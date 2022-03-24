https://ria.ru/20220324/tuberkulez-1779820907.html

Фтизиатр рассказала, с чем связан повышенный риск заражения туберкулезом

Фтизиатр рассказала, с чем связан повышенный риск заражения туберкулезом - РИА Новости, 24.03.2022

Фтизиатр рассказала, с чем связан повышенный риск заражения туберкулезом

Постоянный стресс может повлиять на развитие туберкулеза у инфицированного человека, сообщила в интервью РИА Новости во Всемирный день борьбы с туберкулезом... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T12:01

2022-03-24T12:01

2022-03-24T12:28

общество

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москва

туберкулез

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Постоянный стресс может повлиять на развитие туберкулеза у инфицированного человека, сообщила в интервью РИА Новости во Всемирный день борьбы с туберкулезом главный внештатный специалист-фтизиатр департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская.По ее словам, в мегаполисе есть другие угрозы. "В мегаполис приезжает много людей из других регионов и стран, присутствует маятниковая миграция, когда одни и те же люди ежедневно приезжают в Москву на работу или учебу из соседних регионов, имеют много новых контактов. Чем у человека больше контактов, тем чаще вероятность, что среди контактов может встретиться больной туберкулезом. Именно с этим связан повышенный риск заражения туберкулезом", - отметила собеседница агентства.Врач рассказала, что на возможность большего распространения туберкулеза влияет и высокая плотность населения. "Когда в многоквартирных домах подъезды по нескольку десятков этажей, а на одной лестничной клетке располагается 4-6 квартир - в этих условиях вероятность распространения туберкулеза, если туда попал больной, значительно больше, чем при низкой плотности населения", - добавила Богородская.Читайте полный текст интервью Елены Богородской >>

https://ria.ru/20220324/tuberkulez-1779795895.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, москва, туберкулез