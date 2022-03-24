https://ria.ru/20220324/tuberkulez-1779859734.html

Перенесшие COVID-19 попадают в группу риска по туберкулезу, заявила врач

Перенесшие COVID-19 попадают в группу риска по туберкулезу, заявила врач - РИА Новости, 24.03.2022

Перенесшие COVID-19 попадают в группу риска по туберкулезу, заявила врач

Люди, перенесшие COVID-19, попадают в группу риска по развитию туберкулеза, заявила главный внештатный фтизиатр Минздрава РФ Ирина Васильева. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T14:36

2022-03-24T14:36

2022-03-24T14:36

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Люди, перенесшие COVID-19, попадают в группу риска по развитию туберкулеза, заявила главный внештатный фтизиатр Минздрава РФ Ирина Васильева.На пресс-конференции в четверг она рассказала, что в связи с пандемией COVID-19 перед фтизиатрической службой стоит новая задача: вовремя выявлять больных из групп риска. Она привела наиболее типичные группы риска, о которых известно - это больные сахарным диабетом, ВИЧ-инфицированные и лица с другими иммунодефицитными состояниями, это лица, которые постоянно принимают гормональные препараты, цитостатические препараты в связи с другими тяжелыми распространенными заболеваниями."В связи с COVID-19 появляется и новая угроза, и в группу риска попадают лица, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Мы знаем, что коронавирусная инфекция зачастую поражает легочную ткань, а туберкулезная палочка тоже любит легочную ткань, и если непорядок в этой системе, то палочка, которая могла "проспать" в организме всю жизнь, могла активизироваться", - заявила Васильева.Также она отметила, что лечение коронавирусной инфекции сопровождается применением тяжелых препаратов, которые влияют и на иммунную систему. По ее словам, где иммунная система дает сбой, существует риск развития туберкулезной палочки.Ежегодно 24 марта в мире отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом (World Tuberculosis Day), призванный повысить осведомленность общества об опасности этого легочного заболевания.Всемирный день борьбы с туберкулезом был учрежден Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Международным союзом борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями (International Union Against Tuberculosis and Lung Disease – IUATLD) в 1982 году. Выбор даты был приурочен к 100-летию со дня открытия возбудителя туберкулеза – палочки Коха.

https://ria.ru/20220324/tuberkulez-1779819123.html

https://ria.ru/20220324/tuberkulez-1779795895.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

воз, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество, коронавирус в россии, коронавирусы