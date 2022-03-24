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Российские военные доставили гуманитарную помощь в Чернигов - РИА Новости, 24.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220324/ukraina-1779785010.html
Российские военные доставили гуманитарную помощь в Чернигов
Российские военные доставили гуманитарную помощь в Чернигов - РИА Новости, 24.03.2022
Российские военные доставили гуманитарную помощь в Чернигов
Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям пригорода Чернигова, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T08:56
2022-03-24T10:12
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
здоровье - общество
россия
луганская народная республика
украина
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям пригорода Чернигова, сообщает Минобороны РФ."Жителям населенного пункта доставили продуктовые наборы, средства гигиены, детское питание, питьевую бутилированную воду. Военными медиками проведен медицинский осмотр, нуждающимся оказана первая медицинская помощь, а также переданы необходимые лекарства", - говорится в сообщении.Отмечается, что жители, изъявившие желание покинуть населённый пункт, были эвакуированы военнослужащими военной полиции.В Минобороны России на базе Национального центра управления обороной Российской Федерации создан межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию, который приступил к работе в круглосуточном режиме.В состав указанного штаба включены уполномоченные представители всех федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций и организаций, а также субъектов Российской Федерации.Основными задачами Межведомственного координационного штаба являются: оказание всесторонней гуманитарной помощи населению Украины в контролируемых районах, а также Донецкой и Луганской Народных Республик; обеспечение безопасной эвакуации гражданского населения, мирных жителей Украины и иностранных граждан.
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353
60
353
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Гуманитарная помощь и эвакуация мирных жителей в пригороде Чернигова
Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям пригорода Чернигова на Украине. Тех, кто захотел уехать, эвакуировали.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, здоровье - общество, россия, луганская народная республика, украина, признание днр и лнр в россии
08:56 24.03.2022 (обновлено: 10:12 24.03.2022)
 
Российские военные доставили гуманитарную помощь в Чернигов

Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям Чернигова

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям пригорода Чернигова, сообщает Минобороны РФ.
"Жителям населенного пункта доставили продуктовые наборы, средства гигиены, детское питание, питьевую бутилированную воду. Военными медиками проведен медицинский осмотр, нуждающимся оказана первая медицинская помощь, а также переданы необходимые лекарства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что жители, изъявившие желание покинуть населённый пункт, были эвакуированы военнослужащими военной полиции.
В Минобороны России на базе Национального центра управления обороной Российской Федерации создан межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию, который приступил к работе в круглосуточном режиме.
В состав указанного штаба включены уполномоченные представители всех федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций и организаций, а также субъектов Российской Федерации.
Основными задачами Межведомственного координационного штаба являются: оказание всесторонней гуманитарной помощи населению Украины в контролируемых районах, а также Донецкой и Луганской Народных Республик; обеспечение безопасной эвакуации гражданского населения, мирных жителей Украины и иностранных граждан.
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
15 марта, 11:57Инфографика
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
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