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Британцы обучали украинских военных задолго до поставок ракет NLAW - РИА Новости, 24.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220324/ukraina-1779782112.html
Британцы обучали украинских военных задолго до поставок ракет NLAW
Британцы обучали украинских военных задолго до поставок ракет NLAW - РИА Новости, 24.03.2022
Британцы обучали украинских военных задолго до поставок ракет NLAW
Британские инструкторы обучали украинских военных применению оружия в 2018 году, когда стороны минского процесса пытались урегулировать конфликт мирным путем, а РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T08:12
2022-03-24T08:12
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
великобритания
донбасс
волноваха
донецкая область
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ВОЛНОВАХА (Донецкая область), 24 мар - РИА Новости. Британские инструкторы обучали украинских военных применению оружия в 2018 году, когда стороны минского процесса пытались урегулировать конфликт мирным путем, а Лондон еще не объявлял о поставках противотанковых гранатометов NLAW, свидетельствует документ, имеющийся в распоряжении РИА Новости.Корреспондент РИА Новости обнаружил в освобожденном городе Волноваха в Донецкой области тайник с документами, среди которых - сертификат о прохождении украинским военнослужащим Борисом Казаряном курсов подготовки младших сержантов с участием британских инструкторов. Во дворе дома также найдено большое количество гранатометов NLAW.Согласно сертификату, выданному королевским танковым полком Великобритании за подписью полковника Эванса, тренинг проходил с 17 октября 2018 по 2 ноября 2018 года. Среди тем обучения значится "обучение обращению с оружием". При этом о поставках Украине противотанковых гранатометов NLAW Лондон объявил лишь в начале 2022 года.В 2018 году стороны предпринимали усилия по дипломатическому урегулированию в рамках минского процесса, а страны Запада неоднократно заявляли о поддержке минских соглашений.Королевский танковый полк Великобритании - старейшее подобное подразделение в мире, сформированное во время Первой мировой войны после изобретения танка британцами.
https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html
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в мире, украина, великобритания, донбасс, волноваха, донецкая область
08:12 24.03.2022
 
Британцы обучали украинских военных задолго до поставок ракет NLAW

В Волновахе нашли свидетельства обучения британскими инструкторами бойцов ВСУ в 2018 году

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские десантники демонстрируют переносные противотанковые управляемые ракеты NLAW, захваченные в Донецкой области
Российские десантники демонстрируют переносные противотанковые управляемые ракеты NLAW, захваченные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Российские десантники демонстрируют переносные противотанковые управляемые ракеты NLAW, захваченные в Донецкой области
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ВОЛНОВАХА (Донецкая область), 24 мар - РИА Новости. Британские инструкторы обучали украинских военных применению оружия в 2018 году, когда стороны минского процесса пытались урегулировать конфликт мирным путем, а Лондон еще не объявлял о поставках противотанковых гранатометов NLAW, свидетельствует документ, имеющийся в распоряжении РИА Новости.
Корреспондент РИА Новости обнаружил в освобожденном городе Волноваха в Донецкой области тайник с документами, среди которых - сертификат о прохождении украинским военнослужащим Борисом Казаряном курсов подготовки младших сержантов с участием британских инструкторов. Во дворе дома также найдено большое количество гранатометов NLAW.
Согласно сертификату, выданному королевским танковым полком Великобритании за подписью полковника Эванса, тренинг проходил с 17 октября 2018 по 2 ноября 2018 года. Среди тем обучения значится "обучение обращению с оружием". При этом о поставках Украине противотанковых гранатометов NLAW Лондон объявил лишь в начале 2022 года.
В 2018 году стороны предпринимали усилия по дипломатическому урегулированию в рамках минского процесса, а страны Запада неоднократно заявляли о поддержке минских соглашений.
Королевский танковый полк Великобритании - старейшее подобное подразделение в мире, сформированное во время Первой мировой войны после изобретения танка британцами.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаВеликобританияДонбассВолновахаДонецкая область
 
 
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