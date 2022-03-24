https://ria.ru/20220324/turtsiya-1779794524.html

В Анкаре потребовали от Запада истребители F-35 и комплексы Patriot

В Анкаре потребовали от Запада истребители F-35 и комплексы Patriot - РИА Новости, 24.03.2022

В Анкаре потребовали от Запада истребители F-35 и комплексы Patriot

Западу нужно поставить в Турцию истребители F-35 и комплексы Patriot без предварительных условий, заявил глава управления по связям администрации президента... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T10:06

2022-03-24T10:06

2022-03-24T10:17

в мире

турция

нато

f-35

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

сша

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АНКАРА, 24 мар – РИА Новости. Западу нужно поставить в Турцию истребители F-35 и комплексы Patriot без предварительных условий, заявил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун."Членство в Европейском Союзе является стратегической целью Турции, а союз с НАТО является предметом гордости. Турция рассчитывает получить заслуженную поддержку со стороны Запада. Восстановление отношений требует шагов по укреплению доверия, а не так называемых неофициальных предложений… То, что Западу нужно сделать сегодня, это поставить в Турцию боевые самолеты F-35 и батареи Patriot без каких-либо предварительных условий", - отметил Алтун в статье для Wall Street Journal.

https://ria.ru/20220319/turtsiya-1778966678.html

турция

сша

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, турция, нато, f-35, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), сша