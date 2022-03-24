https://ria.ru/20220324/ukraina-1779800907.html

Российские военные высокоточным оружием уничтожили девять С-300 под Киевом

Российские военные высокоточным оружием уничтожили девять С-300 под Киевом - РИА Новости, 24.03.2022

Российские военные высокоточным оружием уничтожили девять С-300 под Киевом

Высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования уничтожены девять пусковых установок С-300 и четыре "Бука-М1" южнее Киева, сообщил в... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T10:36

2022-03-24T10:36

2022-03-24T11:23

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

киев

украина

бук (зенитный ракетный комплекс)

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156038/60/1560386019_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_7e7c091f99a74b04a6768645a39eda21.jpg

МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования уничтожены девять пусковых установок С-300 и четыре "Бука-М1" южнее Киева, сообщил в четверг журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.По его словам, вечером 23 марта и ночью 24 марта по военным объектам украинских вооруженных сил нанесены удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования."В результате ударов уничтожены 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе девять С-300 и четыре "Бук-М1" в населенном пункте Даниловка южнее Киева", - рассказал генерал.Он уточнил, что также ракетными ударами уничтожены "штаб соединения и склад ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Бахмут Донецкой области, а также временный пункт дислокации националистического батальона в городе Лисичанск".

https://ria.ru/20220317/ukraina-1778479657.html

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры уничтожения техники и складов с вооружением ВСУ российскими Су-34 Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения военной техники и складов с вооружением украинской армии бомбардировщиками Су-34 2022-03-24T10:36 true PT1M04S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киев, украина, бук (зенитный ракетный комплекс), министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков