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В Анкаре потребовали от Запада истребители F-35 и комплексы Patriot - РИА Новости, 24.03.2022
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В Анкаре потребовали от Запада истребители F-35 и комплексы Patriot
В Анкаре потребовали от Запада истребители F-35 и комплексы Patriot - РИА Новости, 24.03.2022
В Анкаре потребовали от Запада истребители F-35 и комплексы Patriot
Западу нужно поставить в Турцию истребители F-35 и комплексы Patriot без предварительных условий, заявил глава управления по связям администрации президента... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T10:06
2022-03-24T10:17
в мире
турция
нато
f-35
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
сша
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АНКАРА, 24 мар – РИА Новости. Западу нужно поставить в Турцию истребители F-35 и комплексы Patriot без предварительных условий, заявил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун."Членство в Европейском Союзе является стратегической целью Турции, а союз с НАТО является предметом гордости. Турция рассчитывает получить заслуженную поддержку со стороны Запада. Восстановление отношений требует шагов по укреплению доверия, а не так называемых неофициальных предложений… То, что Западу нужно сделать сегодня, это поставить в Турцию боевые самолеты F-35 и батареи Patriot без каких-либо предварительных условий", - отметил Алтун в статье для Wall Street Journal.
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в мире, турция, нато, f-35, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), сша
10:06 24.03.2022 (обновлено: 10:17 24.03.2022)
 
В Анкаре потребовали от Запада истребители F-35 и комплексы Patriot

Администрация Эрдогана потребовала от Запада истребители F-35 и комплексы Patriot

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Joshua D. KingАмериканский истребитель F-35A Lightning II
Американский истребитель F-35A Lightning II - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Joshua D. King
Американский истребитель F-35A Lightning II
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АНКАРА, 24 мар – РИА Новости. Западу нужно поставить в Турцию истребители F-35 и комплексы Patriot без предварительных условий, заявил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
"Членство в Европейском Союзе является стратегической целью Турции, а союз с НАТО является предметом гордости. Турция рассчитывает получить заслуженную поддержку со стороны Запада. Восстановление отношений требует шагов по укреплению доверия, а не так называемых неофициальных предложений… То, что Западу нужно сделать сегодня, это поставить в Турцию боевые самолеты F-35 и батареи Patriot без каких-либо предварительных условий", - отметил Алтун в статье для Wall Street Journal.
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В миреТурцияНАТОF-35Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )США
 
 
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