukraina-1779800907.html
Российские военные высокоточным оружием уничтожили девять С-300 под Киевом
Российские военные высокоточным оружием уничтожили девять С-300 под Киевом - РИА Новости, 24.03.2022
Российские военные высокоточным оружием уничтожили девять С-300 под Киевом
Высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования уничтожены девять пусковых установок С-300 и четыре "Бука-М1" южнее Киева, сообщил в... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T10:36
2022-03-24T10:36
2022-03-24T11:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
киев
украина
бук (зенитный ракетный комплекс)
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования уничтожены девять пусковых установок С-300 и четыре "Бука-М1" южнее Киева, сообщил в четверг журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.По его словам, вечером 23 марта и ночью 24 марта по военным объектам украинских вооруженных сил нанесены удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования."В результате ударов уничтожены 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе девять С-300 и четыре "Бук-М1" в населенном пункте Даниловка южнее Киева", - рассказал генерал.Он уточнил, что также ракетными ударами уничтожены "штаб соединения и склад ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Бахмут Донецкой области, а также временный пункт дислокации националистического батальона в городе Лисичанск".
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778479657.html
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Кадры уничтожения техники и складов с вооружением ВСУ российскими Су-34
Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения военной техники и складов с вооружением украинской армии бомбардировщиками Су-34
2022-03-24T10:36
true
PT1M04S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, киев, украина, бук (зенитный ракетный комплекс), министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
10:36 24.03.2022 (обновлено: 11:23 24.03.2022)
Российские военные высокоточным оружием уничтожили девять С-300 под Киевом
Российские ВС высокоточным оружием уничтожили девять С-300 и четыре "Бука-М1" под Киевом