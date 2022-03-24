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Жителя Чувашии осудили на 12 лет за убийство и расчленение жены - РИА Новости, 24.03.2022
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Жителя Чувашии осудили на 12 лет за убийство и расчленение жены
Жителя Чувашии осудили на 12 лет за убийство и расчленение жены - РИА Новости, 24.03.2022
Жителя Чувашии осудили на 12 лет за убийство и расчленение жены
Житель Алатыря, из ревности убивший и расчленивший свою супругу, осужден на 12 лет колонии строгого режима, сообщает прокуратура Чувашии. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T11:59
2022-03-24T11:59
происшествия
россия
алатырь
чувашская республика (чувашия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мар - РИА Новости. Житель Алатыря, из ревности убивший и расчленивший свою супругу, осужден на 12 лет колонии строгого режима, сообщает прокуратура Чувашии.Установлено, что днем 22 декабря 2021 года находившийся в состоянии наркотического опьянения 30-летний мужчина в квартире родственников в городе Алатырь на почве ревности нанес своей супруге не менее 45 ударов топором по голове, телу, рукам и ногам. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. Мужчина расчленил тело, сложил в пакеты и утопил их в проруби."Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство). Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год, которое он будет отбывать уже после освобождения из-под стражи", - говорится в сообщении.Приговор в законную силу пока не вступил.
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россия
алатырь
чувашская республика (чувашия)
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происшествия, россия, алатырь, чувашская республика (чувашия)
11:59 24.03.2022
 
Жителя Чувашии осудили на 12 лет за убийство и расчленение жены

Житель Чувашии, из ревности убивший и расчленивший супругу, получил 12 лет колонии

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Молоток судьи
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мар - РИА Новости. Житель Алатыря, из ревности убивший и расчленивший свою супругу, осужден на 12 лет колонии строгого режима, сообщает прокуратура Чувашии.
Установлено, что днем 22 декабря 2021 года находившийся в состоянии наркотического опьянения 30-летний мужчина в квартире родственников в городе Алатырь на почве ревности нанес своей супруге не менее 45 ударов топором по голове, телу, рукам и ногам. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. Мужчина расчленил тело, сложил в пакеты и утопил их в проруби.
"Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство). Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год, которое он будет отбывать уже после освобождения из-под стражи", - говорится в сообщении.
Приговор в законную силу пока не вступил.
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ПроисшествияРоссияАлатырьЧувашская Республика (Чувашия)
 
 
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