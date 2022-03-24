https://ria.ru/20220324/ubiystvo-1779820148.html
Жителя Чувашии осудили на 12 лет за убийство и расчленение жены
Жителя Чувашии осудили на 12 лет за убийство и расчленение жены - РИА Новости, 24.03.2022
Жителя Чувашии осудили на 12 лет за убийство и расчленение жены
Житель Алатыря, из ревности убивший и расчленивший свою супругу, осужден на 12 лет колонии строгого режима, сообщает прокуратура Чувашии. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T11:59
2022-03-24T11:59
2022-03-24T11:59
происшествия
россия
алатырь
чувашская республика (чувашия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мар - РИА Новости. Житель Алатыря, из ревности убивший и расчленивший свою супругу, осужден на 12 лет колонии строгого режима, сообщает прокуратура Чувашии.Установлено, что днем 22 декабря 2021 года находившийся в состоянии наркотического опьянения 30-летний мужчина в квартире родственников в городе Алатырь на почве ревности нанес своей супруге не менее 45 ударов топором по голове, телу, рукам и ногам. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. Мужчина расчленил тело, сложил в пакеты и утопил их в проруби."Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство). Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год, которое он будет отбывать уже после освобождения из-под стражи", - говорится в сообщении.Приговор в законную силу пока не вступил.
https://ria.ru/20220122/ubiystvo-1769050030.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, алатырь, чувашская республика (чувашия)
Жителя Чувашии осудили на 12 лет за убийство и расчленение жены
Житель Чувашии, из ревности убивший и расчленивший супругу, получил 12 лет колонии