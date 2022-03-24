https://ria.ru/20220324/tuberkulez-1779860531.html
Фтизиатр оценила темпы снижения распространенности туберкулеза в Москве
Фтизиатр оценила темпы снижения распространенности туберкулеза в Москве - РИА Новости, 24.03.2022
Фтизиатр оценила темпы снижения распространенности туберкулеза в Москве
За 10 лет распространенность туберкулеза в Москве снизилась почти в 5 раз, а заболеваемость туберкулезом постоянного населения в Москве уже 20 лет ниже... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T14:39
2022-03-24T14:39
2022-03-24T14:39
общество
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москва
туберкулез
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. За 10 лет распространенность туберкулеза в Москве снизилась почти в 5 раз, а заболеваемость туберкулезом постоянного населения в Москве уже 20 лет ниже эпидпорога, сообщила главный внештатный специалист-фтизиатр Департамента здравоохранения города Москвы, директор Московского городского научно-практического центра борьбы с туберкулезом Елена Богородская."Показатель заболеваемости постоянных жителей города в 2021 году составил 7,2 человека на 100 тысяч населения, и с 2012 года он снизился в 3,1 раза. Среди впервые выявленных больных на территории города 62,2% составляют приезжие. Этот показатель уже 20 лет ниже эпидпорога. Территориальный показатель заболеваемости снизился с 2012 года в два раза. Распространенность туберкулеза в Москве составила 11,3 на 100 тысяч населения и с 2012 года снизилась в 4,8 раза", - рассказала Богородская на пресс-конференции в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом.Она добавила, что в 2021 году территориальный показатель смертности от туберкулеза в Москве составил 1,2 на 100 тысяч населения и с 2012 года он снизился в 2,8 раза. Показатель смертности постоянного населения от туберкулеза составил 0,6 на 100 тысяч населения и за 10 лет снизился в 3,3 раза."Туберкулез является второй причиной смерти после COVID-19 среди инфекционных заболеваний за 2020-2021 года и опережает ВИЧ-инфекцию", - подчеркнула она.По ее словам, в Москве госпитализируют всех потенциальных распространителей туберкулеза, чтобы не допустить заражения населения. Больных полностью обеспечивают противотуберкулезными и антибактериальными препаратами, гепатопротекторами и витаминами, причем подавляющее большинство этих препаратов отечественного производства.
https://ria.ru/20220324/tuberkulez-1779794219.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, москва, туберкулез
Фтизиатр оценила темпы снижения распространенности туберкулеза в Москве
Распространенность туберкулеза в Москве снизилась почти в пять раз за десять лет
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. За 10 лет распространенность туберкулеза в Москве снизилась почти в 5 раз, а заболеваемость туберкулезом постоянного населения в Москве уже 20 лет ниже эпидпорога, сообщила главный внештатный специалист-фтизиатр Департамента здравоохранения города Москвы, директор Московского городского научно-практического центра борьбы с туберкулезом Елена Богородская.
"Показатель заболеваемости постоянных жителей города в 2021 году составил 7,2 человека на 100 тысяч населения, и с 2012 года он снизился в 3,1 раза. Среди впервые выявленных больных на территории города 62,2% составляют приезжие. Этот показатель уже 20 лет ниже эпидпорога. Территориальный показатель заболеваемости снизился с 2012 года в два раза. Распространенность туберкулеза в Москве
составила 11,3 на 100 тысяч населения и с 2012 года снизилась в 4,8 раза", - рассказала Богородская на пресс-конференции в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом.
Она добавила, что в 2021 году территориальный показатель смертности от туберкулеза в Москве составил 1,2 на 100 тысяч населения и с 2012 года он снизился в 2,8 раза. Показатель смертности постоянного населения от туберкулеза составил 0,6 на 100 тысяч населения и за 10 лет снизился в 3,3 раза.
"Туберкулез является второй причиной смерти после COVID-19 среди инфекционных заболеваний за 2020-2021 года и опережает ВИЧ-инфекцию", - подчеркнула она.
По ее словам, в Москве госпитализируют всех потенциальных распространителей туберкулеза, чтобы не допустить заражения населения. Больных полностью обеспечивают противотуберкулезными и антибактериальными препаратами, гепатопротекторами и витаминами, причем подавляющее большинство этих препаратов отечественного производства.