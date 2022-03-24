https://ria.ru/20220324/tuberkulez-1779819123.html

Главный фтизиатр Москвы рассказала о вакцинации детей от туберкулеза

Главный фтизиатр Москвы рассказала о вакцинации детей от туберкулеза - РИА Новости, 24.03.2022

Главный фтизиатр Москвы рассказала о вакцинации детей от туберкулеза

Вакцина от туберкулеза не опасна для детей, сообщила в интервью РИА Новости во всемирный день борьбы с туберкулезом главный внештатный специалист-фтизиатр... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T11:57

2022-03-24T11:57

2022-03-24T12:29

здоровье - общество

общество

туберкулез

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92015/04/920150425_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_fdf29827a0f0ac7bf5cea9adf0055d7d.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Вакцина от туберкулеза не опасна для детей, сообщила в интервью РИА Новости во всемирный день борьбы с туберкулезом главный внештатный специалист-фтизиатр департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская.По ее словам, обычно вакцинацию от туберкулеза проводят детям в роддоме на третий день жизни, а ревакцинацию – в семь лет."Это совершенно не опасно, потому что вакцина живая, но она ослабленная. Получается, что ребенок родился, ему на третий день ввели ослабленную полуживую микобактерию туберкулеза, его иммунная система – макрофаги – увидели эту полуживую бактерию, ее тут же ликвидировали и выработали к ней иммунитет. Клетки иммунной системы увидели врага, который попал в организм ребенка. Если бы иммунная система организма ребенка не познакомилась бы с ослабленной микобактерией и не знала бы, как от нее можно защититься, то любое попадание в организм живучей вирулентной микобактерии туберкулеза могло бы привести к тому, что она начала бы там размножаться и погубила бы макрофаг изнутри. А клетки иммунной системы не смогли бы адекватно отреагировать", - сказала Богородская, отвечая на вопрос, не опасно ли введение вакцины новорожденному ребенку.Врач добавила, что попадание ослабленного вакцинного штамма в организм ребенка - "это благое дело, это тренировка иммунной системы".Читайте полный текст интервью Елены Богородской >>

https://ria.ru/20220324/tuberkulez-1779813632.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, общество, туберкулез, россия