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Перенесшие COVID-19 попадают в группу риска по туберкулезу, заявила врач - РИА Новости, 24.03.2022
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https://ria.ru/20220324/tuberkulez-1779859734.html
Перенесшие COVID-19 попадают в группу риска по туберкулезу, заявила врач
Перенесшие COVID-19 попадают в группу риска по туберкулезу, заявила врач - РИА Новости, 24.03.2022
Перенесшие COVID-19 попадают в группу риска по туберкулезу, заявила врач
Люди, перенесшие COVID-19, попадают в группу риска по развитию туберкулеза, заявила главный внештатный фтизиатр Минздрава РФ Ирина Васильева. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T14:36
2022-03-24T14:36
распространение коронавируса
воз
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Люди, перенесшие COVID-19, попадают в группу риска по развитию туберкулеза, заявила главный внештатный фтизиатр Минздрава РФ Ирина Васильева.На пресс-конференции в четверг она рассказала, что в связи с пандемией COVID-19 перед фтизиатрической службой стоит новая задача: вовремя выявлять больных из групп риска. Она привела наиболее типичные группы риска, о которых известно - это больные сахарным диабетом, ВИЧ-инфицированные и лица с другими иммунодефицитными состояниями, это лица, которые постоянно принимают гормональные препараты, цитостатические препараты в связи с другими тяжелыми распространенными заболеваниями."В связи с COVID-19 появляется и новая угроза, и в группу риска попадают лица, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Мы знаем, что коронавирусная инфекция зачастую поражает легочную ткань, а туберкулезная палочка тоже любит легочную ткань, и если непорядок в этой системе, то палочка, которая могла "проспать" в организме всю жизнь, могла активизироваться", - заявила Васильева.Также она отметила, что лечение коронавирусной инфекции сопровождается применением тяжелых препаратов, которые влияют и на иммунную систему. По ее словам, где иммунная система дает сбой, существует риск развития туберкулезной палочки.Ежегодно 24 марта в мире отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом (World Tuberculosis Day), призванный повысить осведомленность общества об опасности этого легочного заболевания.Всемирный день борьбы с туберкулезом был учрежден Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Международным союзом борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями (International Union Against Tuberculosis and Lung Disease – IUATLD) в 1982 году. Выбор даты был приурочен к 100-летию со дня открытия возбудителя туберкулеза – палочки Коха.
https://ria.ru/20220324/tuberkulez-1779819123.html
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воз, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество, коронавирус в россии, коронавирусы
14:36 24.03.2022
 
Перенесшие COVID-19 попадают в группу риска по туберкулезу, заявила врач

Фтизиатр Васильева: перенесшие COVID-19 попадают в группу риска по развитию туберкулеза

© Depositphotos / Elnur AmikishiyevВрач изучает томограмму легких
Врач изучает томограмму легких - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© Depositphotos / Elnur Amikishiyev
Врач изучает томограмму легких
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Люди, перенесшие COVID-19, попадают в группу риска по развитию туберкулеза, заявила главный внештатный фтизиатр Минздрава РФ Ирина Васильева.
На пресс-конференции в четверг она рассказала, что в связи с пандемией COVID-19 перед фтизиатрической службой стоит новая задача: вовремя выявлять больных из групп риска. Она привела наиболее типичные группы риска, о которых известно - это больные сахарным диабетом, ВИЧ-инфицированные и лица с другими иммунодефицитными состояниями, это лица, которые постоянно принимают гормональные препараты, цитостатические препараты в связи с другими тяжелыми распространенными заболеваниями.
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"В связи с COVID-19 появляется и новая угроза, и в группу риска попадают лица, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Мы знаем, что коронавирусная инфекция зачастую поражает легочную ткань, а туберкулезная палочка тоже любит легочную ткань, и если непорядок в этой системе, то палочка, которая могла "проспать" в организме всю жизнь, могла активизироваться", - заявила Васильева.
Также она отметила, что лечение коронавирусной инфекции сопровождается применением тяжелых препаратов, которые влияют и на иммунную систему. По ее словам, где иммунная система дает сбой, существует риск развития туберкулезной палочки.
Ежегодно 24 марта в мире отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом (World Tuberculosis Day), призванный повысить осведомленность общества об опасности этого легочного заболевания.
Всемирный день борьбы с туберкулезом был учрежден Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Международным союзом борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями (International Union Against Tuberculosis and Lung Disease – IUATLD) в 1982 году. Выбор даты был приурочен к 100-летию со дня открытия возбудителя туберкулеза – палочки Коха.
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