https://ria.ru/20220324/ubiystvo-1779820148.html

Жителя Чувашии осудили на 12 лет за убийство и расчленение жены

Жителя Чувашии осудили на 12 лет за убийство и расчленение жены - РИА Новости, 24.03.2022

Жителя Чувашии осудили на 12 лет за убийство и расчленение жены

Житель Алатыря, из ревности убивший и расчленивший свою супругу, осужден на 12 лет колонии строгого режима, сообщает прокуратура Чувашии. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T11:59

2022-03-24T11:59

2022-03-24T11:59

происшествия

россия

алатырь

чувашская республика (чувашия)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мар - РИА Новости. Житель Алатыря, из ревности убивший и расчленивший свою супругу, осужден на 12 лет колонии строгого режима, сообщает прокуратура Чувашии.Установлено, что днем 22 декабря 2021 года находившийся в состоянии наркотического опьянения 30-летний мужчина в квартире родственников в городе Алатырь на почве ревности нанес своей супруге не менее 45 ударов топором по голове, телу, рукам и ногам. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. Мужчина расчленил тело, сложил в пакеты и утопил их в проруби."Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство). Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год, которое он будет отбывать уже после освобождения из-под стражи", - говорится в сообщении.Приговор в законную силу пока не вступил.

https://ria.ru/20220122/ubiystvo-1769050030.html

россия

алатырь

чувашская республика (чувашия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, алатырь, чувашская республика (чувашия)