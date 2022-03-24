https://ria.ru/20220324/tuberkulez-1779819123.html
Главный фтизиатр Москвы рассказала о вакцинации детей от туберкулеза
Главный фтизиатр Москвы рассказала о вакцинации детей от туберкулеза - РИА Новости, 24.03.2022
Главный фтизиатр Москвы рассказала о вакцинации детей от туберкулеза
Вакцина от туберкулеза не опасна для детей, сообщила в интервью РИА Новости во всемирный день борьбы с туберкулезом главный внештатный специалист-фтизиатр... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T11:57
2022-03-24T11:57
2022-03-24T12:29
здоровье - общество
общество
туберкулез
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92015/04/920150425_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_fdf29827a0f0ac7bf5cea9adf0055d7d.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Вакцина от туберкулеза не опасна для детей, сообщила в интервью РИА Новости во всемирный день борьбы с туберкулезом главный внештатный специалист-фтизиатр департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская.По ее словам, обычно вакцинацию от туберкулеза проводят детям в роддоме на третий день жизни, а ревакцинацию – в семь лет."Это совершенно не опасно, потому что вакцина живая, но она ослабленная. Получается, что ребенок родился, ему на третий день ввели ослабленную полуживую микобактерию туберкулеза, его иммунная система – макрофаги – увидели эту полуживую бактерию, ее тут же ликвидировали и выработали к ней иммунитет. Клетки иммунной системы увидели врага, который попал в организм ребенка. Если бы иммунная система организма ребенка не познакомилась бы с ослабленной микобактерией и не знала бы, как от нее можно защититься, то любое попадание в организм живучей вирулентной микобактерии туберкулеза могло бы привести к тому, что она начала бы там размножаться и погубила бы макрофаг изнутри. А клетки иммунной системы не смогли бы адекватно отреагировать", - сказала Богородская, отвечая на вопрос, не опасно ли введение вакцины новорожденному ребенку.Врач добавила, что попадание ослабленного вакцинного штамма в организм ребенка - "это благое дело, это тренировка иммунной системы".Читайте полный текст интервью Елены Богородской >>
https://ria.ru/20220324/tuberkulez-1779813632.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92015/04/920150425_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_924a7e092f29df5a79a0736854fe2df6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, общество, туберкулез, россия
11:57 24.03.2022 (обновлено: 12:29 24.03.2022)
Главный фтизиатр Москвы рассказала о вакцинации детей от туберкулеза
Главный фтизиатр Москвы Богородская: вакцина от туберкулеза не опасна для детей
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости.
Вакцина от туберкулеза не опасна для детей, сообщила в интервью
РИА Новости во всемирный день борьбы с туберкулезом главный внештатный специалист-фтизиатр департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская.
По ее словам, обычно вакцинацию от туберкулеза проводят детям в роддоме на третий день жизни, а ревакцинацию – в семь лет.
"Это совершенно не опасно, потому что вакцина живая, но она ослабленная. Получается, что ребенок родился, ему на третий день ввели ослабленную полуживую микобактерию туберкулеза, его иммунная система – макрофаги – увидели эту полуживую бактерию, ее тут же ликвидировали и выработали к ней иммунитет. Клетки иммунной системы увидели врага, который попал в организм ребенка. Если бы иммунная система организма ребенка не познакомилась бы с ослабленной микобактерией и не знала бы, как от нее можно защититься, то любое попадание в организм живучей вирулентной микобактерии туберкулеза могло бы привести к тому, что она начала бы там размножаться и погубила бы макрофаг изнутри. А клетки иммунной системы не смогли бы адекватно отреагировать", - сказала Богородская, отвечая на вопрос, не опасно ли введение вакцины новорожденному ребенку.
Врач добавила, что попадание ослабленного вакцинного штамма в организм ребенка - "это благое дело, это тренировка иммунной системы".