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Главный фтизиатр Москвы рассказала о вакцинации детей от туберкулеза - РИА Новости, 24.03.2022
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Главный фтизиатр Москвы рассказала о вакцинации детей от туберкулеза
Главный фтизиатр Москвы рассказала о вакцинации детей от туберкулеза - РИА Новости, 24.03.2022
Главный фтизиатр Москвы рассказала о вакцинации детей от туберкулеза
Вакцина от туберкулеза не опасна для детей, сообщила в интервью РИА Новости во всемирный день борьбы с туберкулезом главный внештатный специалист-фтизиатр... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T11:57
2022-03-24T12:29
здоровье - общество
общество
туберкулез
россия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Вакцина от туберкулеза не опасна для детей, сообщила в интервью РИА Новости во всемирный день борьбы с туберкулезом главный внештатный специалист-фтизиатр департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская.По ее словам, обычно вакцинацию от туберкулеза проводят детям в роддоме на третий день жизни, а ревакцинацию – в семь лет."Это совершенно не опасно, потому что вакцина живая, но она ослабленная. Получается, что ребенок родился, ему на третий день ввели ослабленную полуживую микобактерию туберкулеза, его иммунная система – макрофаги – увидели эту полуживую бактерию, ее тут же ликвидировали и выработали к ней иммунитет. Клетки иммунной системы увидели врага, который попал в организм ребенка. Если бы иммунная система организма ребенка не познакомилась бы с ослабленной микобактерией и не знала бы, как от нее можно защититься, то любое попадание в организм живучей вирулентной микобактерии туберкулеза могло бы привести к тому, что она начала бы там размножаться и погубила бы макрофаг изнутри. А клетки иммунной системы не смогли бы адекватно отреагировать", - сказала Богородская, отвечая на вопрос, не опасно ли введение вакцины новорожденному ребенку.Врач добавила, что попадание ослабленного вакцинного штамма в организм ребенка - "это благое дело, это тренировка иммунной системы".Читайте полный текст интервью Елены Богородской &gt;&gt;
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здоровье - общество, общество, туберкулез, россия
11:57 24.03.2022 (обновлено: 12:29 24.03.2022)
 
Главный фтизиатр Москвы рассказала о вакцинации детей от туберкулеза

Главный фтизиатр Москвы Богородская: вакцина от туберкулеза не опасна для детей

© Fotolia / kotomiti Новорожденный ребенок
Новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© Fotolia / kotomiti
Новорожденный ребенок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Вакцина от туберкулеза не опасна для детей, сообщила в интервью РИА Новости во всемирный день борьбы с туберкулезом главный внештатный специалист-фтизиатр департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская.
По ее словам, обычно вакцинацию от туберкулеза проводят детям в роддоме на третий день жизни, а ревакцинацию – в семь лет.
"Это совершенно не опасно, потому что вакцина живая, но она ослабленная. Получается, что ребенок родился, ему на третий день ввели ослабленную полуживую микобактерию туберкулеза, его иммунная система – макрофаги – увидели эту полуживую бактерию, ее тут же ликвидировали и выработали к ней иммунитет. Клетки иммунной системы увидели врага, который попал в организм ребенка. Если бы иммунная система организма ребенка не познакомилась бы с ослабленной микобактерией и не знала бы, как от нее можно защититься, то любое попадание в организм живучей вирулентной микобактерии туберкулеза могло бы привести к тому, что она начала бы там размножаться и погубила бы макрофаг изнутри. А клетки иммунной системы не смогли бы адекватно отреагировать", - сказала Богородская, отвечая на вопрос, не опасно ли введение вакцины новорожденному ребенку.
Врач добавила, что попадание ослабленного вакцинного штамма в организм ребенка - "это благое дело, это тренировка иммунной системы".
Читайте полный текст интервью Елены Богородской >>
Флюорографическое обследование - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 11:31
Фтизиатр рассказала о мерах профилактики заражения туберкулезом
 
Здоровье - ОбществоОбществоТуберкулезРоссия
 
 
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