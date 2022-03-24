https://ria.ru/20220324/ukraina-1779782112.html

Британцы обучали украинских военных задолго до поставок ракет NLAW

Британцы обучали украинских военных задолго до поставок ракет NLAW - РИА Новости, 24.03.2022

Британцы обучали украинских военных задолго до поставок ракет NLAW

Британские инструкторы обучали украинских военных применению оружия в 2018 году, когда стороны минского процесса пытались урегулировать конфликт мирным путем, а РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T08:12

2022-03-24T08:12

2022-03-24T08:12

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

великобритания

донбасс

волноваха

донецкая область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778317599_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_d203532a033e1ec5d26f5c789140c3b3.jpg

ВОЛНОВАХА (Донецкая область), 24 мар - РИА Новости. Британские инструкторы обучали украинских военных применению оружия в 2018 году, когда стороны минского процесса пытались урегулировать конфликт мирным путем, а Лондон еще не объявлял о поставках противотанковых гранатометов NLAW, свидетельствует документ, имеющийся в распоряжении РИА Новости.Корреспондент РИА Новости обнаружил в освобожденном городе Волноваха в Донецкой области тайник с документами, среди которых - сертификат о прохождении украинским военнослужащим Борисом Казаряном курсов подготовки младших сержантов с участием британских инструкторов. Во дворе дома также найдено большое количество гранатометов NLAW.Согласно сертификату, выданному королевским танковым полком Великобритании за подписью полковника Эванса, тренинг проходил с 17 октября 2018 по 2 ноября 2018 года. Среди тем обучения значится "обучение обращению с оружием". При этом о поставках Украине противотанковых гранатометов NLAW Лондон объявил лишь в начале 2022 года.В 2018 году стороны предпринимали усилия по дипломатическому урегулированию в рамках минского процесса, а страны Запада неоднократно заявляли о поддержке минских соглашений.Королевский танковый полк Великобритании - старейшее подобное подразделение в мире, сформированное во время Первой мировой войны после изобретения танка британцами.

https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html

украина

великобритания

донбасс

волноваха

донецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, великобритания, донбасс, волноваха, донецкая область