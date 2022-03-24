https://ria.ru/20220324/udobreniya-1779894551.html

Фермеры по всему миру сталкиваются с дефицитом удобрений, сообщили СМИ

Фермеры по всему миру сталкиваются с дефицитом удобрений, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.03.2022

Фермеры по всему миру сталкиваются с дефицитом удобрений, сообщили СМИ

Фермеры по всему миру сталкиваются с дефицитом удобрений из-за санкций, введенных в отношении России как главного производителя удобрений в мире, сообщает... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T16:50

2022-03-24T16:50

2022-03-24T16:50

экономика

россия

санкции в отношении россии

украина

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Фермеры по всему миру сталкиваются с дефицитом удобрений из-за санкций, введенных в отношении России как главного производителя удобрений в мире, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на фермеров из разных стран.По словам фермеров, с начала спецоперации РФ на Украине экспорт удобрений из России, которую газета называет крупнейшим производителем удобрений в мире, резко упал на фоне экономических санкций Запада против Москвы, а также отказа некоторых судоходных компаний прибывать в Санкт-Петербург для получения товара. В результате дефицита цены на удобрения достигли рекордного уровня.Как отмечает газета, сейчас удобрения стоят примерно в три или четыре раза дороже, чем в 2020 году. Такой стремительный рост цен, по мнению издания, будет иметь долгосрочные последствия для доходов фермеров, урожайности сельскохозяйственных культур и цен на продовольственные товары."Возможно, мы найдем один или два варианта, кроме России, но это будет очень дорого", - приводит газета слова продавца удобрений в Африке Малика Нианга.По мнению сельскохозяйственных экспертов, сокращение урожая, прежде всего, затронет развивающиеся страны, поскольку их правительства на фоне нехватки денежных средств будут вынуждены импортировать большое количество товаров постоянного спроса, например, пшеницу, по высоким ценам.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны начали вводить новые антироссийские санкции. Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезны, однако Россия готовилась к ним заблаговременно. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил ранее, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Москва решит все созданные для нее Западом проблемы с экономикой.

https://ria.ru/20220324/gaz-1779749576.html

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

https://ria.ru/20220314/sanktsii-1777966618.html

россия

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, россия, санкции в отношении россии, украина