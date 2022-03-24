https://ria.ru/20220324/ukraina-1779796105.html

Украинские чиновники спешно вывозят ценности из страны, заявил Кива

Украинские чиновники спешно вывозят ценности из страны, заявил Кива - РИА Новости, 24.03.2022

Украинские чиновники спешно вывозят ценности из страны, заявил Кива

Представители нынешнего киевского режима вывозят ценности из страны, одновременно вдохновляя простых украинцев на продолжение бессмысленного сопротивления,... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T10:16

2022-03-24T10:16

2022-03-24T10:16

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Представители нынешнего киевского режима вывозят ценности из страны, одновременно вдохновляя простых украинцев на продолжение бессмысленного сопротивления, рассказал в четверг Илья Кива, ранее лишенный мандата депутата.Верховная рада Украины 15 марта лишила мандата Киву, который был депутатом от "Оппозиционной платформы - За жизнь". Сам Кива считает незаконным голосование по его отставке, так как, по его данным, решение было принято на основании заявления о сложении им депутатского мандата по собственному желанию, которое Кива не писал.По его словам, средства вывозят контрабандой через украинскую границу, однако на въезде в ЕС их официально оформляют. Пока чиновники "вывозят награбленные деньги", пропагандисты режима, например, Алексей Арестович, рассказывают о "мнимых победах", толкая простых украинцев на смерть, добавил политик. По мнению Кивы, "нынешняя Украина, пропитанная нацизмом, коррупцией и маразмом, доживает свои последние дни".Ранее сообщалось, что румынские пограничники изъяли у двух украинских граждан, пытавшихся въехать в страну из Молдавии, незарегистрированные 1,6 миллиона долларов и 50 тысяч евро.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220323/zelenskiy-1779758525.html

https://ria.ru/20220324/yugoslaviya-1779658740.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

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