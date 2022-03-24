https://ria.ru/20220324/tuberkulez-1779863087.html

Фтизиатр заявила о снижении заболеваемости детей туберкулезом

Фтизиатр заявила о снижении заболеваемости детей туберкулезом - РИА Новости, 24.03.2022

Фтизиатр заявила о снижении заболеваемости детей туберкулезом

Заболеваемость туберкулезом имеет тенденцию к снижению среди детей и подростков в РФ в последние годы, сообщает главный внештатный детский фтизиатр Минздрава РФ РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T14:52

2022-03-24T14:52

2022-03-24T14:53

общество

михаил мурашко

россия

воз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/16/1769034974_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_2c783309f5a33bbf20598cde93f3aaa5.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Заболеваемость туберкулезом имеет тенденцию к снижению среди детей и подростков в РФ в последние годы, сообщает главный внештатный детский фтизиатр Минздрава РФ Валентина Аксенова."Миллион ежегодно заболевает у нас туберкулезом, и 233 тысячи ежегодно умирает детей от этой страшной болезни, поэтому приоритетом прежде всего должна быть профилактика и Всемирная организация здравоохранения отметила, что профилактика детского туберкулеза должна быть приоритетной в борьбе с туберкулезом", - сказала Аксенова в четверг журналистам.По ее словам, что касается ситуации в России, то профилактика исторически была приоритетной."Заболеваемость за последние годы, также как и у взрослых, имеет тенденцию к снижению... Мы видим, что более 10 территорий, где практически не встречается случаев заболевания туберкулезом у детей, но страна большая и регионы, где много туберкулеза взрослого, конечно, там болеют и дети", - добавляет Аксенова.Она отметила, что та же ситуация и у подростков, ежегодно имеется тенденция к снижению.Также ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявлял, что заболеваемость туберкулезом в России достигла исторического минимума, по итогам 2021 года отмечается снижение на 4%.

https://ria.ru/20220324/tuberkulez-1779820907.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, михаил мурашко, россия, воз