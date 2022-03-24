https://ria.ru/20220324/turtsiya-1779794524.html
В Анкаре потребовали от Запада истребители F-35 и комплексы Patriot
В Анкаре потребовали от Запада истребители F-35 и комплексы Patriot - РИА Новости, 24.03.2022
В Анкаре потребовали от Запада истребители F-35 и комплексы Patriot
Западу нужно поставить в Турцию истребители F-35 и комплексы Patriot без предварительных условий, заявил глава управления по связям администрации президента... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T10:06
2022-03-24T10:06
2022-03-24T10:17
в мире
турция
нато
f-35
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
сша
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АНКАРА, 24 мар – РИА Новости. Западу нужно поставить в Турцию истребители F-35 и комплексы Patriot без предварительных условий, заявил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун."Членство в Европейском Союзе является стратегической целью Турции, а союз с НАТО является предметом гордости. Турция рассчитывает получить заслуженную поддержку со стороны Запада. Восстановление отношений требует шагов по укреплению доверия, а не так называемых неофициальных предложений… То, что Западу нужно сделать сегодня, это поставить в Турцию боевые самолеты F-35 и батареи Patriot без каких-либо предварительных условий", - отметил Алтун в статье для Wall Street Journal.
https://ria.ru/20220319/turtsiya-1778966678.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, нато, f-35, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), сша
10:06 24.03.2022 (обновлено: 10:17 24.03.2022)
В Анкаре потребовали от Запада истребители F-35 и комплексы Patriot
Администрация Эрдогана потребовала от Запада истребители F-35 и комплексы Patriot