12:01 24.03.2022 (обновлено: 12:28 24.03.2022)
Фтизиатр рассказала, с чем связан повышенный риск заражения туберкулезом
Фтизиатр Богородская: стресс может повлиять на развитие туберкулеза у зараженного человека
Уставший сотрудник в офисе. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Постоянный стресс может повлиять на развитие туберкулеза у инфицированного человека, сообщила в интервью РИА Новости во Всемирный день борьбы с туберкулезом главный внештатный специалист-фтизиатр департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская.
"То, что заболеть туберкулезом может человек, который испытывает постоянный стресс, при условии, что он инфицирован микобактериями, это совершенно точно. А что в мегаполисе человек должен заболеть из-за того, что у него стресс, тут я не совсем согласна, так как не считаю, что в мегаполисе стресса больше, чем в других местах", - сказала Богородская.
По ее словам, в мегаполисе есть другие угрозы. "В мегаполис приезжает много людей из других регионов и стран, присутствует маятниковая миграция, когда одни и те же люди ежедневно приезжают в Москву на работу или учебу из соседних регионов, имеют много новых контактов. Чем у человека больше контактов, тем чаще вероятность, что среди контактов может встретиться больной туберкулезом. Именно с этим связан повышенный риск заражения туберкулезом", - отметила собеседница агентства.
Врач рассказала, что на возможность большего распространения туберкулеза влияет и высокая плотность населения. "Когда в многоквартирных домах подъезды по нескольку десятков этажей, а на одной лестничной клетке располагается 4-6 квартир - в этих условиях вероятность распространения туберкулеза, если туда попал больной, значительно больше, чем при низкой плотности населения", - добавила Богородская.