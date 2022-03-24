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Российские военные высокоточным оружием уничтожили девять С-300 под Киевом - РИА Новости, 24.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220324/ukraina-1779800907.html
Российские военные высокоточным оружием уничтожили девять С-300 под Киевом
Российские военные высокоточным оружием уничтожили девять С-300 под Киевом - РИА Новости, 24.03.2022
Российские военные высокоточным оружием уничтожили девять С-300 под Киевом
Высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования уничтожены девять пусковых установок С-300 и четыре "Бука-М1" южнее Киева, сообщил в... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T10:36
2022-03-24T11:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
киев
украина
бук (зенитный ракетный комплекс)
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования уничтожены девять пусковых установок С-300 и четыре "Бука-М1" южнее Киева, сообщил в четверг журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.По его словам, вечером 23 марта и ночью 24 марта по военным объектам украинских вооруженных сил нанесены удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования."В результате ударов уничтожены 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе девять С-300 и четыре "Бук-М1" в населенном пункте Даниловка южнее Киева", - рассказал генерал.Он уточнил, что также ракетными ударами уничтожены "штаб соединения и склад ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Бахмут Донецкой области, а также временный пункт дислокации националистического батальона в городе Лисичанск".
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778479657.html
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Кадры уничтожения техники и складов с вооружением ВСУ российскими Су-34
Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения военной техники и складов с вооружением украинской армии бомбардировщиками Су-34
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в мире, киев, украина, бук (зенитный ракетный комплекс), министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
10:36 24.03.2022 (обновлено: 11:23 24.03.2022)
 
Российские военные высокоточным оружием уничтожили девять С-300 под Киевом

Российские ВС высокоточным оружием уничтожили девять С-300 и четыре "Бука-М1" под Киевом

© Фото : Ministry of Defense of UkraineУкраинский зенитный ракетный комплекс "Бук-М1"
Украинский зенитный ракетный комплекс Бук-М1 - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© Фото : Ministry of Defense of Ukraine
Украинский зенитный ракетный комплекс "Бук-М1". Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования уничтожены девять пусковых установок С-300 и четыре "Бука-М1" южнее Киева, сообщил в четверг журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, вечером 23 марта и ночью 24 марта по военным объектам украинских вооруженных сил нанесены удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования.
"В результате ударов уничтожены 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе девять С-300 и четыре "Бук-М1" в населенном пункте Даниловка южнее Киева", - рассказал генерал.
Он уточнил, что также ракетными ударами уничтожены "штаб соединения и склад ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Бахмут Донецкой области, а также временный пункт дислокации националистического батальона в городе Лисичанск".
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреКиевУкраинаБук (зенитный ракетный комплекс)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь Конашенков
 
 
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