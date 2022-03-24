https://ria.ru/20220324/tuberkulez-1779863087.html
Фтизиатр заявила о снижении заболеваемости детей туберкулезом
Фтизиатр заявила о снижении заболеваемости детей туберкулезом - РИА Новости, 24.03.2022
Фтизиатр заявила о снижении заболеваемости детей туберкулезом
Заболеваемость туберкулезом имеет тенденцию к снижению среди детей и подростков в РФ в последние годы, сообщает главный внештатный детский фтизиатр Минздрава РФ РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T14:52
2022-03-24T14:52
2022-03-24T14:53
общество
михаил мурашко
россия
воз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/16/1769034974_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_2c783309f5a33bbf20598cde93f3aaa5.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Заболеваемость туберкулезом имеет тенденцию к снижению среди детей и подростков в РФ в последние годы, сообщает главный внештатный детский фтизиатр Минздрава РФ Валентина Аксенова."Миллион ежегодно заболевает у нас туберкулезом, и 233 тысячи ежегодно умирает детей от этой страшной болезни, поэтому приоритетом прежде всего должна быть профилактика и Всемирная организация здравоохранения отметила, что профилактика детского туберкулеза должна быть приоритетной в борьбе с туберкулезом", - сказала Аксенова в четверг журналистам.По ее словам, что касается ситуации в России, то профилактика исторически была приоритетной."Заболеваемость за последние годы, также как и у взрослых, имеет тенденцию к снижению... Мы видим, что более 10 территорий, где практически не встречается случаев заболевания туберкулезом у детей, но страна большая и регионы, где много туберкулеза взрослого, конечно, там болеют и дети", - добавляет Аксенова.Она отметила, что та же ситуация и у подростков, ежегодно имеется тенденция к снижению.Также ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявлял, что заболеваемость туберкулезом в России достигла исторического минимума, по итогам 2021 года отмечается снижение на 4%.
https://ria.ru/20220324/tuberkulez-1779820907.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/16/1769034974_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_f8689b0fdbb83a002bb80cbc6db845c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, михаил мурашко, россия, воз
14:52 24.03.2022 (обновлено: 14:53 24.03.2022)
Фтизиатр заявила о снижении заболеваемости детей туберкулезом
Фтизиатр Минздрава Аксенова: в России снижается заболеваемость детей туберкулезом
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Заболеваемость туберкулезом имеет тенденцию к снижению среди детей и подростков в РФ в последние годы, сообщает главный внештатный детский фтизиатр Минздрава РФ Валентина Аксенова.
"Миллион ежегодно заболевает у нас туберкулезом, и 233 тысячи ежегодно умирает детей от этой страшной болезни, поэтому приоритетом прежде всего должна быть профилактика и Всемирная организация здравоохранения отметила, что профилактика детского туберкулеза должна быть приоритетной в борьбе с туберкулезом", - сказала Аксенова в четверг журналистам.
По ее словам, что касается ситуации в России
, то профилактика исторически была приоритетной.
"Заболеваемость за последние годы, также как и у взрослых, имеет тенденцию к снижению... Мы видим, что более 10 территорий, где практически не встречается случаев заболевания туберкулезом у детей, но страна большая и регионы, где много туберкулеза взрослого, конечно, там болеют и дети", - добавляет Аксенова.
Она отметила, что та же ситуация и у подростков, ежегодно имеется тенденция к снижению.
Также ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко
заявлял, что заболеваемость туберкулезом в России достигла исторического минимума, по итогам 2021 года отмечается снижение на 4%.